Copa do Mundo 2026: quais seleções podem garantir a vaga nesta Data FIFA?

Apenas 13 dos 48 participantes do torneio, incluindo os anfitriões EUA, Canadá e México, já são conhecidos. Países surpreendentes buscam garantir vaga

A Data FIFA está prestes a começar e novas seleções podem garantir a vaga na próxima edição da Copa do Mundo, que será sediada por Estados Unidos, Canadá e México.

Além dos países-sedes, apenas 10 outras seleções já possuem participação confirmada no torneio mundial, que será o primeiro a contar com 48 países.

Países que podem garantir a classificação para a próxima Copa do Mundo

América do Sul

No continente, Argentina, Equador e Brasil já confirmaram presença na próxima Copa do Mundo. Outros 3 países podem garantir a vaga nos próximos jogos.

O Uruguai, por exemplo, precisa apenas pontuar contra o Peru, ou pode torcer por uma derrota da Venezuela contra a Argentina, bem como uma derrota ou empate da Colômbia contra a Bolívia, para garantir a vaga.

A situação também vale para o Paraguai, que precisa apenas vencer o Equador, ou torcer pelos mesmos resultados dos Celestes, para ir à América do Norte.

Outro participante encaminhado é a Colômbia, que precisa apenas vencer a Bolívia ou torcer por um tropeço venezuelano contra a Argentina.

África

Na África, diversos países podem garantir a vaga na Copa do Mundo nas próximas semanas. Para isso, basta liderarem seus grupos ao final das Eliminatórias Africanas.

Alem disso, a Costa do Marfim, segunda colocada no Grupo F, também deve garantir a vaga na próxima Copa do Mundo. Confira todas as seleções africanas que podem se classificar para a competição nos próximos dias:

Egito



África do Sul



Cabo Verde



Marrocos



Tunísia



Gabão

Costa do Marfim



Gana



Argélia



Confira todos os países garantidos na próxima Copa do Mundo

Anfitriões



Canadá

Estados Unidos

México

Ásia

Japão

Irã

Uzbequistão

Coreia do Sul

Jordânia

Austrália

Oceania

Nova Zelândia

América do Sul