Itália fora da Copa do Mundo? Tetracampeã precisa de milagre para conquistar vaga direta
Azzurra ficou de fora das duas últimas Copas do Mundo e corre sérios riscos de ficar sem vaga direta e ter que disputar Repescagem em 2026
A Itália deve disputar a Repescagem da Copa do Mundo 2026!
Neste sábado (11), a Itália entra em campo às 15h45, horário de Brasília, contra a Estônia, na A. Le Coq Arena, em Tallinn.
Já com chances remotas de classificação direta à Copa do Mundo 2026, a Tetracampeã mundial, que ficou de fora em 2018 e 2022, pode ver suas chances minguarem ainda mais.
Desde às 13h, a Noruega recebe Israel, no Ullevaal Stadium, em Oslo. Se vencer, manterá o 100% de aproveitamento e chegará aos 18 pontos em 6 jogos disputados.
No momento da publicação desta matéria, a Noruega vencia por 3 x 0, jogo no intervalo.
Atualmente, a distância da seleção de Haaland e Ödegaard é de 6 pontos para a Itália, que tem um jogo a menos, mas que já perdeu para os noruegueses no primeiro confronto entre os países em solo escandinavo.
No entanto, este não é o maior problema da Itália, que só voltará a enfrentar a Noruega na última rodada, no dia 16 de novembro, no San Siro, em Milão, e que poderia, caso ambas vençam todos seus compromissos até lá, empatar em pontos com a rival em caso de vitória no confronto.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O grande drama italiano fica por conta do saldo de gols. Atualmente, a Azzurra tem um saldo positivo de +5 gols, que é muitíssimo inferior ao da Noruega, que tem um saldo impressionante de +24 considerando o 3 x 0 da Noruega sobre Israel.
Ou seja, supondo que as seleções cheguem com esta mesma diferença de saldo, que pode ser maior ou menor até lá, na última rodada, a Itália teria que vencer a Noruega por 19 gols de diferença, uma goleada nunca antes vista na história das Eliminatórias da Uefa.
Sendo bastante otimista e imaginando que a Itália consiga reduzir pela metade tamanha desvantagem no saldo. Ainda assim, teria que vencer por mais de 9 gols para ficar com a vaga restante.
A maior esperança italiana passava pelo jogo deste sábado (11), uma vez que Israel era, certamente, a seleção que mais trabalho possa dar à Noruega dentre as demais do grupo, dado que é muitíssimo improvável que Estônia ou Moldávia consigam tirar pontos dos noruegueses.
Um empate entre Noruega possibilitaria que a Itália, vencendo todos seus jogos até lá, chegasse à última rodada dependendo "apenas" da vitória.