fechar
Brasileirao | Notícia

Após 10 partidas, Fortaleza define demissão de Renato Paiva

Comandante português, que chegou ao Leão da Pici com a missão de substituir Juan Pablo Vojvoda, venceu apenas um jogo no comando da equipe

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 02/09/2025 às 17:55
Renato Paiva comanda treino do Fortaleza
Renato Paiva comanda treino do Fortaleza - Reprodução/ Fortaleza

Em crise no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza definiu a demissão de seu segundo técnico na atual temporada. O português Renato Paiva deve deixar o Leão do Pici.

A decisão não foi anunciada oficialmente pelo clube cearense, mas a apuração da imprensa local alega que a decisão já foi tomada.

O último jogo do comandante à frente do time leonino foi diante do Internacional, em que o Tricolor foi derrotado por 2 a 1, em Porto Alegre.

Em 10 jogos, Renato Paiva conquistou apenas uma vitória. O treinador, que foi contratado há dois meses para substituir o argentino Juan Pablo Vojvoda, conquistou apenas 20% de aproveitamento.

Penúltimo colocado da Série A, com apenas 15 pontos, o Leão do Pici também foi eliminado da Libertadores, diante do Vélez Sársfield, sob o comando de Renato Paiva.

Leia Também

O Fortaleza é o segundo clube brasileiro comandado por Renato Paiva apenas na atual temporada. O comandante já havia treinado o Botafogo, onde foi demitido após eliminação na Copa do Mundo de Clubes.

Anteriormente, o português já havia treinado o Bahia, em sua primeira passagem pelo futebol brasileiro, no ano de 2023.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O Leão do Pici entrará em campo apenas no dia 13 de setembro (sábado), para encarar o Vitória, rival direto na luta contra o rebaixamento. A partida será disputada na Arena Castelão.

Agora, o clube cearense irá concentrar suas atenções na busca de um novo comandante para evitar o rebaixamento à Série B.

Leia também

Inter x Fortaleza AO VIVO e online com imagens: Links oficiais e como assistir
Brasileirão 2025

Inter x Fortaleza AO VIVO e online com imagens: Links oficiais e como assistir
Transmissão de Internacional x Fortaleza ao vivo e online: Veja onde assistir e resultado do jogo do Brasileirão 2025
Brasileirão 2025

Transmissão de Internacional x Fortaleza ao vivo e online: Veja onde assistir e resultado do jogo do Brasileirão 2025

Compartilhe

Tags