"Entregador de camisa": Carlinhos Bala detona Oswaldo de Oliveira após polêmica com Ancelotti
"Rei de Pernambuco" foi comandado pelo ex-técnico no Cruzeiro, em 2006. Ex-treinador do Sport foi o pivô de constrangimento em evento na sede da CBF
O ex-jogador Carlinhos Bala não poupou palavras ao comentar a polêmica declaração de Oswaldo de Oliveira no Fórum Brasileiro de Treinadores de Futebol (FBTF).
Na ocasião, o ex-treinador criticou a presença de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro e afirmou "torcer" para que a Seleção Brasileira contrate um técnico nascido no país após a saída de Carlo Ancelotti, que estava no palco.
"Tomara que nós cheguemos a ter os treinadores brasileiros brilhando e dirigindo clubes. Isso quando, é claro, o Ancelotti for embora depois de ser campeão no ano que vem. Que volte um brasileiro ao comando", declarou Oswaldo.
As declarações causaram constrangimento ao comandante da Amarelinha e foram recebidas de maneira negativa por outros profissionais do esporte.
Carlinhos Bala "detona" Oswaldo de Oliveira
Carlinhos Bala, que foi comandado por Oswaldo de Oliveira no Cruzeiro, em 2006, criticou o treinador, afirmando, ao responder post publicado pela emissora CazéTV, que Oswaldo foi o "pior treinador com quem trabalhou na vida".
"Sai daí, entregador de camisa. O pior treinador que trabalhei em minha vida", declarou Carlinhos Bala.
A própria Federação Brasileira de Treinadores de Futebol (FBTF), também repudiou as declarações de Oswaldo, classificando sua fala como "desequilibrada e ofensiva".
"A FBTF considera inadmissível que um profissional que, ao longo de sua carreira, ocupou espaços relevantes no cenário nacional e internacional, utilize sua fala de maneira desequilibrada e ofensiva para desqualificar colegas de profissão e propagar discursos que desrespeitam o esforço coletivo de uma categoria", declarou Oswaldo.