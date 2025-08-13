fechar
Futebol | Notícia

Qual jogo vai passar na Globo hoje (13/08)? Confira a programação completa

Hoje é dia de Libertadores, com dois jogos ao longo da noite desta quarta-feira. Veja onde assistir, ao vivo, às partidas das oitavas de final.

Por João Victor Tavares Publicado em 13/08/2025 às 15:24
Globo transmite os jogos da Libertadores 2025 na tv aberta
Globo transmite os jogos da Libertadores 2025 na tv aberta - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Nesta quarta-feira, 13 de agosto de 2025, dois confrontos agitam a noite da Libertadores, válidos pelas oitavas de final da competição. A TV Globo exibirá apenas uma partida ao vivo, com a transmissão sendo feita simultaneamente, conforme a distribuição regional de cobertura da emissora.

Às 21h30 (horário de Brasília), Flamengo e Internacional se enfrentam no Maracanã, em jogo válido pelo primeiro confronto das oitavas de final da competição.

Jogos desta quarta-feira (13)

  • 19h - Cerro Porteño x Estudiantes: ESPN 4 e Disney +
  • 21h30 - Flamengo x Internacional: Globo, ESPN e Disney +

Programação da Globo hoje (13)

Manhã

  • 04:00 – Hora Um
  • 06:00 – Bom Dia Praça
  • 08:30 – Bom Dia Brasil
  • 09:30 – Encontro com Patrícia Poeta
  • 10:35 – Mais Você
  • 11:45 – Praça TV – 1ª Edição
  • 13:00 – Globo Esporte
  • 13:25 – Jornal Hoje
  • 14:45 – Edição Especial – História de Amor

Tarde

  • 15:25 – Sessão da Tarde: Um Tio Quase Perfeito 2
  • 17:00 – Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem
  • 18:05 – Êta Mundo Bom!
  • 18:45 – Praça TV – 2ª Edição

Noite

  • 19:15 – Dona de Mim
  • 20:00 – Jornal Nacional
  • 20:30 – Vale Tudo
  • 21:15 – Futebol: Flamengo x Internacional
  • 23:30 – Segue o Jogo
  • 23:45 – Avisa Lá Que Eu Vou
  • 00:30 – Jornal da Globo
  • 01:20 – Conversa com Bial
  • 02:00 – Dona de Mim
  • 02:40 – Comédia na Madruga I
  • 03:25 – Comédia na Madruga II

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

