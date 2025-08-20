fechar
Futebol |

Flamengo x Estudiantes: Mandos de campo e data dos jogos pelas quartas-de-final da Libertadores

Rubro-negro enfrentará o Estudiantes da Argentina na próxima fase; veja ordens dos mandos dos jogos de ida e de volta pela Libertadores

Por Victor Peixoto Publicado em 20/08/2025 às 23:03 | Atualizado em 20/08/2025 às 23:44
Flamengo e Estudiantes se enfrentam nas quartas-de-final da Libertadores 2025
Flamengo e Estudiantes se enfrentam nas quartas-de-final da Libertadores 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

E já temos o primeiro confronto de um time brasileiro definido nas quartas-de-final da Libertadores 2025!

Estudiantes eliminou o Cerro Porteño após um empate em 0 x 0 no jogo da volta (o time argentino havia vencido por 1 x 0 no primeiro jogo) e enfrentará o Flamengo, que voltou a vencer o Internacional, desta vez no Beira-Rio e confirmou a classificação já encaminhada no primeiro jogo.

Dono de melhor campanha na primeira fase, os argentinos farão o jogo da volta em casa, no Estadio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.

O jogo da ida, portanto, será disputado no Maracanã.

Data dos jogos das quartas-de-final

O calendário da Libertadores 2025 prevê as partidas das quartas-de-final para as datas base de 17 de setembro (ida)24 de setembro (volta).

Portanto, teremos a seguinte configuração na ordem dos confrontos:

  • Ida: Flamengo x Estudiantes - Dia 16, 17 ou 18/08 no Maracanã
  • Volta: Estudiantes x Flamengo- Dia 23, 24 ou 25/08 no Estadio Jorge Luis Hirschi

Chaveamento da Libertadores 2025

Lado A

Chave 1

  • São Paulo x LDU ou Botafogo

Chave 2

  • River Plate ou Libertad x Universitario ou Palmeiras

Lado B

Chave 3

  • Vélez Sarsfield x Racing 

Chave 4

  • Estudiantes x Flamengo

Victor Peixoto / Blog do Torcedor
Chaveamento atualizado da Libertadores 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Mandos de campo: veja classificação que define ordem dos jogos

Os times de melhor campanha terão a vantagem de decidir em casa os jogos das quartas-de-final e da semifinal; times que avançaram em 1° tem vantagem contra times que avançarem em 2°, mesmo que tenham pontuação menor; veja o ranking:

Classificados em 1°

  1. Palmeiras
  2. São Paulo
  3. Racing
  4. River Plate
  5. Estudiantes
  6. Vélez Sársfield
  7. LDU

Classificados em 2°

  1. Botafogo
  2. Penãrol 
  3. Flamengo
  4. Libertad
  5. Universitario

