Qual jogo vai passar na Globo hoje (13/08)? Confira a programação completa
Hoje é dia de Libertadores, com dois jogos ao longo da noite desta quarta-feira. Veja onde assistir, ao vivo, às partidas das oitavas de final.
Nesta quarta-feira, 13 de agosto de 2025, dois confrontos agitam a noite da Libertadores, válidos pelas oitavas de final da competição. A TV Globo exibirá apenas uma partida ao vivo, com a transmissão sendo feita simultaneamente, conforme a distribuição regional de cobertura da emissora.
Às 21h30 (horário de Brasília), Flamengo e Internacional se enfrentam no Maracanã, em jogo válido pelo primeiro confronto das oitavas de final da competição.
Jogos desta quarta-feira (13)
- 19h - Cerro Porteño x Estudiantes: ESPN 4 e Disney +
- 21h30 - Flamengo x Internacional: Globo, ESPN e Disney +
Programação da Globo hoje (13)
Manhã
- 04:00 – Hora Um
- 06:00 – Bom Dia Praça
- 08:30 – Bom Dia Brasil
- 09:30 – Encontro com Patrícia Poeta
- 10:35 – Mais Você
- 11:45 – Praça TV – 1ª Edição
- 13:00 – Globo Esporte
- 13:25 – Jornal Hoje
- 14:45 – Edição Especial – História de Amor
Tarde
- 15:25 – Sessão da Tarde: Um Tio Quase Perfeito 2
- 17:00 – Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem
- 18:05 – Êta Mundo Bom!
- 18:45 – Praça TV – 2ª Edição
Noite
- 19:15 – Dona de Mim
- 20:00 – Jornal Nacional
- 20:30 – Vale Tudo
- 21:15 – Futebol: Flamengo x Internacional
- 23:30 – Segue o Jogo
- 23:45 – Avisa Lá Que Eu Vou
- 00:30 – Jornal da Globo
- 01:20 – Conversa com Bial
- 02:00 – Dona de Mim
- 02:40 – Comédia na Madruga I
- 03:25 – Comédia na Madruga II
Como assistir aos jogos da TV Globo online
Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.
