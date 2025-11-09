F1 ao vivo hoje (9): horário e onde assistir ao vivo o GP de São Paulo
Com apenas três etapas restantes após São Paulo — Las Vegas, Catar e Abu Dhabi —, o resultado deste domingo pode definir os rumos da temporada
O fim de semana da Fórmula 1 chega ao ponto alto neste domingo (9), com a corrida do GP de São Paulo 2025, em Interlagos. A largada está marcada para 14h (horário de Brasília) e promete fortes emoções na reta final da temporada.
A prova será transmitida ao vivo pela Band, na TV aberta, e também estará disponível no F1TV Pro, o serviço de streaming oficial da categoria. O BandSports exibe reprises e análises após a corrida.
A corrida em Interlagos pode ser decisiva na briga pelo título. Lando Norris (McLaren) chega ao Brasil na liderança do Mundial de Pilotos, com 365 pontos, apenas um à frente do companheiro Oscar Piastri (356). Max Verstappen (Red Bull), com 324 pontos, ainda sonha com o tricampeonato.
A Mercedes, com George Russell e o jovem Kimi Antonelli, também vive bom momento, enquanto a Ferrari tenta reagir com Charles Leclerc e Lewis Hamilton. O brasileiro Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) larga no meio do pelotão e conta com o apoio da torcida para buscar pontos em casa.
Programação de domingo (9/11) – GP de São Paulo 2025
- 08h00 – Abertura dos portões
- 09h20 – F4 – Terceira Corrida
- 10h10 – Porsche Sprint Challenge – Segunda Corrida
- 11h10 – Porsche Carrera Cup – Segunda Corrida
- 11h45 – Atração pré-grid: Os Cometas
- 12h00 – Drivers Parade
- 13h44 – Hino Nacional
- 14h00 – Corrida do GP de São Paulo (F1)