Palmeiras x River Plate ou Libertad: Mandos de campo e data dos jogos pelas quartas-de-final da Libertadores
Verdão tem a vaga encaminhada após golear o Universitario, fora de casa, por 4 x 0; argentinos e paraguaios decidem a vaga no Monumental após 0 x 0
Quem vai enfrentar o Palmeiras nas quartas-de-final da Libertadores 2025?
Com a vaga praticamente encaminhada após vencer o jogo de ida, em Lima, no Peru, por 4 x 0, os comandados por Abel Ferreira, que contam com 100% de aproveitamento na competição até aqui, podem perder por até três gols no Allianz Parque que ficam a vaga.
Também nesta quinta-feira (21) e no mesmo horário (21h30 de Brasília) River Plate e Libertad se enfrentam, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.
Na primeira partida, em Assunção, empate em 0 x 0. Do vencedor deste confronto, sai o próximo adversário do Verdão.
Independente de quem se classificar, o jogo da volta será disputado no Allianz Parque, uma vez que o Palmeiras tem a melhor campanha da fase de grupos.
Data dos jogos das quartas-de-final
O calendário da Libertadores 2025 prevê as partidas das quartas-de-final para as datas base de 17 de setembro (ida) e 24 de setembro (volta).
Portanto, teremos a seguinte configuração na ordem dos confrontos:
- Ida: River Plate ou Libertad x Palmeiras - Dia 16, 17 ou 18/08 no Monumental de Núñez ou Estádio Tigo La Huerta
- Volta: Palmeiras x River Plate ou Libertad - Dia 23, 24 ou 25/08 no Allianz Parque
Chaveamento da Libertadores 2025
Lado A
Chave 1
- São Paulo x LDU ou Botafogo
Chave 2
- River Plate ou Libertad x Universitario ou Palmeiras
Lado B
Chave 3
- Vélez Sarsfield x Racing
Chave 4
- Estudiantes x Flamengo
Mandos de campo: veja classificação que define ordem dos jogos
Os times de melhor campanha terão a vantagem de decidir em casa os jogos das quartas-de-final e da semifinal; times que avançaram em 1° tem vantagem contra times que avançarem em 2°, mesmo que tenham pontuação menor; veja o ranking:
Classificados em 1°
- Palmeiras
- São Paulo
- Racing
- River Plate
- Estudiantes
- Vélez Sársfield
- LDU
Classificados em 2°
- Botafogo
- Penãrol
- Flamengo
- Libertad
- Universitario