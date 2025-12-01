Fórmula 1: O que Lando Norris precisa fazer para ser campeão? Entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Líder do campeonato, britânico sai em vantagem para o Grande Prêmio do Catar, última etapa do ano. Norris busca seu primeiro título da categoria

A última corrida da temporada de 2025 da Fórmula 1 será realizada no próximo domingo (07), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Três pilotos possuem chances reais de título na reta final da competição. Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen podem sagrar-se campeões em Abu Dhabi.

Líder da competição, o britânico poderia ter garantido o título no Catar, mas ficou atrás de Verstappen e Piastri, o que embolou a briga pelo título.

Agora, Norris está 12 pontos à frente do holandês e 16 à frente do australiano. Portanto, o piloto pode ser campeão até mesmo se não vencer o campeonato.

O que Norris precisa fazer para ser campeão da F1 2025?

Para conquistar seu primeiro título na categoria, Lando Norris precisa apenas garantir o pódio em Abu Dhabi.

Além disso, o britânico também torce para que Verstappen não consiga chegar, no mínimo, em quarto lugar e para que Piastri não conquiste o pódio nos Emirados Árabes.

Classificação atualizada da Fórmula 1