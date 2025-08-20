Flamengo x Estudiantes: Mandos de campo e data dos jogos pelas quartas-de-final da Libertadores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Rubro-negro enfrentará o Estudiantes da Argentina na próxima fase; veja ordens dos mandos dos jogos de ida e de volta pela Libertadores

E já temos o primeiro confronto de um time brasileiro definido nas quartas-de-final da Libertadores 2025!

O Estudiantes eliminou o Cerro Porteño após um empate em 0 x 0 no jogo da volta (o time argentino havia vencido por 1 x 0 no primeiro jogo) e enfrentará o Flamengo, que voltou a vencer o Internacional, desta vez no Beira-Rio e confirmou a classificação já encaminhada no primeiro jogo.

Dono de melhor campanha na primeira fase, os argentinos farão o jogo da volta em casa, no Estadio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.



O jogo da ida, portanto, será disputado no Maracanã.

Data dos jogos das quartas-de-final

O calendário da Libertadores 2025 prevê as partidas das quartas-de-final para as datas base de 17 de setembro (ida) e 24 de setembro (volta).

Portanto, teremos a seguinte configuração na ordem dos confrontos:

Ida: Flamengo x Estudiantes - Dia 16, 17 ou 18/08 no Maracanã

Volta: Estudiantes x Flamengo- Dia 23, 24 ou 25/08 no Estadio Jorge Luis Hirschi

Chaveamento da Libertadores 2025

Lado A

Chave 1

São Paulo x LDU ou Botafogo

Chave 2

River Plate ou Libertad x Universitario ou Palmeiras

Lado B

Chave 3

Vélez Sarsfield x Racing

Chave 4

Estudiantes x Flamengo

Chaveamento atualizado da Libertadores 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Mandos de campo: veja classificação que define ordem dos jogos

Os times de melhor campanha terão a vantagem de decidir em casa os jogos das quartas-de-final e da semifinal; times que avançaram em 1° tem vantagem contra times que avançarem em 2°, mesmo que tenham pontuação menor; veja o ranking:

Classificados em 1°



Palmeiras São Paulo Racing River Plate Estudiantes Vélez Sársfield LDU

Classificados em 2°