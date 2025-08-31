Transmissão de Internacional x Fortaleza ao vivo e online GRÁTIS: Veja onde assistir e resultado do jogo do Brasileirão 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Buscando recuperação após sequência de resultados negativos, Colorado recebe o Fortaleza ainda em crise e com status de "pior time" da Série A

Neste domingo (31), Internacional e Fortaleza se enfrentam, às 20h30, horário de Brasília, no Beira-Rio, em Porto Alegre, por partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão 2025.

O Colorado vem de uma sequência amarga e já não vence há quatro partida, sendo três delas para o Flamengo, que culminou na sua eliminação na Libertadores, somando-se à queda nas oitavas-de-final da Copa do Brasil para o Fluminense.

Sem mais nada pelo que lutar além do Campeonato Brasileiro, o Inter é o 13° colocado com 25 pontos e vencer é fundamental para sair da segunda metade da tabela e postular coisas maiores.

Se as coisas estão ruins para o Inter, o que dizer do Fortaleza. A equipe cearense não vence há 7 jogos e acumulou eliminações na Libertadores e Copa do Nordeste e sendo dona do pior desempenho do Brasileirão no recorte mais recente, superando até mesmo o Sport, lanterna da competição.

Com 15 pontos, o Leão do Pici é o 19° colocado a seis pontos, com um jogo a menos, que o Juventude, primeiro time fora do Z4 e precisa voltar a vencer para não seguir caminhando a passos largos para um retorno à Série B em 2026.

Transmissão ao vivo de Internacional x Fortaleza

A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na tv fechada e através do Globoplay, no plano pago, no streaming, e do Premiere.

Links oficiais como assistir o jogo ao vivo e online com imagens

Globoplay (clique aqui para assistir online)

O Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".

Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.

Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.

Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.

Premiere (clique aqui para assistir online)

O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.

O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.

Acompanhe o resultado ao vivo

Prováveis escalações

Internacional

Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Benítez, Carbonero e Alan Patrick; Ricardo Mathias e Vitinho - Roger Machado



Fortaleza

Helton Leite; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pablo Roberto, Matheus Pereira e Lucca Prior; Breno Lopes e Bareiro - Renato Paiva



Ficha do jogo

Partida: Internacional x Fortaleza, pela 22ª rodada do Brasileirão Série A 2025

Data e horário: Domingo (31/08), às 20h30, horário de Brasília

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre

Transmissão ao vivo: Sportv, Globoplay (plano pago) e Premiere

Arbitragem

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistente 1: Neuza Inês Back (SP)

Assistente 2: Fabrini Bavilaqua Costa (SP)

