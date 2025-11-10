fechar
Formula 1 | Notícia

Próxima corrida da F1 é quando? Veja data do GP de Las Vegas

Corrida vai acontecer durante o período da noite e será a terceira do ano realizada nos Estados Unidos após pausa de uma semana na F1; confira

Por Thiago Seabra Publicado em 10/11/2025 às 11:25
Piastri e Norris disputam ponto a ponto o título de pilotos da Fórmula 1 em 2025
Piastri e Norris disputam ponto a ponto o título de pilotos da Fórmula 1 em 2025 - F1 / Reprodução

Depois do GP de São Paulo, vencido por Lando Norris, a Fórmula 1 volta a acelerar em solo norte-americano.

A cidade de Las Vegas recebe a 22ª etapa do Mundial de 2025, entre os dias 20 e 23 de novembro, em um circuito de rua montado na região central da cidade.

A prova acontece durante a noite, com o traçado passando pela famosa Las Vegas Strip, onde estão localizados hotéis, cassinos e restaurantes.

Onde assistir ao vivo

O GP de Las Vegas 2025 terá transmissão ao vivo da Band, que exibe a classificação e a corrida na TV aberta.

Os treinos livres e a classificação também serão transmitidos pelo Bandsports, na TV por assinatura.

Como foi o GP de São Paulo

Norris teve um final de semana dos sonhos enquanto esteve no Brasil. O britânico lidera o campeonato e ampliou sua vantagem diante dos seus adversários.

Resultado final do GP de São Paulo de Fórmula 1:

  1. Lando Norris (GBR/McLaren) – 1h32min01s596
  2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) – a 10s388
  3. Max Verstappen (HOL/Red Bull) – a 10s750
  4. George Russell (GBR/Mercedes) – a 15s267
  5. Oscar Piastri (AUS/McLaren) – a 15s749
  6. Oliver Bearman (GBR/Haas) – a 29s630
  7. Liam Lawson (NZE/RB) – a 52s642
  8. Isack Hadjar (FRA/RB) – a 52s873
  9. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber) – a 53s324
  10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) – a 53s914
  11. Alexander Albon (TAI/Williams) – a 54s184
  12. Esteban Ocon (FRA/Haas) – a 54s696
  13. Carlos Sainz (ESP/Williams) – a 55s420
  14. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) – a 55s766
  15. Franco Colapinto (ARG/Williams) – a 57s777
  16. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) – a 58s247
  17. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) – a 1min09s176

Não completaram a prova: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), Charles Leclerc (MON/Ferrari) e Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber).

Programação do GP de Las Vegas 2025

Quinta-feira, 20 de novembro

  • Treino Livre 1: 21h30

Sexta-feira, 21 de novembro

  • Treino Livre 2: 1h
  • Treino Livre 3: 21h30

Sábado, 22 de novembro

  • Classificação: 1h

Domingo, 23 de novembro

  • Corrida: 1h

Ficha Técnica

  • Evento: Grande Prêmio de Las Vegas – 22ª etapa da Fórmula 1 2025
  • Local: Circuito de Rua de Las Vegas, Estados Unidos
  • Data: 23 de novembro de 2025 (domingo)
  • Horário da corrida: 1h (de Brasília)
  • Transmissão: Band (TV aberta) e Bandsports (TV fechada)

