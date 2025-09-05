Na despedida em casa, Messi brilha e Argentina bate Venezuela no Monumental de Nuñez
Uma verdadeira festa foi preparada para a despedida do astro argentino jogando em casa com a seleção. Ele marcou dois gols sobre a Venezuela
A noite no Monumental de Núñez foi de pura celebração. Com o apito final selando a vitória contundente da Argentina sobre a Venezuela por 3x0 e com Lionel Messi brilhando com dois gols, a torcida pôde se despedir do craque em solo argentino. O estádio se mergulhou na escuridão, apenas para ser iluminado por fogos de artifício que pintaram o céu de Buenos Aires.
Emocionado, Messi foi abraçado por companheiros de equipe e, em especial, pela mãe, Dona Célia. O camisa 10 expressou a gratidão pela noite memorável, descrevendo-a como "mágica" e agradecendo pela festa "emotiva e linda".
"São muitas emoções. Vivi muitas coisas neste campo. É sempre uma alegria jogar na Argentina com o nosso povo", declarou o jogador, que deixou o país aos 16 anos para se firmar no Barcelona. A presença em campo deixou o torcedor com um desejo de vê-lo brilhar ainda mais vezes em casa.
As poucas, mas inesquecíveis, celebrações de Messi em campo sempre foram com a camisa da seleção. "Temos nos divertido jogo após jogo há muitos anos. Estou muito feliz, poder terminar assim aqui é o que sempre sonhei", comemorou, após mais uma atuação de gala.
Seleções classificadas
Nas Eliminatórias Sul-Americanas, as classificações diretas para a Copa do Mundo de 2026 já estão garantidas: Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia e Paraguai. A Venezuela está muito perto de ficar com a vaga da repescagem mundial.
Além dessas seleções, Canadá, Estados Unidos e México, que serão as sedes, já estão garantidos na próxima Copa do Mundo, como também Irã, Japão, Nova Zelândia, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul e Austrália.