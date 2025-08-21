São Paulo x LDU: Mandos de campo e datas dos jogos
Tricolor aguardava definição do confronto entre brasileiros e equatorianos para saber quem enfrentará na próxima fase da Libertadores 2025
O São Paulo vai enfrentar a LDU nas quartas-de-final da Libertadores 2025. Nesta quinta-feira (21), o time equatoriano eliminou o Botafogo , em Quito, no Equador, pelo jogo da volta das oitavas-de-final. Os donos da casa venceram por 2x0.
Na primeira partida, o Glorioso venceu a equipe equatoriana por 1 x 0, gol marcado por Artur.
Assim, o duelo com o Tricolor está marcado. O jogo da volta será disputado no Morumbis, uma vez que o Tricolor Paulista tem melhor campanha a LDU.
Data dos jogos das quartas-de-final
O calendário da Libertadores 2025 prevê as partidas das quartas-de-final para as datas base de 17 de setembro (ida) e 24 de setembro (volta).
Portanto, teremos a seguinte configuração na ordem dos confrontos:
- Ida: LDU x São Paulo - Dia 16, 17 ou 18/08 no Estádio Rodrigo Paz Delgado
- Volta: São Paulo x LDU- Dia 23, 24 ou 25/08 no Morumbis
Chaveamento da Libertadores 2025
Lado A
Chave 1
- São Paulo x LDU
Chave 2
- River Plate ou Libertad x Universitario ou Palmeiras
Lado B
Chave 3
- Vélez Sarsfield x Racing
Chave 4
- Estudiantes x Flamengo
Mandos de campo: veja classificação que define ordem dos jogos
Os times de melhor campanha terão a vantagem de decidir em casa os jogos das quartas-de-final e da semifinal; times que avançaram em 1° tem vantagem contra times que avançarem em 2°, mesmo que tenham pontuação menor; veja o ranking:
Classificados em 1°
- Palmeiras
- São Paulo
- Racing
- River Plate
- Estudiantes
- Vélez Sársfield
- LDU
Classificados em 2°
- Botafogo
- Penãrol
- Flamengo
- Libertad
- Universitario