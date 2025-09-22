fechar
Futebol | Notícia

Bola de Ouro 2025: Veja números de Dembélé, eleito o melhor jogador do mundo!

Raphinha, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé e Mohamed Salah aparecem como favoritos para conquistar o prêmio de melhor jogador do mundo

Por Victor Peixoto Publicado em 22/09/2025 às 14:14 | Atualizado em 22/09/2025 às 18:20
Ousmane Dembélé é o vencedor da Bola de Ouro 2025
Ousmane Dembélé é o vencedor da Bola de Ouro 2025 - Adidas e France Football / Reprodução

Os grandes vencedores da Bola de Ouro 2025 foram Ousmane Dembélé, do PSG, no masculino e Aitana Bonmati, do Barcelona, no feminino, que foram eleitos os melhores jogadores do mundo em cerimônia realizada nesta segunda-feira (22), no Théâtre du Châtelet, em Paris.

O francês de 28 anos, que para muitos tinha sido dado como uma promessa que não se cumpriu, fez uma temporada mágica, sendo o grande destaque de um coletivo extremamente forte formado por Luís Enrique no Paris Saint-German.

Além do título inédito da Champions League, Dembélé conquistou os títulos da Ligue 1 (Campeonato Francês), da Copa da França e da Supercopa da França.

Individualmente, ele marcou 37 gols 16 assistências, um total de 53 participações diretas em gol (média de 0,85 por jogo).

Veja a comparação dele com os outros jogadores do TOP 4, sendo, na ordem:

  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Vitinha (PSG)
  • Mohamed Salah (Liverpool)
  • Raphinha (Barcelona)

Todos foram campeões dos seus campeonatos nacionais e tiveram números individuais impressionantes.

Considerando que vencer a Champions League costumeiramente vem sendo um forte "critério" para eleger o vencedor, Dembélé já era dado como favorito na frente por ter conquistado a orelhuda, além da Copa da França e o Campeonato Francês.

Em termos de números individuais somente, a vantagem era de Mohamed Salah, enquanto que Raphinha Lamine Yamal aparecem com excelentes números e, principalmente o espanhol, uma forte comoção.

Embora muitíssimo elogiado, Vitinha no TOP 3 foi considerado uma surpresa, mas que reforça o que a vitória de Rodri mostrou em 2024.

Veja os números de cada um, lembrando que o período avaliado foi entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025, que corresponde à temporada europeia 2024/25 mais a Copa do Mundo de Clubes.

Ousmane Dembélé

  • Jogos: 62
  • Gols: 37
  • Assistências: 16
  • Total de participações diretas: 53 (média de 0,85 por jogo)
  • Títulos: Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França (4 títulos)

Lamine Yamal

  • Jogos: 62
  • Gols: 21
  • Assistências: 26
  • Total de participações diretas: 47 (média de 0,75 por jogo)
  • Títulos: La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha (3 títulos)

Vitinha

  • Jogos: 67
  • Gols: 5
  • Assistências: 11
  • Total de participações diretas: 16 (média de 0,23 por jogo)
  • Títulos: Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França (4 títulos)

Mohamed Salah

  • Jogos: 57
  • Gols: 37
  • Assistências: 24
  • Total de participações diretas: 61 (média de 1,07)
  • Títulos: Premier League (1 título)

Raphinha

  • Jogos: 64
  • Gols: 38
  • Assistências: 26
  • Total de participações diretas: 64 (média de 1,00 por jogo)
  • Títulos: La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha (3 títulos)

Leia também

Cerimônia da Bola de Ouro 2025: onde assistir e horário
Ballon d'or

Cerimônia da Bola de Ouro 2025: onde assistir e horário
PSG e Real Madrid não vão à cerimônia da Bola de Ouro 2025? Entenda a polêmica
Ballon d'or

PSG e Real Madrid não vão à cerimônia da Bola de Ouro 2025? Entenda a polêmica

Compartilhe

Tags