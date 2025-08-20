Flamengo x Estudiantes: Mandos de campo e data dos jogos pelas quartas-de-final da Libertadores
Rubro-negro enfrentará o Estudiantes da Argentina na próxima fase; veja ordens dos mandos dos jogos de ida e de volta pela Libertadores
E já temos o primeiro confronto de um time brasileiro definido nas quartas-de-final da Libertadores 2025!
O Estudiantes eliminou o Cerro Porteño após um empate em 0 x 0 no jogo da volta (o time argentino havia vencido por 1 x 0 no primeiro jogo) e enfrentará o Flamengo, que voltou a vencer o Internacional, desta vez no Beira-Rio e confirmou a classificação já encaminhada no primeiro jogo.
Dono de melhor campanha na primeira fase, os argentinos farão o jogo da volta em casa, no Estadio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.
O jogo da ida, portanto, será disputado no Maracanã.
Data dos jogos das quartas-de-final
O calendário da Libertadores 2025 prevê as partidas das quartas-de-final para as datas base de 17 de setembro (ida) e 24 de setembro (volta).
Portanto, teremos a seguinte configuração na ordem dos confrontos:
- Ida: Flamengo x Estudiantes - Dia 16, 17 ou 18/08 no Maracanã
- Volta: Estudiantes x Flamengo- Dia 23, 24 ou 25/08 no Estadio Jorge Luis Hirschi
Chaveamento da Libertadores 2025
Lado A
Chave 1
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- São Paulo x LDU ou Botafogo
Chave 2
- River Plate ou Libertad x Universitario ou Palmeiras
Lado B
Chave 3
- Vélez Sarsfield x Racing
Chave 4
- Estudiantes x Flamengo
Mandos de campo: veja classificação que define ordem dos jogos
Os times de melhor campanha terão a vantagem de decidir em casa os jogos das quartas-de-final e da semifinal; times que avançaram em 1° tem vantagem contra times que avançarem em 2°, mesmo que tenham pontuação menor; veja o ranking:
Classificados em 1°
- Palmeiras
- São Paulo
- Racing
- River Plate
- Estudiantes
- Vélez Sársfield
- LDU
Classificados em 2°
- Botafogo
- Penãrol
- Flamengo
- Libertad
- Universitario