Formula 1 | Notícia

F1 ingressos para o GP de São Paulo 2026: quando começam as vendas? Confira

A pré-venda de ingressos para o GP de São Paulo 2026 começa neste domingo (10) para clientes Porto Bank e na quarta (13) para cartões Amex

Por Thiago Wagner Publicado em 09/11/2025 às 15:00 | Atualizado em 09/11/2025 às 16:13
Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 da Ferrari
Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 da Ferrari - Scuderia Ferrari / Reprodução

Os fãs da Fórmula 1 já podem se preparar para garantir presença em um dos eventos mais esperados do calendário do ano que vem. A pré-venda de ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo 2026 começa nesta segunda-feira (10), de forma exclusiva para clientes Porto Bank, e na quinta-feira (13) será aberta para portadores de cartões Amex. A venda geral ainda não tem data oficial.

O GP de São Paulo 2026 será realizado entre os dias 6 e 8 de novembro, novamente no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, zona sul da capital paulista. A etapa é uma das mais tradicionais da categoria e costuma atrair milhares de torcedores, reunindo emoção dentro e fora das pistas.

Os ingressos serão limitados e sujeitos à disponibilidade, o que reforça a expectativa de alta procura. A venda oficial para o público geral deve ocorrer nas semanas seguintes, em data ainda a ser confirmada pela organização.

O evento faz parte do contrato vigente com a Fórmula 1, que garante a realização do GP em São Paulo até 2030, com possibilidade de renovação. A etapa costuma incluir shows, atividades interativas e uma programação completa ao longo de três dias. A partir do ano que vem, não haverá mais a sprint race, como teve nos últimos anos.

Neste ano, a vitória foi de Lando Norris, da McLaren.

Pré-venda de ingressos – GP de São Paulo 2026

  • 10 de novembro (segunda-feira): Pré-venda exclusiva para clientes Porto Bank
  • 13 de novembro (quinta-feira): Pré-venda exclusiva para cartões Amex
  • Evento: 6, 7 e 8 de novembro de 2026
  • Local: Autódromo de Interlagos, São Paulo (SP)

Observação: Ingressos limitados e sujeitos à disponibilidade

