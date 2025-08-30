Transmissão de Cruzeiro x São Paulo ao vivo e online: Veja onde assistir e resultado do jogo do Brasileirõ 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Vivendo bons momentos na temporada e podendo saltar na tabela de classificação, Raposa e Tricolor Paulista se enfrentam neste sábado (30), no Mineirão

Hoje é dia de jogo grande! Neste sábado (30), Cruzeiro e São Paulo se enfrentam, às 21h, horário de Brasília, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão 2025.

Empolgada pela vitória por 2 x 0 diante do Atlético-MG, que encaminha a classificação, na Copa do Brasil, a Raposa entra em campo para pressionar Flamengo e Palmeiras.

Apesar de ter jogos a mais que a dupla, a Raposa pode terminar a rodada na vice-liderança a depender de uma combinação de resultados. Hoje, o time comandado por Leonardo Jardim ocupa a 3ª colocação com 41 pontos.

Invicto há oito jogos, o Tricolor Paulista terá foco total para esta partida, uma vez que só fará o primeiro jogo contra a LDU, pelas quartas-de-final da Libertadores, no dia 18 de setembro, depois da Data Fifa.

Em 7° lugar com 32 pontos, o São Paulo pode terminar a rodada na 5ª colocação e se consolidar entre os times que brigarão por uma vaga direta para a fase de grupos da próxima Libertadores o que daria a Hernán Crespo, maior tranquilidade para buscar o título da edição deste ano sem sacrificar o Brasileirão.

Transmissão ao vivo de Cruzeiro x São Paulo

A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na tv fechada e através do Globoplay, no plano pago, no streaming, e do Premiere.

Links oficiais como assistir o jogo ao vivo e online com imagens

Globoplay (clique aqui para assistir online)

O Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".

Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.

Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.

Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.

Premiere (clique aqui para assistir online)

O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.

O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.

Acompanhe o resultado ao vivo

Prováveis escalações

Cruzeiro



Cássio; William, Jonathan Jesus (Fabrício Bruno), Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Eduardo), Christian e Matheus Pereira (Kaio Jorge); Wanderson e Gabigol - Leonardo Jardim

Pendurados: Kaio Jorge, Lucas Silva, Matheus Pereira, Walace e Wanderson

Desfalques: Janderson e Fagner

São Paulo

Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho e Patryck; Luciano e Ferreira (Dinenno) - Hernán Crespo

Pendurados: Rafael, Sabino, Arboleda, Ferraresi, Pablo Maia, Bobadilla, Tapia, Luciano e André Silva

Desfalques: Oscar, Luiz Gustavo, Calleri, Ryan Francisco, Alisson, Marcos Antônio, Enzo Diaz (suspenso), Lucas, André Silva e Arboleda

Ficha do jogo

Partida: Cruzeiro x São Paulo, pela 22ª rodada do Brasileirão Série A 2025

Data e horário: Sábado, 30/08, às 21h, horário de Brasília

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Transmissão ao vivo: Sportv, Globoplay (plano pago) e Premiere

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)

Assistente 2: Maurício Coelho Silva Penna (RS)

Quarto árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)