Classificação do Campeonato Português 2025/26: veja a tabela atualizada
Enquanto os líderes do futebol português lutam pela ponta, times do meio e da parte baixa da tabela brigam para escapar do rebaixamento.
O Campeonato Português 2025/26 já chega à 10ª rodada e promete fortes emoções para clubes e torcedores. O Porto lidera a competição com 25 pontos, seguido de perto pelo Sporting e Benfica, que ainda brigam pelas primeiras posições.
Enquanto os gigantes do futebol português buscam manter a liderança, equipes do meio e da parte inferior da tabela lutam para escapar da zona de rebaixamento, tornando cada partida decisiva nesta fase inicial da temporada.
Classificação do Campeonato Português 2025/26
- Porto - 25 pontos
- Sporting - 22 pontos
- Benfica - 21 pontos
- Gil Vicente - 19 pontos
- Famalicão - 16 pontos
- Moreirense - 15 pontos
- Braga - 13 pontos
- Rio Ave - 11 pontos
- Santa Clara - 11 pontos
- Nacional - 11 pontos
- Vitória SC - 11 pontos
- Alverca - 10 pontos
- Arouca - 9 pontos
- Casa Pia - 8 pontos
- Estoril - 7 pontos
- Estrela Amadora - 7 pontos
- Tondela - 5 pontos
- AVS SAD - 1 ponto
Resultado dos últimos jogos do Campeonato Português
Rodada 9 de 34
Sex., 24/10
- Alverca 0 x 4 Gil Vicente
Sáb., 25/10
- Santa Clara 2 x 0 AVS SAD
- Benfica 5 x 0 Arouca
- Estrela Amadora 1 x 2 Rio Ave
Dom., 26/10
- Estoril 1 x 1 Nacional
- Famalicão 2 x 0 Vitória SC
- Tondela 0 x 3 Sporting
- Braga 4 x 0 Casa Pia
Ontem
- Moreirense 1 x 2 Porto