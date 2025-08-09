Red Bull Bragantino x Internacional (19ª rodada) - Onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão 2025
Vindos de eliminação na Copa do Brasil e com jejum de vitórias na Série A, Massa Bruta e Colorado se enfrentam no Estádio Cícero Souza Marques
Em busca da reabilitação! Neste sábado (9), às 18h, horário de Brasília, Red Bull Bragantino e Internacional se enfrentam no Estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Brasileirão 2025.
A partida não terá transmissão na tv, aberta ou fechada, e será exclusiva do Premiere, no pay-per-view.
Terceiro colocado até a parada para a Copa do Mundo de Clubes, o Bragantino não sabe o que é vencer desde a vitória por 2 x 1 sobre o Corinthians, em Itaquera, na 13ª rodada, e hoje é o 6° colocado com 27 pontos.
Depois disso, foram cinco jogos e quatro derrotas e um empate, que coloca o Massa Bruta como o pior time desse recorte, atrás até mesmo do Sport, que ainda não venceu nesta Série A. Para completar, perdeu as duas partidas contra o Botafogo pelas oitavas-de-final e foi eliminado da Copa do Brasil.
Quem também deu adeus à Copa do Brasil foi o Internacional após perder para o Fluminense no Beira-Rio e não conseguir reverter a desvantagem ao empatar no Maracanã no jogo da volta.
No Brasileirão, a vida também não vem sendo fácil. Após três vitórias seguidas, o Colorado empatou com o Vasco e vem de derrota para o São Paulo, estacionando na 17ª rodada com 21 pontos.
Links oficiais e como assistir ao vivo e online com imagens
- Premiere (clique aqui para assistir online)
O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.
O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.
Prováveis escalações
Red Bull Bragantino
- Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê; Gabriel, Fabinho (Praxedes), John John, Lucas Barbosa e Vinicinho; Pitta - Fernando Seabra
Internacional
- Rochet; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique (Alan Rodríguez) e Bruno Tabata; Vitinho Rafael Borré (Ricardo Mathias) e Wesley - Roger Machado
Ficha do jogo
- Partida: Red Bull Bragantino x Internacional, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025
- Data e horário: Sábado, 09/08, às 18h30, horário de Brasília
- Local: Estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista
- Transmissão ao vivo: Premiere
Arbitragem
- Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
- Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
- Assistente 2: Alex dos Santos (SC)
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)