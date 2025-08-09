Transmissão de Bragantino x Internacional ao vivo e online com imagens: Link oficial e como assistir pela internet
Massa Bruta e Colorado se enfrentam no Estádio Cícero Souza Marques a partir das 18h30, horário de Brasília; partida não terá transmissão de tv
Neste sábado (9), às 18h, horário de Brasília, Red Bull Bragantino e Internacional se enfrentam no Estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.
A partida não terá transmissão na tv, aberta ou fechada. O Premiere, no pay-per-view, transmite de forma exclusiva.
Link oficial e como assistir Bragantino x Internacional ao vivo e online com imagens
- Premiere (clique aqui para assistir online)
O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.
O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.
Arbitragem
- Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
- Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
- Assistente 2: Alex dos Santos (SC)
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)