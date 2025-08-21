fechar
Futebol | Notícia

São Paulo x LDU: Mandos de campo e datas dos jogos

Tricolor aguardava definição do confronto entre brasileiros e equatorianos para saber quem enfrentará na próxima fase da Libertadores 2025

Por Victor Peixoto Publicado em 21/08/2025 às 20:46 | Atualizado em 21/08/2025 às 21:27
Libertadores 2025
O São Paulo vai enfrentar a LDU nas quartas-de-final da Libertadores 2025. Nesta quinta-feira (21), o time equatoriano eliminou o Botafogo , em Quito, no Equador, pelo jogo da volta das oitavas-de-final. Os donos da casa venceram por 2x0.

Na primeira partida, o Glorioso venceu a equipe equatoriana por 1 x 0, gol marcado por Artur.

Assim, o duelo com o Tricolor está marcado. O jogo da volta será disputado no Morumbis, uma vez que o Tricolor Paulista tem melhor campanha a LDU.

Data dos jogos das quartas-de-final

O calendário da Libertadores 2025 prevê as partidas das quartas-de-final para as datas base de 17 de setembro (ida)24 de setembro (volta).

Portanto, teremos a seguinte configuração na ordem dos confrontos:

  • Ida: LDU x São Paulo - Dia 16, 17 ou 18/08 no Estádio Rodrigo Paz Delgado
  • Volta: São Paulo x LDU- Dia 23, 24 ou 25/08 no Morumbis

Chaveamento da Libertadores 2025

Lado A

Chave 1

  • São Paulo x LDU

Chave 2

  • River Plate ou Libertad x Universitario ou Palmeiras

Lado B

Chave 3

  • Vélez Sarsfield x Racing 

Chave 4

  • Estudiantes x Flamengo

Mandos de campo: veja classificação que define ordem dos jogos

Os times de melhor campanha terão a vantagem de decidir em casa os jogos das quartas-de-final e da semifinal; times que avançaram em 1° tem vantagem contra times que avançarem em 2°, mesmo que tenham pontuação menor; veja o ranking:

Classificados em 1°

  1. Palmeiras
  2. São Paulo
  3. Racing
  4. River Plate
  5. Estudiantes
  6. Vélez Sársfield
  7. LDU

Classificados em 2°

  1. Botafogo
  2. Penãrol 
  3. Flamengo
  4. Libertad
  5. Universitario

