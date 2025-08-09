fechar
Onde assistir | Notícia

Red Bull Bragantino x Internacional (19ª rodada) - Onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão 2025

Vindos de eliminação na Copa do Brasil e com jejum de vitórias na Série A, Massa Bruta e Colorado se enfrentam no Estádio Cícero Souza Marques

Por Victor Peixoto Publicado em 09/08/2025 às 1:40
Alan Patrick em disputa de bola durente jogo do Internacional
Alan Patrick em disputa de bola durente jogo do Internacional - Ricardo Duarte/Internacional

Em busca da reabilitação! Neste sábado (9), às 18h, horário de Brasília, Red Bull BragantinoInternacional se enfrentam no Estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Brasileirão 2025.

A partida não terá transmissão na tv, aberta ou fechada, e será exclusiva do Premiere, no pay-per-view.

Terceiro colocado até a parada para a Copa do Mundo de Clubes, o Bragantino não sabe o que é vencer desde a vitória por 2 x 1 sobre o Corinthians, em Itaquera, na 13ª rodada, e hoje é o 6° colocado com 27 pontos.

Depois disso, foram cinco jogos e quatro derrotas e um empate, que coloca o Massa Bruta como o pior time desse recorte, atrás até mesmo do Sport, que ainda não venceu nesta Série A. Para completar, perdeu as duas partidas contra o Botafogo pelas oitavas-de-final e foi eliminado da Copa do Brasil.

Quem também deu adeus à Copa do Brasil foi o Internacional após perder para o Fluminense no Beira-Rio e não conseguir reverter a desvantagem ao empatar no Maracanã no jogo da volta. 

No Brasileirão, a vida também não vem sendo fácil. Após três vitórias seguidas, o Colorado empatou com o Vasco e vem de derrota para o São Paulo, estacionando na 17ª rodada com 21 pontos.

Links oficiais e como assistir ao vivo e online com imagens

Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.

Prováveis escalações

Red Bull Bragantino

  • Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê; Gabriel, Fabinho (Praxedes), John John, Lucas Barbosa e Vinicinho; Pitta - Fernando Seabra

Internacional

  • Rochet; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique (Alan Rodríguez) e Bruno Tabata; Vitinho Rafael Borré (Ricardo Mathias) e Wesley - Roger Machado

Ficha do jogo

  • Partida: Red Bull Bragantino x Internacional, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025
  • Data e horário: Sábado, 09/08, às 18h30, horário de Brasília
  • Local: Estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista
  • Transmissão ao vivo:  Premiere

Arbitragem

  • Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
  • Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
  • Assistente 2: Alex dos Santos (SC)
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Leia também

Palmeiras x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Serie A

Palmeiras x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações
"Campeão" do 1° turno só não terminou com o título da Série A em seis ocasiões; veja
Brasileirão

"Campeão" do 1° turno só não terminou com o título da Série A em seis ocasiões; veja

Compartilhe

Tags