Classificação do Campeonato Português 2025/26: veja a tabela atualizada

Enquanto os líderes do futebol português lutam pela ponta, times do meio e da parte baixa da tabela brigam para escapar do rebaixamento.

Por João Victor Tavares Publicado em 28/10/2025 às 12:37
Pavlidis, centroavante do Benfica
Pavlidis, centroavante do Benfica - Reprodução: Tânia Paulo/ Benfica

O Campeonato Português 2025/26 já chega à 10ª rodada e promete fortes emoções para clubes e torcedores. O Porto lidera a competição com 25 pontos, seguido de perto pelo Sporting e Benfica, que ainda brigam pelas primeiras posições.

Enquanto os gigantes do futebol português buscam manter a liderança, equipes do meio e da parte inferior da tabela lutam para escapar da zona de rebaixamento, tornando cada partida decisiva nesta fase inicial da temporada.

Classificação do Campeonato Português 2025/26

  1. Porto - 25 pontos
  2. Sporting - 22 pontos
  3. Benfica - 21 pontos
  4. Gil Vicente - 19 pontos
  5. Famalicão - 16 pontos
  6. Moreirense - 15 pontos
  7. Braga - 13 pontos
  8. Rio Ave - 11 pontos
  9. Santa Clara - 11 pontos
  10. Nacional - 11 pontos
  11. Vitória SC - 11 pontos
  12. Alverca - 10 pontos
  13. Arouca - 9 pontos
  14. Casa Pia - 8 pontos
  15. Estoril - 7 pontos
  16. Estrela Amadora - 7 pontos
  17. Tondela - 5 pontos
  18. AVS SAD - 1 ponto

Resultado dos últimos jogos do Campeonato Português

Rodada 9 de 34

Sex., 24/10

  • Alverca 0 x 4 Gil Vicente

Sáb., 25/10

  • Santa Clara 2 x 0 AVS SAD
  • Benfica 5 x 0 Arouca
  • Estrela Amadora 1 x 2 Rio Ave

Dom., 26/10

  • Estoril 1 x 1 Nacional
  • Famalicão 2 x 0 Vitória SC
  • Tondela 0 x 3 Sporting
  • Braga 4 x 0 Casa Pia

Ontem

  • Moreirense 1 x 2 Porto

