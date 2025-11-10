Próxima corrida da F1 é quando? Veja data do GP de Las Vegas
Corrida vai acontecer durante o período da noite e será a terceira do ano realizada nos Estados Unidos após pausa de uma semana na F1; confira
Depois do GP de São Paulo, vencido por Lando Norris, a Fórmula 1 volta a acelerar em solo norte-americano.
A cidade de Las Vegas recebe a 22ª etapa do Mundial de 2025, entre os dias 20 e 23 de novembro, em um circuito de rua montado na região central da cidade.
A prova acontece durante a noite, com o traçado passando pela famosa Las Vegas Strip, onde estão localizados hotéis, cassinos e restaurantes.
Onde assistir ao vivo
O GP de Las Vegas 2025 terá transmissão ao vivo da Band, que exibe a classificação e a corrida na TV aberta.
Os treinos livres e a classificação também serão transmitidos pelo Bandsports, na TV por assinatura.
Como foi o GP de São Paulo
Norris teve um final de semana dos sonhos enquanto esteve no Brasil. O britânico lidera o campeonato e ampliou sua vantagem diante dos seus adversários.
Resultado final do GP de São Paulo de Fórmula 1:
- Lando Norris (GBR/McLaren) – 1h32min01s596
- Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) – a 10s388
- Max Verstappen (HOL/Red Bull) – a 10s750
- George Russell (GBR/Mercedes) – a 15s267
- Oscar Piastri (AUS/McLaren) – a 15s749
- Oliver Bearman (GBR/Haas) – a 29s630
- Liam Lawson (NZE/RB) – a 52s642
- Isack Hadjar (FRA/RB) – a 52s873
- Nico Hülkenberg (ALE/Sauber) – a 53s324
- Pierre Gasly (FRA/Alpine) – a 53s914
- Alexander Albon (TAI/Williams) – a 54s184
- Esteban Ocon (FRA/Haas) – a 54s696
- Carlos Sainz (ESP/Williams) – a 55s420
- Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) – a 55s766
- Franco Colapinto (ARG/Williams) – a 57s777
- Lance Stroll (CAN/Aston Martin) – a 58s247
- Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) – a 1min09s176
Não completaram a prova: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), Charles Leclerc (MON/Ferrari) e Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber).
Programação do GP de Las Vegas 2025
Quinta-feira, 20 de novembro
- Treino Livre 1: 21h30
Sexta-feira, 21 de novembro
- Treino Livre 2: 1h
- Treino Livre 3: 21h30
Sábado, 22 de novembro
- Classificação: 1h
Domingo, 23 de novembro
- Corrida: 1h
Ficha Técnica
- Evento: Grande Prêmio de Las Vegas – 22ª etapa da Fórmula 1 2025
- Local: Circuito de Rua de Las Vegas, Estados Unidos
- Data: 23 de novembro de 2025 (domingo)
- Horário da corrida: 1h (de Brasília)
- Transmissão: Band (TV aberta) e Bandsports (TV fechada)