Transmissão de Flamengo x Grêmio ao vivo e online GRÁTIS: Veja onde assistir e resultado do jogo do Brasileirão 2025

Defendendo a liderança, rubro-negro carioca recebe tricolor gaúcho que tenta se afastar ainda mais da zona de rebaixamento; veja o pré-jogo

Por Victor Peixoto Publicado em 31/08/2025 às 10:00
Pedro, atacante do Flamengo
Pedro, atacante do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Hoje é dia de Mengão contra Imortal! Neste domingo (31), Flamengo Grêmio se enfrentam, às 16h, horário de Brasília, pela 22ª rodada do Brasileirão 2025, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Vindo de um sequência impressionante, o rubro-negro carioca ainda assim precisa vencer para não ver sua liderança ameaçada.

Na 1ª colocação com 46 pontos, o Flamengo tem dois jogos a menos que o Cruzeiro, que diminuiu a distância para dois pontos, e um a mais que o Palmeiras, que ainda joga na rodada e ocupa a 3ª colocação com 42 pontos, sendo uma ameaça ainda maior na disputa pelo título.

O Grêmio, por sua vez, é o 14° colocado com 24 pontos, cinco a mais que o Vasco, que abre a zona de rebaixamento. Sem conseguir engrenar uma sequência de vitórias, o Tricolor pode considerar até mesmo o empate como um resultado interessante.

Transmissão ao vivo de Flamengo x Grêmio

A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta, do Globoplay, grátis no streaming, e do Premiere.

Links oficiais como assistir o jogo ao vivo e online com imagens

Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".

Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.

Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.

Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.

Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.

O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.

Acompanhe o resultado ao vivo

Prováveis escalações

Flamengo

  • Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Jorginho (Allan), Saúl e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro - Filipe Luís

Grêmio

  • Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenílson; Cristian Olivera, Alysson e Braithwaite (Carlos Vinícius) - Manos Menezes

Ficha do jogo

  • Partida: Flamengo x Grêmio, pela 22ª rodada do Brasileirão Série A 2025
  • Data e horário: Domingo (31/08), às 16h, horário de Brasília
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
  • Transmissão ao vivo: GloboGloboplay (GRÁTIS) e Premiere

Arbitragem

  • Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
  • Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)
  • Assistente 2: Celso Luiz da Silva (MG)
  • VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

