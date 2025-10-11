fechar
Futebol |

Itália fora da Copa do Mundo? Tetracampeã precisa de milagre para conquistar vaga direta

Azzurra ficou de fora das duas últimas Copas do Mundo e corre sérios riscos de ficar sem vaga direta e ter que disputar Repescagem em 2026

Por Victor Peixoto Publicado em 11/10/2025 às 14:28
Donnarumma, goleiro da Itália
Donnarumma, goleiro da Itália - Federazione Italiana Giuoco Calcio

Itália deve disputar a Repescagem da Copa do Mundo 2026!

Neste sábado (11), a Itália entra em campo às 15h45, horário de Brasília, contra a Estônia, na A. Le Coq Arena, em Tallinn.

Já com chances remotas de classificação direta à Copa do Mundo 2026, a Tetracampeã mundial, que ficou de fora em 2018 e 2022, pode ver suas chances minguarem ainda mais.

Leia Também

Desde às 13h, a Noruega recebe Israel, no Ullevaal Stadium, em Oslo. Se vencer, manterá o 100% de aproveitamento e chegará aos 18 pontos em 6 jogos disputados.

No momento da publicação desta matéria, a Noruega vencia por 3 x 0, jogo no intervalo.

Atualmente, a distância da seleção de Haaland e Ödegaard é de 6 pontos para a Itália, que tem um jogo a menos, mas que já perdeu para os noruegueses no primeiro confronto entre os países em solo escandinavo.

No entanto, este não é o maior problema da Itália, que só voltará a enfrentar a Noruega na última rodada, no dia 16 de novembro, no San Siro, em Milão, e que poderia, caso ambas vençam todos seus compromissos até lá, empatar em pontos com a rival em caso de vitória no confronto.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O grande drama italiano fica por conta do saldo de gols. Atualmente, a Azzurra tem um saldo positivo de +5 gols, que é muitíssimo inferior ao da Noruega, que tem um saldo impressionante de +24 considerando o 3 x 0 da Noruega sobre Israel.

Ou seja, supondo que as seleções cheguem com esta mesma diferença de saldo, que pode ser maior ou menor até lá, na última rodada, a Itália teria que vencer a Noruega por 19 gols de diferença, uma goleada nunca antes vista na história das Eliminatórias da Uefa.

Sendo bastante otimista e imaginando que a Itália consiga reduzir pela metade tamanha desvantagem no saldo. Ainda assim, teria que vencer por mais de gols para ficar com a vaga restante.

A maior esperança italiana passava pelo jogo deste sábado (11), uma vez que Israel era, certamente, a seleção que mais trabalho possa dar à Noruega dentre as demais do grupo, dado que é muitíssimo improvável que Estônia ou Moldávia consigam tirar pontos dos noruegueses.

Standings provided by Sofascore

Um empate entre Noruega possibilitaria que a Itália, vencendo todos seus jogos até lá, chegasse à última rodada dependendo "apenas" da vitória.

Leia também

Copa do Mundo 2026: Noruega pode encaminhar vaga e mandar Itália para a Repescagem neste sábado (11)
Copa do Mundo 2026

Copa do Mundo 2026: Noruega pode encaminhar vaga e mandar Itália para a Repescagem neste sábado (11)
Copa do Mundo 2026: Portugal, Espanha, França e Inglaterra; veja todas as seleções que podem garantir vaga nesta Data Fifa
Copa do Mundo 2026

Copa do Mundo 2026: Portugal, Espanha, França e Inglaterra; veja todas as seleções que podem garantir vaga nesta Data Fifa

Compartilhe

Tags