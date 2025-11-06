fechar
Futebol | Notícia

Com Raphinha na lista, FIFA divulga candidatos ao Prêmio The Best

Atacante do Barcelona é o único brasileiro na lista principal. Dembélé, atual vencedor do Prêmio "The Best", da France Football, também foi indicado

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 06/11/2025 às 15:22
The Best, troféu entregue pela Fifa
The Best, troféu entregue pela Fifa - Divulgação/ Fifa

Na tarde desta quinta-feira (06), a FIFA anunciou a relação de nomes candidatos ao Prêmio The Best, ainda sem data confirmada.

Raphinha, atacante do Barcelona, é o único brasileiro confirmado na lista divulgada pela entidade, que também conta com atletas como Dembélé, atual Bola de Ouro, e Lamine Yamal.

Os jogadores foram indicados devido ao seu desempenho entre 11 de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025, período definido pela entidade. O atual vencedor do prêmio é o brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid.

Lista de finalistas do Prêmio The Best 2025

  • Ousmane Dembélé - França e PSG
  • Achraf Hakimi - Marrocos e PSG
  • Harry Kane - Inglaterra e Bayern de Munique
  • Kylian Mbappé - França e Real Madrid
  • Nuno Mendes - Portugal e PSG
  • Cole Palmer - Inglaterra e Chelsea
  • Pedri - Espanha e Barcelona
  • Raphinha - Brasil e Barcelona
  • Mohamed Salah - Egito e Liverpool
  • Vitinha - Portugal e PSG

Brasileiros são indicados para time ideal da temporada

11 brasileiros estão presentes na lista de jogadores indicados para a Seleção da temporada. Entre os 88 jogadores, destacam-se os seguintes nomes:

Goleiros

  • Alisson (Liverpool)
  • Fábio (Fluminense)
  • John (Botafogo) - atualmente no Nottingham Forest
  • Weverton (Palmeiras)

Zagueiros

  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Marquinhos (PSG)
  • Thiago Silva (Fluminense)

Atacantes

  • João Pedro (Brighton/Chelsea)
  • Luiz Henrique (Botafogo/Zenit)
  • Raphinha (Barcelona)

Confira outras categorias

Melhor Técnico (Futebol Masculino)

  • Javier Aguirre - México
  • Mikel Arteta - Arsenal
  • Luis Enrique - PSG
  • Hansi Flick - Barcelona
  • Enzo Maresca - Chelsea
  • Roberto Martínez - Portugal
  • Arne Slot - Liverpool

Melhor goleiro

  • Alisson Becker - Brasil e Liverpool
  • Thibaut Courtois - Bélgica e Real Madrid
  • Gianluigi Donnarumma - Itália e PSG/Manchester City
  • Emiliano Martínez - Argentina e Aston Villa
  • Manuel Neuer - Alemanha e Bayern de Munique
  • David Raya - Espanha e Arsenal
  • Yann Sommer - Suíça e Inter de Milão
  • Wojciech Szczsny - Polônia e Barcelona

Melhor técnico(a) (Futebol Feminino)

  • Sonia Bompastor - Chelsea
  • Jonatan Giráldez - Washington Spirit/Lyon
  • Seb Hines - Orlando Pride
  • Renée Slegers - Arsenal
  • Sarina Wiegman - Inglaterra

Melhor goleira

  • Ann-Katrin Berger - Alemanha e Gotham FC
  • Cata Coll - Espanha e Barcelona
  • Christiane Endler - Chile e Lyon
  • Hannah Hampton - Inglaterra e Chelsea
  • Anna Moorhouse - Inglaterra e Orlando Pride
  • Chiamaka Nnadozie - Nigéria e Paris FC/Brighton
  • Phallon Tullis-Joyce - EUA e Manchester United

Melhor jogadora

  • Sandy Baltimore - França e Chelsea
  • Nathalie Bjorn - Suécia e Chelsea
  • Aitana Bonmati - Espanha e Barcelona
  • Lucy Bronze - Inglaterra e Chelsea
  • Mariona Caldentey - Espanha e Arsenal
  • Temwa Chawinga - Malawi e Kansas City Current
  • Diani Kadidiatou - França e Lyon
  • Melchie Dumornay - Haiti e Lyon
  • Patri Guijarro - Espanha e Barcelona
  • Lindsey Heaps - EUA e Lyon
  • Lauren James - Inglaterra e Chelsea
  • Chloe Kelly - Inglaterra e Manchester City/Arsenal
  • Ewa Pajor - Polônia e Barcelona
  • Claudia Pina - Espanha e Barcelona
  • Alexia Putellas - Espanha e Barcelona
  • Alessia Russo - Inglaterra e Arsenal
  • Leah Williamson - Inglaterra e Arsenal

