Formula 1 | Notícia

Fórmula 1: O que Max Verstappen precisa fazer para ser campeão? Entenda

Holandês venceu o Grande Prêmio do Catar e segue na disputa pelo pentacampeonato da categoria. Decisão será no próximo domingo (07), em Abu Dhabi

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 01/12/2025 às 15:22
Max Verstappen, piloto da Red Bull
Max Verstappen, piloto da Red Bull - Reprodução/ F1

A última corrida da temporada de 2025 da Fórmula 1 será realizada no próximo domingo (07), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Em cenário quase inédito, três pilotos possuem chances reais de título. Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen podem sagrar-se campeões em Abu Dhabi.

O holandês embolou a classificação ao conquistar a vitória no Catar, etapa que poderia ter marcado o título do britânico.

Agora, o atual tetracampeão mundial está 12 pontos atrás de Norris na classificação geral. Uma vitória em Abu Dhabi pode ser decisiva para Verstappen.

O que Verstappen precisa fazer para ser campeão da F1 2025?

Caso vença a última corrida do ano, Verstappen precisa torcer para Norris terminar a corrida em quarto lugar ou pior.

Se for segundo colocado, o holandês ainda pode ser campeão. Para isso, precisa torcer para Norris ficar em oitavo ou pior. Além disso, Piastri não pode vencer a competição.

Verstappen ainda pode vencer o campeonato mundial encerrando a corrida em terceiro. Norris precisaria encerrar a corrida em nono ou abaixo, enquanto Piastri não poderia vencer a etapa.

Classificação atualizada da Fórmula 1

  1. Lando Norris - 408 pontos
  2. Max Verstappen - 396 pontos
  3. Oscar Piastri - 392 pontos
  4. George Russell - 309 pontos
  5. Charles Leclerc - 230 pontos
  6. Lewis Hamilton - 152 pontos
  7. Kimi Antonelli - 150 pontos
  8. Alexander Albon - 73 pontos
  9. Carlos Sainz - 64 pontos
  10. Isack Hadjar - 51 pontos

