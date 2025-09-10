fechar
Qual jogo da Copa do Brasil vai passar na Globo hoje (10/09)? Confira a programação completa

Hoje é dia de Libertadores, com dois jogos ao longo da noite desta quarta-feira. Veja onde assistir, ao vivo, às partidas das oitavas de final.

Por João Victor Tavares Publicado em 10/09/2025 às 15:05
Nesta quarta-feira, 10 de setembro de 2025, dois confrontos agitam a noite da Copa do Brasil, válidos pelas partidas de volta das quartas de final. A TV Globo exibirá apenas uma partida ao vivo, enquanto a outra será transmitida pelo Premiere e pelo SporTV.

Às 21h30 (horário de Brasília), Corinthians e Athletico-PR se enfrentam na Neo Química Arena, em jogo válido pelo segundo confronto das quartas de final da competição.

Jogos desta quarta-feira (10)

  • 19h - Fluminense x Bahia
  • 21h30 - Corinthians x Atlético-MG

Programação da Globo hoje (10)

Manhã e Tarde

  • 04h00 – Hora Um
  • 06h00 – Programação Local
  • 08h30 – Bom Dia Brasil
  • 09h30 – Encontro com Patrícia Poeta
  • 10h35 – Mais Você
  • 11h45 – Programação Local
  • 13h00 – Globo Esporte
  • 13h25 – Jornal Hoje
  • 14h45 – Edição Especial – Terra Nostra
  • 15h10 – Edição Especial – História de Amor
  • 15h40 – Sessão da Tarde – A Mulher Que Veio do Céu

Noite

  • 17h10 – Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem
  • 17h50 – Êta Mundo Melhor!
  • 18h30 – Programação Local
  • 19h00 – Dona de Mim
  • 19h45 – Jornal Nacional
  • 20h35 – Vale Tudo
  • 21h20 – Futebol 2025 – Copa do Brasil: Corinthians x Athletico-PR
  • 23h30 – Segue o Jogo
  • 23h45 – Estrela da Casa
  • 00h05 – Jornal da Globo
  • 00h55 – Conversa com Bial
  • 01h35 – Dona de Mim (reapresentação)
  • 02h15 – Comédia na Madruga

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Agora, alguns jogos da TV Globo também serão transmitidos no canal de YouTube da emissora, o GE TV.

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

