Copa do Mundo 2026: Portugal, Espanha, França e Inglaterra; veja todas as seleções que podem garantir vaga nesta Data Fifa
Ao todo, 20 seleções já garantiram vaga na próxima Copa e até 15 seleções podem se classificar nesta Data Fifa de outubro; veja quais
A Copa do Mundo 2026 está cada dia mais perto! Restam exatos 8 meses até o pontapé inicial no Estádio Azteca, na Cidade do México, no dia 11 de junho do próximo ano, onde acontecerá o jogo de abertura entre México e uma seleção a definir.
Até o momento, 20 seleções já garantiram suas vagas, incluindo as três anfitriãs, são elas: Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia, Paraguai, Austrália, Japão, Jordânia, Coreia do Sul, Irã, Uzbequistão, Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia e Nova Zelândia.
Lembrando que Egito e Argélia foram duas seleções que se classificaram nesta Data Fifa de Outubro.
Além delas, Bolívia e Nova Caledônia estão garantidos entre as seis seleções que disputarão a Repescagem Intercontinental em março de 2026.
Outras 15 seleções podem garantir vagas, sendo certo que teremos 7 novas classificadas, sendo cinco africanas, duas asiáticas, uma vez que as vagas diretas das respectivas Eliminatórias serão obrigatoriamente definidas nesta Data Fifa.
França, Suíça, Inglaterra, Noruega, Portugal, Espanha são as outras seis seleções, todas europeias, que podem se classificar a depender de uma série de combinações de resultados, bem como a Jamaica.
Veja o que cada seleção precisa para se classificar para a Copa do Mundo 2026 em outubro
Europa
- França: Se vencer a Islândia e a Ucrânia não vencer o Azerbaijão;
- Suíça: Se vencer a Eslovênia e Kosovo não vencer a Suécia;
- Inglaterra: Vencer a Letônia e a Sérvia não vencer ambos os jogos contra a Albânia e Andorra ou
Empatar com a Letônia e a Sérvia empatar com a Albânia e não vencer Andorra;
- Noruega: Vencer Israel e a Itália não vencer Estônia e Israel;
- Portugal: Vencer a Irlanda e se Hungria e Armênia não vencerem ambos os jogos contra a Hungria e a Irlanda;
- Espanha: Vencer a Geórgia e a Bulgária e se a Turquia não vencer a Bulgária e der empate em Turquia x Geórgia.
África
- Grupo B: Senegal ou RD Congo;
- Grupo C: Benim ou África do Sul ou Nigéria;
- Grupo D: Cabo Verde ou Camarões;
- Grupo F: Costa do Marfim ou Gabão;
- Grupo I: Gana ou Madagascar;
- Repescagem: As quatro melhores 2° colocadas disputarão os Play-offs para decidir a única seleção africana na Repescagem Intercontinental em março de 2026.
Ásia
- Grupo A: Omã ou Catar ou Emirados Árabes Unidos;
- Grupo B: Arábia Saudita ou Iraque ou Indonésia;
- Repescagem: Os 2° colocados disputarão um Play-off para decidir a seleção asiática que disputará a Repescagem Intercontinental em março de 2026.
Américas do Norte, Central e Caribe
- Jamaica: Vencer Curaçao e Bermuda, se Curaçao não vencer Trinidad e Tobago e se Trinidad e Tobago não vencer seus jogos contra Bermuda e Curaçao.