Classificação do Campeonato Português 2025/26: veja a tabela atualizada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Enquanto os líderes do futebol português lutam pela ponta, times do meio e da parte baixa da tabela brigam para escapar do rebaixamento.

O Campeonato Português 2025/26 já chega à 10ª rodada e promete fortes emoções para clubes e torcedores. O Porto lidera a competição com 25 pontos, seguido de perto pelo Sporting e Benfica, que ainda brigam pelas primeiras posições.

Enquanto os gigantes do futebol português buscam manter a liderança, equipes do meio e da parte inferior da tabela lutam para escapar da zona de rebaixamento, tornando cada partida decisiva nesta fase inicial da temporada.

Classificação do Campeonato Português 2025/26

Porto - 25 pontos Sporting - 22 pontos Benfica - 21 pontos Gil Vicente - 19 pontos Famalicão - 16 pontos Moreirense - 15 pontos Braga - 13 pontos Rio Ave - 11 pontos Santa Clara - 11 pontos Nacional - 11 pontos Vitória SC - 11 pontos Alverca - 10 pontos Arouca - 9 pontos Casa Pia - 8 pontos Estoril - 7 pontos Estrela Amadora - 7 pontos Tondela - 5 pontos AVS SAD - 1 ponto

Resultado dos últimos jogos do Campeonato Português

Rodada 9 de 34

Sex., 24/10

Alverca 0 x 4 Gil Vicente

Sáb., 25/10

Santa Clara 2 x 0 AVS SAD

Benfica 5 x 0 Arouca

Estrela Amadora 1 x 2 Rio Ave

Dom., 26/10

Estoril 1 x 1 Nacional

Famalicão 2 x 0 Vitória SC

Tondela 0 x 3 Sporting

Braga 4 x 0 Casa Pia

Ontem