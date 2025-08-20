Qual jogo vai passar na Globo hoje (20/08)? Veja programação completa
Globo transmitirá uma partida da Libertadores nesta quarta-feira, 20 de agosto; veja horário e programação do dia do canal de tv aberta
Hoje é dia de futebol na tv aberta! Nesta quarta-feira (20), a Globo transmite o confronto da volta entre Internacional e Flamengo pelas oitavas-de-final da Libertadores.
A partida terá transmissão para todo o Brasil e será exibida logo após a exibição do capítulo da novela Vale Tudo.
Os torcedores poderão acompanhar a partida totalmente de graça através do Globoplay.
Saiba como assistir os jogos de futebol de graça Globoplay
Serviço de streaming da Globo, o Globoplay disponibiliza o sinal da emissora na tv aberta de forma totalmente gratuita mesmo para não assinantes.
Para acessar o canal basta criar uma "Conta Globo" de forma gratuita e fazer login pelo seu navegador no PC, ou pelo app disponível para smartphones e smartv.
Após fazer login em sua conta, basta selecionar a aba "AGORA NA TV" e assistir ao jogo.
* O sinal emitido pelo Globoplay corresponde à localização do dispositivo. Para assistir a programação de outro estado é necessário o uso de um VPN.