Após 10 partidas, Fortaleza define demissão de Renato Paiva

Comandante português, que chegou ao Leão da Pici com a missão de substituir Juan Pablo Vojvoda, venceu apenas um jogo no comando da equipe

Em crise no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza definiu a demissão de seu segundo técnico na atual temporada. O português Renato Paiva deve deixar o Leão do Pici.

A decisão não foi anunciada oficialmente pelo clube cearense, mas a apuração da imprensa local alega que a decisão já foi tomada.

O último jogo do comandante à frente do time leonino foi diante do Internacional, em que o Tricolor foi derrotado por 2 a 1, em Porto Alegre.

Em 10 jogos, Renato Paiva conquistou apenas uma vitória. O treinador, que foi contratado há dois meses para substituir o argentino Juan Pablo Vojvoda, conquistou apenas 20% de aproveitamento.

Penúltimo colocado da Série A, com apenas 15 pontos, o Leão do Pici também foi eliminado da Libertadores, diante do Vélez Sársfield, sob o comando de Renato Paiva.

O Fortaleza é o segundo clube brasileiro comandado por Renato Paiva apenas na atual temporada. O comandante já havia treinado o Botafogo, onde foi demitido após eliminação na Copa do Mundo de Clubes.

Anteriormente, o português já havia treinado o Bahia, em sua primeira passagem pelo futebol brasileiro, no ano de 2023.

O Leão do Pici entrará em campo apenas no dia 13 de setembro (sábado), para encarar o Vitória, rival direto na luta contra o rebaixamento. A partida será disputada na Arena Castelão.

Agora, o clube cearense irá concentrar suas atenções na busca de um novo comandante para evitar o rebaixamento à Série B.