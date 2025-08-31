fechar
Flamengo x Grêmio AO VIVO e online GRÁTIS com imagens: Links oficiais e como assistir

Bola rola a partir das 16h, horário de Brasília, no Maracanã, no Rio de Janeiro; partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A

Por Victor Peixoto Publicado em 31/08/2025 às 14:00
Flamengo x Grêmio, 22ª rodada do Brasileirão 2025
Flamengo x Grêmio, 22ª rodada do Brasileirão 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Neste domingo (31), Flamengo Grêmio se enfrentam, às 16h, horário de Brasília, pela 22ª rodada do Brasileirão 2025, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta, do Globoplay, grátis no streaming, e do Premiere.

Links oficiais e como assistir Flamengo x Grêmio ao vivo e online GRÁTIS com imagens

Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".

Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.

Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.

Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.

Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.

O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.

Acompanhe o resultado ao vivo

Arbitragem

  • Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
  • Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)
  • Assistente 2: Celso Luiz da Silva (MG)
  • VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

