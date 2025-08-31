Transmissão de Flamengo x Grêmio ao vivo e online GRÁTIS: Veja onde assistir e resultado do jogo do Brasileirão 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Defendendo a liderança, rubro-negro carioca recebe tricolor gaúcho que tenta se afastar ainda mais da zona de rebaixamento; veja o pré-jogo

Hoje é dia de Mengão contra Imortal! Neste domingo (31), Flamengo e Grêmio se enfrentam, às 16h, horário de Brasília, pela 22ª rodada do Brasileirão 2025, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Vindo de um sequência impressionante, o rubro-negro carioca ainda assim precisa vencer para não ver sua liderança ameaçada.

Na 1ª colocação com 46 pontos, o Flamengo tem dois jogos a menos que o Cruzeiro, que diminuiu a distância para dois pontos, e um a mais que o Palmeiras, que ainda joga na rodada e ocupa a 3ª colocação com 42 pontos, sendo uma ameaça ainda maior na disputa pelo título.

O Grêmio, por sua vez, é o 14° colocado com 24 pontos, cinco a mais que o Vasco, que abre a zona de rebaixamento. Sem conseguir engrenar uma sequência de vitórias, o Tricolor pode considerar até mesmo o empate como um resultado interessante.

Transmissão ao vivo de Flamengo x Grêmio

A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta, do Globoplay, grátis no streaming, e do Premiere.

Links oficiais como assistir o jogo ao vivo e online com imagens

Globoplay (clique aqui para assistir online)

O Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".

Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.

Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.

Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.

Premiere (clique aqui para assistir online)

O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.

O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.

Acompanhe o resultado ao vivo

Prováveis escalações

Flamengo



Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Jorginho (Allan), Saúl e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro - Filipe Luís

Grêmio

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenílson; Cristian Olivera, Alysson e Braithwaite (Carlos Vinícius) - Manos Menezes

Ficha do jogo

Partida: Flamengo x Grêmio, pela 22ª rodada do Brasileirão Série A 2025

Data e horário: Domingo (31/08), às 16h, horário de Brasília

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Transmissão ao vivo: Globo, Globoplay (GRÁTIS) e Premiere

Arbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)

Assistente 2: Celso Luiz da Silva (MG)

