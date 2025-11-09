fechar
F1: resultado do GP de São Paulo hoje (9); Lando Norris vence, mas Verstapppen dá show

Max Verstappen deu show na corrida em São Paulo, saindo do box e indo ao pódio; Agora faltam apenas três corridas para o fim do campeonato

Por Thiago Wagner Publicado em 09/11/2025 às 14:03 | Atualizado em 09/11/2025 às 15:37
Imagem de Max Verstappen, piloto da Red Bull
Imagem de Max Verstappen, piloto da Red Bull - Reprodução/F1 TV

A Fórmula 1 viveu mais um domingo de emoções em Interlagos. O Grande Prêmio de São Paulo 2025 não teve chuva, mas teve mais um show de Max Verstappen, da Red Bull. Saindo do box, após mexer no carro para troca de componentes, o holandês chegou no pódio (terceiro), fazendo uma grande corrida de recuperação. A corrida foi vencida por Lando Norris, da McLaren. Kimi Antonelli foi o segundo.

O segundo colocado no campeonato de pilotos, Oscar Piastri, da McLaren, chegou em quinto. George Russel foi o quarto.

Esse foi o segundo show seguido de Verstappen em São Paulo. No ano passado, ele havia largado nas últimas posições para vencer a corrida.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, que largou em 18º após um sábado ruim, com direito a batida forte na corrida sprint, também sofreu neste domingo. Logo na largada, bateu em Stroll e saiu da prova logo de cara.

Além dele, as duas Ferraris também tiveram problemas. Charles Leclerc bateu na primeira volta e saiu da prova, enquanto que Lewis Hamilton teve problemas no carro após também bater na primeira volta.

Disputa pelo título

A briga pelo título do Mundial de Pilotos chega ao Brasil em clima de decisão. Lando Norris (McLaren) lidera o campeonato com 390 pontos, seguido de perto pelo companheiro Oscar Piastri (366). Max Verstappen (Red Bull), com 341 pontos, ainda tenta se manter vivo na disputa.

A próxima corrida será no GP de Las Vegas, no dia 23 de novembro. Além da corrida americana, faltam ainda as provas de Catar e Abu Dhabi.

