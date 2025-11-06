Com Raphinha na lista, FIFA divulga candidatos ao Prêmio The Best
Atacante do Barcelona é o único brasileiro na lista principal. Dembélé, atual vencedor do Prêmio "The Best", da France Football, também foi indicado
Na tarde desta quinta-feira (06), a FIFA anunciou a relação de nomes candidatos ao Prêmio The Best, ainda sem data confirmada.
Raphinha, atacante do Barcelona, é o único brasileiro confirmado na lista divulgada pela entidade, que também conta com atletas como Dembélé, atual Bola de Ouro, e Lamine Yamal.
Os jogadores foram indicados devido ao seu desempenho entre 11 de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025, período definido pela entidade. O atual vencedor do prêmio é o brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid.
Lista de finalistas do Prêmio The Best 2025
- Ousmane Dembélé - França e PSG
- Achraf Hakimi - Marrocos e PSG
- Harry Kane - Inglaterra e Bayern de Munique
- Kylian Mbappé - França e Real Madrid
- Nuno Mendes - Portugal e PSG
- Cole Palmer - Inglaterra e Chelsea
- Pedri - Espanha e Barcelona
- Raphinha - Brasil e Barcelona
- Mohamed Salah - Egito e Liverpool
- Vitinha - Portugal e PSG
Brasileiros são indicados para time ideal da temporada
11 brasileiros estão presentes na lista de jogadores indicados para a Seleção da temporada. Entre os 88 jogadores, destacam-se os seguintes nomes:
Goleiros
- Alisson (Liverpool)
- Fábio (Fluminense)
- John (Botafogo) - atualmente no Nottingham Forest
- Weverton (Palmeiras)
Zagueiros
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Marquinhos (PSG)
- Thiago Silva (Fluminense)
Atacantes
- João Pedro (Brighton/Chelsea)
- Luiz Henrique (Botafogo/Zenit)
- Raphinha (Barcelona)
Confira outras categorias
Melhor Técnico (Futebol Masculino)
- Javier Aguirre - México
- Mikel Arteta - Arsenal
- Luis Enrique - PSG
- Hansi Flick - Barcelona
- Enzo Maresca - Chelsea
- Roberto Martínez - Portugal
- Arne Slot - Liverpool
Melhor goleiro
- Alisson Becker - Brasil e Liverpool
- Thibaut Courtois - Bélgica e Real Madrid
- Gianluigi Donnarumma - Itália e PSG/Manchester City
- Emiliano Martínez - Argentina e Aston Villa
- Manuel Neuer - Alemanha e Bayern de Munique
- David Raya - Espanha e Arsenal
- Yann Sommer - Suíça e Inter de Milão
- Wojciech Szczsny - Polônia e Barcelona
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Melhor técnico(a) (Futebol Feminino)
- Sonia Bompastor - Chelsea
- Jonatan Giráldez - Washington Spirit/Lyon
- Seb Hines - Orlando Pride
- Renée Slegers - Arsenal
- Sarina Wiegman - Inglaterra
Melhor goleira
- Ann-Katrin Berger - Alemanha e Gotham FC
- Cata Coll - Espanha e Barcelona
- Christiane Endler - Chile e Lyon
- Hannah Hampton - Inglaterra e Chelsea
- Anna Moorhouse - Inglaterra e Orlando Pride
- Chiamaka Nnadozie - Nigéria e Paris FC/Brighton
- Phallon Tullis-Joyce - EUA e Manchester United
Melhor jogadora
- Sandy Baltimore - França e Chelsea
- Nathalie Bjorn - Suécia e Chelsea
- Aitana Bonmati - Espanha e Barcelona
- Lucy Bronze - Inglaterra e Chelsea
- Mariona Caldentey - Espanha e Arsenal
- Temwa Chawinga - Malawi e Kansas City Current
- Diani Kadidiatou - França e Lyon
- Melchie Dumornay - Haiti e Lyon
- Patri Guijarro - Espanha e Barcelona
- Lindsey Heaps - EUA e Lyon
- Lauren James - Inglaterra e Chelsea
- Chloe Kelly - Inglaterra e Manchester City/Arsenal
- Ewa Pajor - Polônia e Barcelona
- Claudia Pina - Espanha e Barcelona
- Alexia Putellas - Espanha e Barcelona
- Alessia Russo - Inglaterra e Arsenal
- Leah Williamson - Inglaterra e Arsenal