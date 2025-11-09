F1 ao vivo hoje (9): horário e onde assistir ao vivo o GP de São Paulo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com apenas três etapas restantes após São Paulo — Las Vegas, Catar e Abu Dhabi —, o resultado deste domingo pode definir os rumos da temporada

O fim de semana da Fórmula 1 chega ao ponto alto neste domingo (9), com a corrida do GP de São Paulo 2025, em Interlagos. A largada está marcada para 14h (horário de Brasília) e promete fortes emoções na reta final da temporada.

A prova será transmitida ao vivo pela Band, na TV aberta, e também estará disponível no F1TV Pro, o serviço de streaming oficial da categoria. O BandSports exibe reprises e análises após a corrida.

A corrida em Interlagos pode ser decisiva na briga pelo título. Lando Norris (McLaren) chega ao Brasil na liderança do Mundial de Pilotos, com 365 pontos, apenas um à frente do companheiro Oscar Piastri (356). Max Verstappen (Red Bull), com 324 pontos, ainda sonha com o tricampeonato.

A Mercedes, com George Russell e o jovem Kimi Antonelli, também vive bom momento, enquanto a Ferrari tenta reagir com Charles Leclerc e Lewis Hamilton. O brasileiro Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) larga no meio do pelotão e conta com o apoio da torcida para buscar pontos em casa.

Programação de domingo (9/11) – GP de São Paulo 2025