F1 ao vivo hoje (9): horário e onde assistir ao vivo o GP de São Paulo

Com apenas três etapas restantes após São Paulo — Las Vegas, Catar e Abu Dhabi —, o resultado deste domingo pode definir os rumos da temporada

Por Thiago Wagner Publicado em 09/11/2025 às 8:00
Imagem do brasileiro Gabriel Bortoleto
Imagem do brasileiro Gabriel Bortoleto - Reprodução/F1 TV

O fim de semana da Fórmula 1 chega ao ponto alto neste domingo (9), com a corrida do GP de São Paulo 2025, em Interlagos. A largada está marcada para 14h (horário de Brasília) e promete fortes emoções na reta final da temporada.

A prova será transmitida ao vivo pela Band, na TV aberta, e também estará disponível no F1TV Pro, o serviço de streaming oficial da categoria. O BandSports exibe reprises e análises após a corrida.

A corrida em Interlagos pode ser decisiva na briga pelo título. Lando Norris (McLaren) chega ao Brasil na liderança do Mundial de Pilotos, com 365 pontos, apenas um à frente do companheiro Oscar Piastri (356). Max Verstappen (Red Bull), com 324 pontos, ainda sonha com o tricampeonato.

A Mercedes, com George Russell e o jovem Kimi Antonelli, também vive bom momento, enquanto a Ferrari tenta reagir com Charles Leclerc e Lewis Hamilton. O brasileiro Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) larga no meio do pelotão e conta com o apoio da torcida para buscar pontos em casa.

Programação de domingo (9/11) – GP de São Paulo 2025

  • 08h00 – Abertura dos portões
  • 09h20 – F4 – Terceira Corrida
  • 10h10 – Porsche Sprint Challenge – Segunda Corrida
  • 11h10 – Porsche Carrera Cup – Segunda Corrida
  • 11h45 – Atração pré-grid: Os Cometas
  • 12h00 – Drivers Parade
  • 13h44 – Hino Nacional
  • 14h00 – Corrida do GP de São Paulo (F1)

