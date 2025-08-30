Transmissão de Cruzeiro x São Paulo ao vivo e online: Veja onde assistir e resultado do jogo do Brasileirõ 2025
Vivendo bons momentos na temporada e podendo saltar na tabela de classificação, Raposa e Tricolor Paulista se enfrentam neste sábado (30), no Mineirão
Hoje é dia de jogo grande! Neste sábado (30), Cruzeiro e São Paulo se enfrentam, às 21h, horário de Brasília, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão 2025.
Empolgada pela vitória por 2 x 0 diante do Atlético-MG, que encaminha a classificação, na Copa do Brasil, a Raposa entra em campo para pressionar Flamengo e Palmeiras.
Apesar de ter jogos a mais que a dupla, a Raposa pode terminar a rodada na vice-liderança a depender de uma combinação de resultados. Hoje, o time comandado por Leonardo Jardim ocupa a 3ª colocação com 41 pontos.
Invicto há oito jogos, o Tricolor Paulista terá foco total para esta partida, uma vez que só fará o primeiro jogo contra a LDU, pelas quartas-de-final da Libertadores, no dia 18 de setembro, depois da Data Fifa.
Em 7° lugar com 32 pontos, o São Paulo pode terminar a rodada na 5ª colocação e se consolidar entre os times que brigarão por uma vaga direta para a fase de grupos da próxima Libertadores o que daria a Hernán Crespo, maior tranquilidade para buscar o título da edição deste ano sem sacrificar o Brasileirão.
Transmissão ao vivo de Cruzeiro x São Paulo
A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na tv fechada e através do Globoplay, no plano pago, no streaming, e do Premiere.
Links oficiais como assistir o jogo ao vivo e online com imagens
- Globoplay (clique aqui para assistir online)
O Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".
Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.
Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.
Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.
- Premiere (clique aqui para assistir online)
O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.
O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.
Acompanhe o resultado ao vivo
Prováveis escalações
Cruzeiro
- Cássio; William, Jonathan Jesus (Fabrício Bruno), Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Eduardo), Christian e Matheus Pereira (Kaio Jorge); Wanderson e Gabigol - Leonardo Jardim
- Pendurados: Kaio Jorge, Lucas Silva, Matheus Pereira, Walace e Wanderson
- Desfalques: Janderson e Fagner
São Paulo
- Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho e Patryck; Luciano e Ferreira (Dinenno) - Hernán Crespo
- Pendurados: Rafael, Sabino, Arboleda, Ferraresi, Pablo Maia, Bobadilla, Tapia, Luciano e André Silva
- Desfalques: Oscar, Luiz Gustavo, Calleri, Ryan Francisco, Alisson, Marcos Antônio, Enzo Diaz (suspenso), Lucas, André Silva e Arboleda
Ficha do jogo
- Partida: Cruzeiro x São Paulo, pela 22ª rodada do Brasileirão Série A 2025
- Data e horário: Sábado, 30/08, às 21h, horário de Brasília
- Local: Mineirão, em Belo Horizonte
- Transmissão ao vivo: Sportv, Globoplay (plano pago) e Premiere
Arbitragem
- Árbitro: Anderson Daronco (RS)
- Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)
- Assistente 2: Maurício Coelho Silva Penna (RS)
- Quarto árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)
- VAR: Wagner Reway (SC)