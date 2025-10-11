Itália fora da Copa do Mundo? Tetracampeã precisa de milagre para conquistar vaga direta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Azzurra ficou de fora das duas últimas Copas do Mundo e corre sérios riscos de ficar sem vaga direta e ter que disputar Repescagem em 2026

A Itália deve disputar a Repescagem da Copa do Mundo 2026!



Neste sábado (11), a Itália entra em campo às 15h45, horário de Brasília, contra a Estônia, na A. Le Coq Arena, em Tallinn.

Já com chances remotas de classificação direta à Copa do Mundo 2026, a Tetracampeã mundial, que ficou de fora em 2018 e 2022, pode ver suas chances minguarem ainda mais.

Desde às 13h, a Noruega recebe Israel, no Ullevaal Stadium, em Oslo. Se vencer, manterá o 100% de aproveitamento e chegará aos 18 pontos em 6 jogos disputados.

No momento da publicação desta matéria, a Noruega vencia por 3 x 0, jogo no intervalo.

Atualmente, a distância da seleção de Haaland e Ödegaard é de 6 pontos para a Itália, que tem um jogo a menos, mas que já perdeu para os noruegueses no primeiro confronto entre os países em solo escandinavo.

No entanto, este não é o maior problema da Itália, que só voltará a enfrentar a Noruega na última rodada, no dia 16 de novembro, no San Siro, em Milão, e que poderia, caso ambas vençam todos seus compromissos até lá, empatar em pontos com a rival em caso de vitória no confronto.

O grande drama italiano fica por conta do saldo de gols. Atualmente, a Azzurra tem um saldo positivo de +5 gols, que é muitíssimo inferior ao da Noruega, que tem um saldo impressionante de +24 considerando o 3 x 0 da Noruega sobre Israel.

Ou seja, supondo que as seleções cheguem com esta mesma diferença de saldo, que pode ser maior ou menor até lá, na última rodada, a Itália teria que vencer a Noruega por 19 gols de diferença, uma goleada nunca antes vista na história das Eliminatórias da Uefa.

Sendo bastante otimista e imaginando que a Itália consiga reduzir pela metade tamanha desvantagem no saldo. Ainda assim, teria que vencer por mais de 9 gols para ficar com a vaga restante.

A maior esperança italiana passava pelo jogo deste sábado (11), uma vez que Israel era, certamente, a seleção que mais trabalho possa dar à Noruega dentre as demais do grupo, dado que é muitíssimo improvável que Estônia ou Moldávia consigam tirar pontos dos noruegueses.

Standings provided by Sofascore

Um empate entre Noruega possibilitaria que a Itália, vencendo todos seus jogos até lá, chegasse à última rodada dependendo "apenas" da vitória.