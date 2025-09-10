Qual jogo da Copa do Brasil vai passar na Globo hoje (10/09)? Confira a programação completa
Nesta quarta-feira, 10 de setembro de 2025, dois confrontos agitam a noite da Copa do Brasil, válidos pelas partidas de volta das quartas de final. A TV Globo exibirá apenas uma partida ao vivo, enquanto a outra será transmitida pelo Premiere e pelo SporTV.
Às 21h30 (horário de Brasília), Corinthians e Athletico-PR se enfrentam na Neo Química Arena, em jogo válido pelo segundo confronto das quartas de final da competição.
Jogos desta quarta-feira (10)
- 19h - Fluminense x Bahia
- 21h30 - Corinthians x Atlético-MG
Programação da Globo hoje (10)
Manhã e Tarde
- 04h00 – Hora Um
- 06h00 – Programação Local
- 08h30 – Bom Dia Brasil
- 09h30 – Encontro com Patrícia Poeta
- 10h35 – Mais Você
- 11h45 – Programação Local
- 13h00 – Globo Esporte
- 13h25 – Jornal Hoje
- 14h45 – Edição Especial – Terra Nostra
- 15h10 – Edição Especial – História de Amor
- 15h40 – Sessão da Tarde – A Mulher Que Veio do Céu
Noite
- 17h10 – Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem
- 17h50 – Êta Mundo Melhor!
- 18h30 – Programação Local
- 19h00 – Dona de Mim
- 19h45 – Jornal Nacional
- 20h35 – Vale Tudo
- 21h20 – Futebol 2025 – Copa do Brasil: Corinthians x Athletico-PR
- 23h30 – Segue o Jogo
- 23h45 – Estrela da Casa
- 00h05 – Jornal da Globo
- 00h55 – Conversa com Bial
- 01h35 – Dona de Mim (reapresentação)
- 02h15 – Comédia na Madruga
Como assistir aos jogos da TV Globo online
Agora, alguns jogos da TV Globo também serão transmitidos no canal de YouTube da emissora, o GE TV.
Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.