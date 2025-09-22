Dembélé vence a Bola de Ouro 2025 e Bonmati leva no feminino; veja todos os vencedores da noite
Veja vencedores em todas as categorias, ranking do 30° ao melhor jogador do mundo no futebol masculino e melhor jogadora do futebol feminino
A cerimônia da Bola de Ouro 2025 aconteceu nesta segunda-feira (22), às 16h, horário de Brasília, Théâtre du Châtelet, em Paris.
Os grandes vencedores da noite foram Aitana Bonmati, do Barcelona, no feminino, e Ousmane Dembélé, do PSG, no masculino.
O francês de 28 anos, que para muitos tinha sido dado como uma promessa que não se cumpriu, fez uma temporada mágica, sendo o grande destaque de um coletivo extremamente forte formado por Luís Enrique no Paris Saint-German.
Além do título inédito da Champions League, Dembélé conquistou os títulos da Ligue 1 (Campeonato Francês), da Copa da França e da Supercopa da França.
Individualmente, ele marcou 37 gols e 16 assistências, um total de 53 participações diretas em gol (média de 0,85 por jogo).
Veja todos os vencedores:
Melhor jogador do mundo
- 1. Ousmane Dembélé (PSG)
- 2. Raphinha (Barcelona)
- 3. Vitinha (PSG)
- 4. Mohamed Salah (Liverpool)
- 11. Pedri (Barcelona)
- 12. Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
- 13. Harry Kane (Bayern de Munique)
- 14. Désiré Doué (PSG)
- 15. Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal)
- 16. Vinicius Júnior (Real Madrid)
- 17. Robert Lewandowski (Barcelona)
- 18. Scott McTominay (Napoli)
- 19. João Neves (PSG)
- 20. Lautaro Martinez (Inter de Milão)
- 21. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
- 22. Alexis Mac Allister (Liverpool)
- 23. Jude Bellingham (Real Madrid)
- 24. Fabian Ruiz (PSG)
- 25. Denzel Dumfries (Inter de Milão)
- 26. Erling Haaland (Manchester City)
- 27. Declan Rice (Arsenal)
- 28. Virgil van Dijk (Liverpool)
- 29. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
- 30. Michael Olise (Bayern de Munique)
TOP 10 (posições ainda não foram divulgadas)
- Gianluigi Donnaruma (PSG)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- Cole Palmer (Chelsea)
Melhor jogadora do mundo
- Vencedora: Aitana Bonmati (Barcelona)
- 2. Mariona Caldentey (Arsenal)
- 3. Alessia Russo (Arsenal)
Demais concorrentes:
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Sandy Baltimore (Chelsea)
- Lucy Bronze (Chelsea)
- Klara Bühl (Bayern de Munique)
- Steph Catley (Arsenal)
- Sofia Cantore (Juventus/Washington Spirit)
- Melchie Dumornay (Lyon)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current)
- Esther Gonzalez (Gotham FC)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Amanda Gutierres (Palmeiras)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Pernille Harder (Bayern de Munique)
- Lindsey Heaps (Lyon)
- Chloe Keblly (Manchester City/Arsenal)
- Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
- Marta (Orlando Pride)
- Clara Mateo (Paris FC)
- Ewa Pajor (Barcelona)
- Claudia Pina (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
- Caroline Weir (Real Madrid)
- Leah Williamson (Arsenal)
Troféu Kopa de melhor jogador sub-21
- Vencedor: Lamine Yamal (Barcelona)
Demais concorrentes:
- Ayyoub Bouaddi (Lille)
- Pau Cubarsi (Barcelona)
- Désiré Doué (PSG)
- Estevão (Palmeiras)
- Dean Huijsen (Bournemouth/Real Madrid)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
- Rodrigo Mora (Porto)
- João Neves (PSG)
- Kenan Yildiz (Juventus)
Melhor jogadora sub-21
- Vencedora: Vicky Lopez (Barcelona)
Demais concorrentes:
- Michelle Agyemang (Brighton/Arsenal)
- Linda Caicedo (Real Madrid)
- Wieke Kaptein (Chelsea)
- Vicky Lopez (Barcelona)
- Claudia Martinez Ovando (Olimpia)
Troféu Yashin de melhor goleiro
- Vencedor: Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)
Demais concorrentes:
- Alisson (Liverpool)
- Yassine Bounou (Al-Hilal)
- Lucas Chevalier (Lille)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Emiliano Martínez (Aston Villa)
- Jan Oblak (Atlético de Madrid)
- David Raya (Arsenal)
- Matz Sels (Nottingham Forest)
- Yann Sommer (Inter de Milão)
Prêmio de melhor goleira
- Vencedora: Hannah Hampton (Chelsea)
Demais concorrentes:
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
- Cata Coll (Barcelona)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Chiamaka Nnadozie (Paris FC/Brighton)
- Daphne van Domselaar (Arsenal)
Prêmio de melhor técnico do futebol masculino
- Vencedor: Luis Enrique (PSG)
Demais concorrentes:
- Antonio Conte (Napoli)
- Hansi Flick (Barcelona)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Arne Slot (Liverpool)
Prêmio de melhor técnico(a) do futebol feminino
- Vencedor: Sarina Wiegman (Seleção da Inglaterra)
Demais concorrentes:
- Sonia Bompastor (Chelsea)
- Arthur Elias (Seleção Brasileira)
- Justine Madugu (Seleção da Nigéria)
- Renée Slegers (Arsenal)
Melhor clube masculino
Vencedor: PSG
Demais concorrentes:
- Barcelona
- Botafogo
- Chelsea
- Liverpool
Melhor clube feminino
- Vencedor: Arsenal
Demais concorrentes:
- Barcelona
- Chelsea
- Lyon
- Orlando Pride