Transmissão de Flamengo x Grêmio ao vivo e online GRÁTIS: Veja onde assistir e resultado do jogo do Brasileirão 2025
Defendendo a liderança, rubro-negro carioca recebe tricolor gaúcho que tenta se afastar ainda mais da zona de rebaixamento; veja o pré-jogo
Hoje é dia de Mengão contra Imortal! Neste domingo (31), Flamengo e Grêmio se enfrentam, às 16h, horário de Brasília, pela 22ª rodada do Brasileirão 2025, no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Vindo de um sequência impressionante, o rubro-negro carioca ainda assim precisa vencer para não ver sua liderança ameaçada.
Na 1ª colocação com 46 pontos, o Flamengo tem dois jogos a menos que o Cruzeiro, que diminuiu a distância para dois pontos, e um a mais que o Palmeiras, que ainda joga na rodada e ocupa a 3ª colocação com 42 pontos, sendo uma ameaça ainda maior na disputa pelo título.
O Grêmio, por sua vez, é o 14° colocado com 24 pontos, cinco a mais que o Vasco, que abre a zona de rebaixamento. Sem conseguir engrenar uma sequência de vitórias, o Tricolor pode considerar até mesmo o empate como um resultado interessante.
Transmissão ao vivo de Flamengo x Grêmio
A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta, do Globoplay, grátis no streaming, e do Premiere.
Links oficiais como assistir o jogo ao vivo e online com imagens
- Globoplay (clique aqui para assistir online)
O Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".
Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.
Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.
Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.
- Premiere (clique aqui para assistir online)
O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.
O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.
Acompanhe o resultado ao vivo
Prováveis escalações
Flamengo
-
Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Jorginho (Allan), Saúl e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro - Filipe Luís
Grêmio
-
Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenílson; Cristian Olivera, Alysson e Braithwaite (Carlos Vinícius) - Manos Menezes
Ficha do jogo
- Partida: Flamengo x Grêmio, pela 22ª rodada do Brasileirão Série A 2025
- Data e horário: Domingo (31/08), às 16h, horário de Brasília
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
- Transmissão ao vivo: Globo, Globoplay (GRÁTIS) e Premiere
Arbitragem
- Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
- Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)
- Assistente 2: Celso Luiz da Silva (MG)
- VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)