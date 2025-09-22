Bola de Ouro 2025: Veja números de Dembélé, eleito o melhor jogador do mundo!
Raphinha, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé e Mohamed Salah aparecem como favoritos para conquistar o prêmio de melhor jogador do mundo
Os grandes vencedores da Bola de Ouro 2025 foram Ousmane Dembélé, do PSG, no masculino e Aitana Bonmati, do Barcelona, no feminino, que foram eleitos os melhores jogadores do mundo em cerimônia realizada nesta segunda-feira (22), no Théâtre du Châtelet, em Paris.
O francês de 28 anos, que para muitos tinha sido dado como uma promessa que não se cumpriu, fez uma temporada mágica, sendo o grande destaque de um coletivo extremamente forte formado por Luís Enrique no Paris Saint-German.
Além do título inédito da Champions League, Dembélé conquistou os títulos da Ligue 1 (Campeonato Francês), da Copa da França e da Supercopa da França.
Individualmente, ele marcou 37 gols e 16 assistências, um total de 53 participações diretas em gol (média de 0,85 por jogo).
Veja a comparação dele com os outros jogadores do TOP 4, sendo, na ordem:
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Vitinha (PSG)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Raphinha (Barcelona)
Todos foram campeões dos seus campeonatos nacionais e tiveram números individuais impressionantes.
Considerando que vencer a Champions League costumeiramente vem sendo um forte "critério" para eleger o vencedor, Dembélé já era dado como favorito na frente por ter conquistado a orelhuda, além da Copa da França e o Campeonato Francês.
Em termos de números individuais somente, a vantagem era de Mohamed Salah, enquanto que Raphinha e Lamine Yamal aparecem com excelentes números e, principalmente o espanhol, uma forte comoção.
Embora muitíssimo elogiado, Vitinha no TOP 3 foi considerado uma surpresa, mas que reforça o que a vitória de Rodri mostrou em 2024.
Veja os números de cada um, lembrando que o período avaliado foi entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025, que corresponde à temporada europeia 2024/25 mais a Copa do Mundo de Clubes.
Ousmane Dembélé
- Jogos: 62
- Gols: 37
- Assistências: 16
- Total de participações diretas: 53 (média de 0,85 por jogo)
- Títulos: Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França (4 títulos)
Lamine Yamal
- Jogos: 62
- Gols: 21
- Assistências: 26
- Total de participações diretas: 47 (média de 0,75 por jogo)
- Títulos: La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha (3 títulos)
Vitinha
- Jogos: 67
- Gols: 5
- Assistências: 11
- Total de participações diretas: 16 (média de 0,23 por jogo)
- Títulos: Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França (4 títulos)
Mohamed Salah
- Jogos: 57
- Gols: 37
- Assistências: 24
- Total de participações diretas: 61 (média de 1,07)
- Títulos: Premier League (1 título)
Raphinha
- Jogos: 64
- Gols: 38
- Assistências: 26
- Total de participações diretas: 64 (média de 1,00 por jogo)
- Títulos: La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha (3 títulos)