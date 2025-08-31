Transmissão de Internacional x Fortaleza ao vivo e online GRÁTIS: Veja onde assistir e resultado do jogo do Brasileirão 2025
Buscando recuperação após sequência de resultados negativos, Colorado recebe o Fortaleza ainda em crise e com status de "pior time" da Série A
Neste domingo (31), Internacional e Fortaleza se enfrentam, às 20h30, horário de Brasília, no Beira-Rio, em Porto Alegre, por partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão 2025.
O Colorado vem de uma sequência amarga e já não vence há quatro partida, sendo três delas para o Flamengo, que culminou na sua eliminação na Libertadores, somando-se à queda nas oitavas-de-final da Copa do Brasil para o Fluminense.
Sem mais nada pelo que lutar além do Campeonato Brasileiro, o Inter é o 13° colocado com 25 pontos e vencer é fundamental para sair da segunda metade da tabela e postular coisas maiores.
Se as coisas estão ruins para o Inter, o que dizer do Fortaleza. A equipe cearense não vence há 7 jogos e acumulou eliminações na Libertadores e Copa do Nordeste e sendo dona do pior desempenho do Brasileirão no recorte mais recente, superando até mesmo o Sport, lanterna da competição.
Com 15 pontos, o Leão do Pici é o 19° colocado a seis pontos, com um jogo a menos, que o Juventude, primeiro time fora do Z4 e precisa voltar a vencer para não seguir caminhando a passos largos para um retorno à Série B em 2026.
Transmissão ao vivo de Internacional x Fortaleza
A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na tv fechada e através do Globoplay, no plano pago, no streaming, e do Premiere.
Links oficiais como assistir o jogo ao vivo e online com imagens
- Globoplay (clique aqui para assistir online)
O Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".
Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.
Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.
Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.
- Premiere (clique aqui para assistir online)
O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.
O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.
Acompanhe o resultado ao vivo
Prováveis escalações
Internacional
- Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Benítez, Carbonero e Alan Patrick; Ricardo Mathias e Vitinho - Roger Machado
Fortaleza
- Helton Leite; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pablo Roberto, Matheus Pereira e Lucca Prior; Breno Lopes e Bareiro - Renato Paiva
Ficha do jogo
- Partida: Internacional x Fortaleza, pela 22ª rodada do Brasileirão Série A 2025
- Data e horário: Domingo (31/08), às 20h30, horário de Brasília
- Local: Beira-Rio, em Porto Alegre
- Transmissão ao vivo: Sportv, Globoplay (plano pago) e Premiere
Arbitragem
- Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
- Assistente 1: Neuza Inês Back (SP)
- Assistente 2: Fabrini Bavilaqua Costa (SP)
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)