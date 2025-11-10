Próxima corrida da F1 é quando? Veja data do GP de Las Vegas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Corrida vai acontecer durante o período da noite e será a terceira do ano realizada nos Estados Unidos após pausa de uma semana na F1; confira

Depois do GP de São Paulo, vencido por Lando Norris, a Fórmula 1 volta a acelerar em solo norte-americano.

A cidade de Las Vegas recebe a 22ª etapa do Mundial de 2025, entre os dias 20 e 23 de novembro, em um circuito de rua montado na região central da cidade.

A prova acontece durante a noite, com o traçado passando pela famosa Las Vegas Strip, onde estão localizados hotéis, cassinos e restaurantes.

Onde assistir ao vivo

O GP de Las Vegas 2025 terá transmissão ao vivo da Band, que exibe a classificação e a corrida na TV aberta.



Os treinos livres e a classificação também serão transmitidos pelo Bandsports, na TV por assinatura.

Como foi o GP de São Paulo

Norris teve um final de semana dos sonhos enquanto esteve no Brasil. O britânico lidera o campeonato e ampliou sua vantagem diante dos seus adversários.

Resultado final do GP de São Paulo de Fórmula 1:



Lando Norris (GBR/McLaren) – 1h32min01s596

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) – a 10s388

Max Verstappen (HOL/Red Bull) – a 10s750

George Russell (GBR/Mercedes) – a 15s267

Oscar Piastri (AUS/McLaren) – a 15s749

Oliver Bearman (GBR/Haas) – a 29s630

Liam Lawson (NZE/RB) – a 52s642

Isack Hadjar (FRA/RB) – a 52s873

Nico Hülkenberg (ALE/Sauber) – a 53s324

Pierre Gasly (FRA/Alpine) – a 53s914

Alexander Albon (TAI/Williams) – a 54s184

Esteban Ocon (FRA/Haas) – a 54s696

Carlos Sainz (ESP/Williams) – a 55s420

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) – a 55s766

Franco Colapinto (ARG/Williams) – a 57s777

Lance Stroll (CAN/Aston Martin) – a 58s247

Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) – a 1min09s176

Não completaram a prova: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), Charles Leclerc (MON/Ferrari) e Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber).

Programação do GP de Las Vegas 2025

Quinta-feira, 20 de novembro

Treino Livre 1: 21h30

Sexta-feira, 21 de novembro

Treino Livre 2: 1h

Treino Livre 3: 21h30

Sábado, 22 de novembro

Classificação: 1h

Domingo, 23 de novembro

Corrida: 1h

