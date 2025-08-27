Atlético-MG x Cruzeiro online GRÁTIS com imagens: Links oficiais e como assistir sem pagar nada
Bola rola a partir das 19h30, horário de Brasília, na Arena MRV, em BH; jogo é válido pela ida das quartas-de-final da Copa do Brasil
É da de jogaço! Nesta quarta-feira (27), Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam, às 19h30, pelo jogo de ida das quartas-de-final da Copa do Brasil 2025!
A partida não terá transmissão na tv, nem aberta nem fechada, e será transmitida exclusivamente pelo Prime Video, no streaming.
Link oficial e como assistir Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo e online GRÁTIS com imagens
- Prime Video (clique aqui para assistir online)
O serviço de streaming da Amazon custa R$ 14,90 no plano mensal ou R$ 166,80 (R$ 13,90 por mês) no plano anual básicos com anúncio. O plano Premium, sem anúncios, custa R$ 29,90 por mês.
Detalhe: Novo assinantes têm direito a 30 dias grátis e podem acompanhar o jogo sem pagar nada.
Acompanhe o resultado ao vivo
Arbitragem
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
- Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
- Assistente 2: Bruno Boschilia (PR)
- Quarto árbitro: João Vitor Gobi (SP)
- VAR: Rafael Traci (SC)