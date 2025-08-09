fechar
Futebol |

Transmissão de Bragantino x Internacional ao vivo e online com imagens: Link oficial e como assistir pela internet

Massa Bruta e Colorado se enfrentam no Estádio Cícero Souza Marques a partir das 18h30, horário de Brasília; partida não terá transmissão de tv

Por Victor Peixoto Publicado em 09/08/2025 às 16:30
Red Bull Bragantino x Internacional, pela 19ª rodada do Brasileirão 2025
Red Bull Bragantino x Internacional, pela 19ª rodada do Brasileirão 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Neste sábado (9), às 18h, horário de Brasília, Red Bull BragantinoInternacional se enfrentam no Estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

A partida não terá transmissão na tv, aberta ou fechada. O Premiere, no pay-per-view, transmite de forma exclusiva.

Link oficial e como assistir Bragantino x Internacional ao vivo e online com imagens

Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.

O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.

Arbitragem

  • Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
  • Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
  • Assistente 2: Alex dos Santos (SC)
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

