Classificação do Grande Prêmio de São Paulo: horário e onde assistir ao vivo
Campeonato segue acirrado nas primeiras posições, com Lando Norris liderando a tabela com 357 pontos, apenas um ponto à frente de Oscar Piastri
A Fórmula 1 desembarca no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para a disputa da 21ª etapa do calendário de 2025, o tradicional Grande Prêmio de São Paulo.
Com o formato Sprint ainda em vigor, o cronograma será acelerado: o Treino Livre 1 e a Classificação Sprint ocorreram na sexta, seguidos pela Corrida Sprint e a Classificação neste sábado (8).
A corrida principal fecha o evento no domingo (9).
O campeonato segue acirrado nas primeiras posições, com Lando Norris liderando a tabela com 357 pontos, apenas um ponto à frente de Oscar Piastri.
Em terceiro lugar aparece Max Verstappen, da RBR, com 321 pontos, ainda na briga, mas precisando reagir nas etapas finais para ameaçar a liderança.
Logo atrás, George Russell, da Mercedes, soma 258 pontos e se consolida como o principal nome da equipe alemã nesta fase.
Fechando o top 5, Charles Leclerc, da Ferrari, ocupa a quinta posição com 210 pontos, mantendo a equipe italiana competitiva, embora em ritmo inferior ao das líderes.
Onde assistir a Classificação da Fórmula 1?
A cobertura do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 será ampla e acessível ao público brasileiro.
A TV Band, detentora dos direitos de transmissão da categoria no país, exibe em TV aberta tanto a classificação quanto a corrida principal no domingo.
Já o Bandsports, canal do mesmo grupo, será responsável pela transmissão completa das atividades de pista em TV fechada, incluindo os treinos livres, a classificação Sprint e a corrida Sprint.
Programação do GP de São Paulo de F1 2025
Sexta-feira, 7 de novembro
- 08h00 – Abertura dos portões
- 09h05 – Treino Livre (F4)
- 10h30 – Desfile de Carros Históricos
- 11h30 – Treino Livre (F1)
- 13h00 – Classificação Porsche Sprint Challenge
- 14h00 – Classificação Porsche Carrera Cup
- 15h30 – Classificação Sprint
- 17h00 – Classificação (F4)
Sábado, 8 de novembro
- 08h00 – Abertura dos portões
- 09h25 – Primeira Corrida (F4)
- 10h25 – Atração Pré-Grid
- 11h00 – Sprint
- 11h50 – Desfile de Ferraris
- 12h30 – Porsche Sprint Challenge – Primeira Corrida
- 13h15 – Show “Os Cometas”
- 13h35 – Porsche Carrera Cup – Primeira Corrida
- 15h00 – Classificação (F1)
- 16h35 – Segunda Corrida (F4)
Domingo, 9 de novembro
- 08h00 – Abertura dos portões
- 09h20 – Terceira Corrida (F4)
- 10h10 – Porsche Sprint Challenge – Segunda Corrida
- 11h10 – Porsche Carrera Cup – Segunda Corrida
- 11h45 – Homenagem a José Carlos Pace
- 12h00 – Drivers' Parade (Desfile dos pilotos de F1)
- 13h45 – Execução do Hino Nacional
- 13h50 – Apresentação da Esquadrilha da Fumaça
- 14h00 – Fórmula 1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2025