Bola de Ouro 2025: Veja números de Dembélé, eleito o melhor jogador do mundo!

Raphinha, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé e Mohamed Salah aparecem como favoritos para conquistar o prêmio de melhor jogador do mundo

Os grandes vencedores da Bola de Ouro 2025 foram Ousmane Dembélé, do PSG, no masculino e Aitana Bonmati, do Barcelona, no feminino, que foram eleitos os melhores jogadores do mundo em cerimônia realizada nesta segunda-feira (22), no Théâtre du Châtelet, em Paris.

O francês de 28 anos, que para muitos tinha sido dado como uma promessa que não se cumpriu, fez uma temporada mágica, sendo o grande destaque de um coletivo extremamente forte formado por Luís Enrique no Paris Saint-German.

Além do título inédito da Champions League, Dembélé conquistou os títulos da Ligue 1 (Campeonato Francês), da Copa da França e da Supercopa da França.

Individualmente, ele marcou 37 gols e 16 assistências, um total de 53 participações diretas em gol (média de 0,85 por jogo).

Veja a comparação dele com os outros jogadores do TOP 4, sendo, na ordem:

Lamine Yamal (Barcelona)

(Barcelona) Vitinha (PSG)

(PSG) Mohamed Salah (Liverpool)

(Liverpool) Raphinha (Barcelona)

Todos foram campeões dos seus campeonatos nacionais e tiveram números individuais impressionantes.

Considerando que vencer a Champions League costumeiramente vem sendo um forte "critério" para eleger o vencedor, Dembélé já era dado como favorito na frente por ter conquistado a orelhuda, além da Copa da França e o Campeonato Francês.

Em termos de números individuais somente, a vantagem era de Mohamed Salah, enquanto que Raphinha e Lamine Yamal aparecem com excelentes números e, principalmente o espanhol, uma forte comoção.

Embora muitíssimo elogiado, Vitinha no TOP 3 foi considerado uma surpresa, mas que reforça o que a vitória de Rodri mostrou em 2024.

Veja os números de cada um, lembrando que o período avaliado foi entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025, que corresponde à temporada europeia 2024/25 mais a Copa do Mundo de Clubes.

Ousmane Dembélé

Jogos: 62



62 Gols: 37



37 Assistências: 16



16 Total de participações diretas: 53 (média de 0,85 por jogo)



53 (média de 0,85 por jogo) Títulos: Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França (4 títulos)

Lamine Yamal

Jogos: 62

62 Gols: 21

21 Assistências: 26

26 Total de participações diretas: 47 (média de 0,75 por jogo)

47 (média de 0,75 por jogo) Títulos: La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha (3 títulos)

Vitinha

Jogos: 67



67 Gols: 5



5 Assistências: 11



11 Total de participações diretas : 16 (média de 0,23 por jogo)



: 16 (média de 0,23 por jogo) Títulos: Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França (4 títulos)

Mohamed Salah

Jogos: 57

57 Gols: 37

37 Assistências: 24

24 Total de participações diretas: 61 (média de 1,07)

61 (média de 1,07) Títulos: Premier League (1 título)

Raphinha