Futebol |

Palmeiras x River Plate ou Libertad: Mandos de campo e data dos jogos pelas quartas-de-final da Libertadores

Verdão tem a vaga encaminhada após golear o Universitario, fora de casa, por 4 x 0; argentinos e paraguaios decidem a vaga no Monumental após 0 x 0

Por Victor Peixoto Publicado em 21/08/2025 às 20:55
Libertadores 2025
Libertadores 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Quem vai enfrentar o Palmeiras nas quartas-de-final da Libertadores 2025

Com a vaga praticamente encaminhada após vencer o jogo de ida, em Lima, no Peru, por 4 x 0, os comandados por Abel Ferreira, que contam com 100% de aproveitamento na competição até aqui, podem perder por até três gols no Allianz Parque que ficam a vaga.

Também nesta quinta-feira (21) e no mesmo horário (21h30 de Brasília) River Plate Libertad se enfrentam, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Na primeira partida, em Assunção, empate em 0 x 0. Do vencedor deste confronto, sai o próximo adversário do Verdão.

Independente de quem se classificar, o jogo da volta será disputado no Allianz Parque, uma vez que o Palmeiras tem a melhor campanha da fase de grupos.

Data dos jogos das quartas-de-final

O calendário da Libertadores 2025 prevê as partidas das quartas-de-final para as datas base de 17 de setembro (ida)24 de setembro (volta).

Portanto, teremos a seguinte configuração na ordem dos confrontos:

  • Ida: River Plate ou Libertad x Palmeiras  - Dia 16, 17 ou 18/08 no Monumental de Núñez ou Estádio Tigo La Huerta
  • Volta: Palmeiras x River Plate ou Libertad - Dia 23, 24 ou 25/08 no Allianz Parque

Chaveamento da Libertadores 2025

Lado A

Chave 1

  • São Paulo x LDU ou Botafogo

Chave 2

  • River Plate ou Libertad x Universitario ou Palmeiras

Lado B

Chave 3

  • Vélez Sarsfield x Racing 

Chave 4

  • Estudiantes x Flamengo

Victor Peixoto / Blog do Torcedor
Chaveamento atualizado da Libertadores 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Mandos de campo: veja classificação que define ordem dos jogos

Os times de melhor campanha terão a vantagem de decidir em casa os jogos das quartas-de-final e da semifinal; times que avançaram em 1° tem vantagem contra times que avançarem em 2°, mesmo que tenham pontuação menor; veja o ranking:

Classificados em 1°

  1. Palmeiras
  2. São Paulo
  3. Racing
  4. River Plate
  5. Estudiantes
  6. Vélez Sársfield
  7. LDU

Classificados em 2°

  1. Botafogo
  2. Penãrol 
  3. Flamengo
  4. Libertad
  5. Universitario

