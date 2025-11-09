F1 classificação atualizada: Norris abre vantagem faltando 3 corridas
Pilotos da McLaren segue na liderança do Mundial de Pilotos, seguidos de perto pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull; Falta agora 3 corridas
O GP de São Paulo 2025 consolidou o domínio da McLaren na reta final da temporada. O britânico Lando Norris venceu neste domingo (9), em Interlagos, e ampliou sua vantagem na liderança do Mundial de Pilotos. Lando venceu em uma corrida pela regularidade do seu carro.
O jovem Kimi Antonelli (Mercedes) brilhou ao conquistar o segundo lugar, somando pontos importantes em sua temporada de estreia. Já Max Verstappen (Red Bull) completou o pódio, mantendo viva, ainda que difícil, a esperança de lutar pelo título nas últimas corridas. Ele saiu do pódio para ser terceiro.
Logo atrás, George Russell (Mercedes) terminou em quarto, seguido de Oscar Piastri (McLaren), que agora vê o companheiro de equipe abrir vantagem na disputa interna. Oliver Bearman (Haas) teve grande atuação e terminou em sexto, à frente de Liam Lawson (Racing Bulls) e Isack Hadjar (Racing Bulls). Nico Hülkenberg (Kick Sauber) e Pierre Gasly (Alpine) completaram o top-10.
Com o resultado, Norris chega a 390 pontos, abrindo 24 de vantagem sobre Piastri (366). Verstappen mantém o terceiro lugar, com 341, enquanto Russell sobe para 272. O Mundial de Construtores já tem a McLaren como campeã antecipada.
Classificação - Mundial de Pilotos
Classificação será atualizada após o GP do Brasil.
| Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
| ------- | ----------------- | --------------- | ------- |
- **Lando Norris** | **McLaren** | **390** |
- Oscar Piastri | McLaren | 366 |
- Max Verstappen | Red Bull Racing | 341 |
- George Russell | Mercedes | 276 |
- Charles Leclerc | Ferrari | 214 |
- Lewis Hamilton | Ferrari | 148 |
- Kimi Antonelli | Mercedes | 122 |
- Alexander Albon | Williams | 73 |
- Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 43 |
- Isack Hadjar | Racing Bulls | 43 |
- Oliver Bearman | Haas F1 Team | 40 |
- Fernando Alonso | Aston Martin | 40 |
- Carlos Sainz | Williams | 38 |
- Liam Lawson | Racing Bulls | 36 |
- Lance Stroll | Aston Martin | 32 |
- Esteban Ocon | Haas F1 Team | 30 |
- Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 28 |
- Pierre Gasly | Alpine | 22 |
- Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19 |
- Franco Colapinto | Alpine | 0 |
- Jack Doohan | Alpine | 0 |