Futebol | Notícia

Dembélé vence a Bola de Ouro 2025 e Bonmati leva no feminino; veja todos os vencedores da noite

Veja vencedores em todas as categorias, ranking do 30° ao melhor jogador do mundo no futebol masculino e melhor jogadora do futebol feminino

Por Victor Peixoto Publicado em 22/09/2025 às 17:19 | Atualizado em 22/09/2025 às 18:01
Ousmane Dembélé é o vencedor da Bola de Ouro 2025
Ousmane Dembélé é o vencedor da Bola de Ouro 2025 - Reprodução / France Football

A cerimônia da Bola de Ouro 2025 aconteceu nesta segunda-feira (22), às 16h, horário de Brasília, Théâtre du Châtelet, em Paris.

Os grandes vencedores da noite foram Aitana Bonmati, do Barcelona, no feminino, e Ousmane Dembélé, do PSG, no masculino.

O francês de 28 anos, que para muitos tinha sido dado como uma promessa que não se cumpriu, fez uma temporada mágica, sendo o grande destaque de um coletivo extremamente forte formado por Luís Enrique no Paris Saint-German.

Além do título inédito da Champions League, Dembélé conquistou os títulos da Ligue 1 (Campeonato Francês), da Copa da França e da Supercopa da França.

Individualmente, ele marcou 37 gols 16 assistências, um total de 53 participações diretas em gol (média de 0,85 por jogo).

Veja todos os vencedores:

Todos os vencedores da Bola de Ouro 2025

Melhor jogador do mundo 

  • 1. Ousmane Dembélé (PSG)
  • 2. Raphinha (Barcelona)
  • 3. Vitinha (PSG)
  • 4. Mohamed Salah (Liverpool)
  • 5. Raphinha (Barcelona)
  • 6. 
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11. Pedri (Barcelona)
  • 12. Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
  • 13. Harry Kane (Bayern de Munique)
  • 14. Désiré Doué (PSG)
  • 15. Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal)
  • 16. Vinicius Júnior (Real Madrid)
  • 17. Robert Lewandowski (Barcelona)
  • 18. Scott McTominay (Napoli)
  • 19. João Neves (PSG)
  • 20. Lautaro Martinez (Inter de Milão)
  • 21. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
  • 22. Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • 23. Jude Bellingham (Real Madrid)
  • 24. Fabian Ruiz (PSG)
  • 25. Denzel Dumfries (Inter de Milão)
  • 26. Erling Haaland (Manchester City)
  • 27. Declan Rice (Arsenal)
  • 28. Virgil van Dijk (Liverpool)
  • 29. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
  • 30. Michael Olise (Bayern de Munique)

TOP 10 (posições ainda não foram divulgadas)

  • Gianluigi Donnaruma (PSG)
  • Achraf Hakimi (PSG)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Raphinha (Barcelona)

Melhor jogadora do mundo

  • Vencedora: Aitana Bonmati (Barcelona)

  • 2. Mariona Caldentey (Arsenal)
  • 3. Alessia Russo (Arsenal)

Demais concorrentes:

  • Barbra Banda (Orlando Pride)
  • Sandy Baltimore (Chelsea)
  • Aitana Bonmati (Barcelona)
  • Lucy Bronze (Chelsea)
  • Mariona Caldentey (Arsenal)
  • Klara Bühl (Bayern de Munique)
  • Steph Catley (Arsenal)
  • Sofia Cantore (Juventus/Washington Spirit)
  • Melchie Dumornay (Lyon)
  • Temwa Chawinga (Kansas City Current)
  • Esther Gonzalez (Gotham FC)
  • Caroline Graham Hansen (Barcelona)
  • Patri Guijarro (Barcelona)
  • Amanda Gutierres (Palmeiras)
  • Hannah Hampton (Chelsea)
  • Pernille Harder (Bayern de Munique)
  • Lindsey Heaps (Lyon)
  • Chloe Keblly (Manchester City/Arsenal)
  • Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
  • Marta (Orlando Pride)
  • Clara Mateo (Paris FC)
  • Ewa Pajor (Barcelona)
  • Claudia Pina (Barcelona)
  • Alexia Putellas (Barcelona)
  • Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
  • Caroline Weir (Real Madrid)
  • Leah Williamson (Arsenal)

Troféu Kopa de melhor jogador sub-21

  • Vencedor: Lamine Yamal (Barcelona)

Demais concorrentes:

  • Ayyoub Bouaddi (Lille)
  • Pau Cubarsi (Barcelona)
  • Désiré Doué (PSG)
  • Estevão (Palmeiras)
  • Dean Huijsen (Bournemouth/Real Madrid)
  • Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
  • Rodrigo Mora (Porto)
  • João Neves (PSG)
  • Kenan Yildiz (Juventus)

Melhor jogadora sub-21

  • Vencedora: Vicky Lopez (Barcelona)

Demais concorrentes:

  • Michelle Agyemang (Brighton/Arsenal)
  • Linda Caicedo (Real Madrid)
  • Wieke Kaptein (Chelsea)
  • Vicky Lopez (Barcelona)
  • Claudia Martinez Ovando (Olimpia)

Troféu Yashin de melhor goleiro

  • Vencedor: Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)

Demais concorrentes: 

  • Alisson (Liverpool)
  • Yassine Bounou (Al-Hilal)
  • Lucas Chevalier (Lille)
  • Thibaut Courtois (Real Madrid)
  • Emiliano Martínez (Aston Villa)
  • Jan Oblak (Atlético de Madrid)
  • David Raya (Arsenal)
  • Matz Sels (Nottingham Forest)
  • Yann Sommer (Inter de Milão)

Prêmio de melhor goleira

  • Vencedora: Hannah Hampton (Chelsea)

Demais concorrentes:

  • Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
  • Cata Coll (Barcelona)
  • Hannah Hampton (Chelsea)
  • Chiamaka Nnadozie (Paris FC/Brighton)
  • Daphne van Domselaar (Arsenal)

Prêmio de melhor técnico do futebol masculino

  • Vencedor: Luis Enrique (PSG)

Demais concorrentes:

  • Antonio Conte (Napoli)
  • Hansi Flick (Barcelona)
  • Enzo Maresca (Chelsea)
  • Arne Slot (Liverpool)

Prêmio de melhor técnico(a) do futebol feminino

  • Vencedor: Sarina Wiegman (Seleção da Inglaterra)

Demais concorrentes:

  • Sonia Bompastor (Chelsea)
  • Arthur Elias (Seleção Brasileira)
  • Justine Madugu (Seleção da Nigéria)
  • Renée Slegers (Arsenal)

Melhor clube masculino

Vencedor: PSG

Demais concorrentes:

  • Barcelona
  • Botafogo
  • Chelsea
  • Liverpool

Melhor clube feminino

  • Vencedor: Arsenal

Demais concorrentes:

  • Barcelona
  • Chelsea
  • Lyon
  • Orlando Pride

