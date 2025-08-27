fechar
Atlético-MG x Cruzeiro online GRÁTIS com imagens: Links oficiais e como assistir sem pagar nada

Bola rola a partir das 19h30, horário de Brasília, na Arena MRV, em BH; jogo é válido pela ida das quartas-de-final da Copa do Brasil

Por Victor Peixoto Publicado em 27/08/2025 às 18:58 | Atualizado em 27/08/2025 às 19:00
Atlético-MG x Cruzeiro, jogo de ida das quartas-de-final da Copa do Brasil
Atlético-MG x Cruzeiro, jogo de ida das quartas-de-final da Copa do Brasil - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

É da de jogaço! Nesta quarta-feira (27), Cruzeiro Atlético-MG se enfrentam, às 19h30, pelo jogo de ida das quartas-de-final da Copa do Brasil 2025

A partida não terá transmissão na tv, nem aberta nem fechada, e será transmitida exclusivamente pelo Prime Video, no streaming.

Link oficial e como assistir Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo e online GRÁTIS com imagens

O serviço de streaming da Amazon custa R$ 14,90 no plano mensal ou R$ 166,80 (R$ 13,90 por mês) no plano anual básicos com anúncio. O plano Premium, sem anúncios, custa R$ 29,90 por mês.

Detalhe: Novo assinantes têm direito a 30 dias grátis e podem acompanhar o jogo sem pagar nada.

Acompanhe o resultado ao vivo

Arbitragem

  • Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
  • Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
  • Assistente 2: Bruno Boschilia (PR)
  • Quarto árbitro: João Vitor Gobi (SP)
  • VAR: Rafael Traci (SC)

