Fórmula 1: O que Max Verstappen precisa fazer para ser campeão? Entenda
Holandês venceu o Grande Prêmio do Catar e segue na disputa pelo pentacampeonato da categoria. Decisão será no próximo domingo (07), em Abu Dhabi
A última corrida da temporada de 2025 da Fórmula 1 será realizada no próximo domingo (07), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.
Em cenário quase inédito, três pilotos possuem chances reais de título. Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen podem sagrar-se campeões em Abu Dhabi.
O holandês embolou a classificação ao conquistar a vitória no Catar, etapa que poderia ter marcado o título do britânico.
Agora, o atual tetracampeão mundial está 12 pontos atrás de Norris na classificação geral. Uma vitória em Abu Dhabi pode ser decisiva para Verstappen.
O que Verstappen precisa fazer para ser campeão da F1 2025?
Caso vença a última corrida do ano, Verstappen precisa torcer para Norris terminar a corrida em quarto lugar ou pior.
Se for segundo colocado, o holandês ainda pode ser campeão. Para isso, precisa torcer para Norris ficar em oitavo ou pior. Além disso, Piastri não pode vencer a competição.
Verstappen ainda pode vencer o campeonato mundial encerrando a corrida em terceiro. Norris precisaria encerrar a corrida em nono ou abaixo, enquanto Piastri não poderia vencer a etapa.
Classificação atualizada da Fórmula 1
- Lando Norris - 408 pontos
- Max Verstappen - 396 pontos
- Oscar Piastri - 392 pontos
- George Russell - 309 pontos
- Charles Leclerc - 230 pontos
- Lewis Hamilton - 152 pontos
- Kimi Antonelli - 150 pontos
- Alexander Albon - 73 pontos
- Carlos Sainz - 64 pontos
- Isack Hadjar - 51 pontos