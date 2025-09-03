Copa do Mundo 2026: quais seleções podem garantir a vaga nesta Data FIFA?
Apenas 13 dos 48 participantes do torneio, incluindo os anfitriões EUA, Canadá e México, já são conhecidos. Países surpreendentes buscam garantir vaga
A Data FIFA está prestes a começar e novas seleções podem garantir a vaga na próxima edição da Copa do Mundo, que será sediada por Estados Unidos, Canadá e México.
Além dos países-sedes, apenas 10 outras seleções já possuem participação confirmada no torneio mundial, que será o primeiro a contar com 48 países.
Países que podem garantir a classificação para a próxima Copa do Mundo
América do Sul
No continente, Argentina, Equador e Brasil já confirmaram presença na próxima Copa do Mundo. Outros 3 países podem garantir a vaga nos próximos jogos.
O Uruguai, por exemplo, precisa apenas pontuar contra o Peru, ou pode torcer por uma derrota da Venezuela contra a Argentina, bem como uma derrota ou empate da Colômbia contra a Bolívia, para garantir a vaga.
A situação também vale para o Paraguai, que precisa apenas vencer o Equador, ou torcer pelos mesmos resultados dos Celestes, para ir à América do Norte.
Outro participante encaminhado é a Colômbia, que precisa apenas vencer a Bolívia ou torcer por um tropeço venezuelano contra a Argentina.
África
Na África, diversos países podem garantir a vaga na Copa do Mundo nas próximas semanas. Para isso, basta liderarem seus grupos ao final das Eliminatórias Africanas.
Alem disso, a Costa do Marfim, segunda colocada no Grupo F, também deve garantir a vaga na próxima Copa do Mundo. Confira todas as seleções africanas que podem se classificar para a competição nos próximos dias:
- Egito
- África do Sul
- Cabo Verde
- Marrocos
- Tunísia
- Gabão
- Costa do Marfim
- Gana
- Argélia
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Confira todos os países garantidos na próxima Copa do Mundo
Anfitriões
- Canadá
- Estados Unidos
- México
Ásia
- Japão
- Irã
- Uzbequistão
- Coreia do Sul
- Jordânia
- Austrália
Oceania
- Nova Zelândia
América do Sul
- Argentina
- Brasil
- Equador