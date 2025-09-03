fechar
Futebol | Notícia

Copa do Mundo 2026: quais seleções podem garantir a vaga nesta Data FIFA?

Apenas 13 dos 48 participantes do torneio, incluindo os anfitriões EUA, Canadá e México, já são conhecidos. Países surpreendentes buscam garantir vaga

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 03/09/2025 às 16:32
Logo da Copa do Mundo 2026
Logo da Copa do Mundo 2026 - Reprodução/ FIFA

A Data FIFA está prestes a começar e novas seleções podem garantir a vaga na próxima edição da Copa do Mundo, que será sediada por Estados Unidos, Canadá e México.

Além dos países-sedes, apenas 10 outras seleções já possuem participação confirmada no torneio mundial, que será o primeiro a contar com 48 países.

Países que podem garantir a classificação para a próxima Copa do Mundo

América do Sul

No continente, Argentina, Equador e Brasil já confirmaram presença na próxima Copa do Mundo. Outros 3 países podem garantir a vaga nos próximos jogos.

O Uruguai, por exemplo, precisa apenas pontuar contra o Peru, ou pode torcer por uma derrota da Venezuela contra a Argentina, bem como uma derrota ou empate da Colômbia contra a Bolívia, para garantir a vaga.

A situação também vale para o Paraguai, que precisa apenas vencer o Equador, ou torcer pelos mesmos resultados dos Celestes, para ir à América do Norte.

Outro participante encaminhado é a Colômbia, que precisa apenas vencer a Bolívia ou torcer por um tropeço venezuelano contra a Argentina.

África

Na África, diversos países podem garantir a vaga na Copa do Mundo nas próximas semanas. Para isso, basta liderarem seus grupos ao final das Eliminatórias Africanas.

Alem disso, a Costa do Marfim, segunda colocada no Grupo F, também deve garantir a vaga na próxima Copa do Mundo. Confira todas as seleções africanas que podem se classificar para a competição nos próximos dias:

  • Egito
  • África do Sul
  • Cabo Verde
  • Marrocos
  • Tunísia
  • Gabão
  • Costa do Marfim
  • Gana
  • Argélia

Confira todos os países garantidos na próxima Copa do Mundo

Anfitriões

  • Canadá
  • Estados Unidos
  • México

Ásia

  • Japão
  • Irã
  • Uzbequistão
  • Coreia do Sul
  • Jordânia
  • Austrália

Oceania

  • Nova Zelândia

América do Sul

  • Argentina
  • Brasil
  • Equador

