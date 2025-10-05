Max Verstappen campeão? Veja o que o piloto da Red Bull precisa para conquistar o Penta
Atual tetracampeão mundial, Max Verstappen vem em busca de arrancada histórica para desbancar Piastri e Norris e conquistar o Penta
Restam apenas 7 corridas para o fim da temporada 2025 da Fórmula 1 e a disputa pelo título segue em aberto e neste domingo (4) teremos o GP de Singapura.
Apesar da boa margem de Oscar Piastri, que lidera com 324 pontos, 25 de vantagem para Lando Norris, vice-líder com 299 pontos.
Atual tetracampeão mundial e vencedor das duas últimas corridas, Max Verstappen aparece em 3° com 255 pontos.
Sua distância para o líder Piastri é de 69 pontos, que, no melhor dos cenários no GP de Singapura deste domingo (5), cairá para 44 pontos, caso Verstappen vença e Piastri ou abandone ou termine no máximo em 11°.
O que Verstappen precisa para ser campeão da Fórmula 1 em 2025?
Restando 7 corridas e 3 sprints para o fim da temporada da Fórmula 1 2025.
Apesar do cenário desfavorável, a matemática mostra que Verstappen pode, sim, alcançar o título mundial em uma das disputas mais apertadas da história da categoria.
O holandês poderia conquistar o campeonato por apenas 1 ponto de vantagem, que seria a hipótese mais improvável e difícil para o piloto da Red Bull.
Portanto, a "fórmula matemática" para o Pentacampeonato de Verstappen é:
- 255 + Pontuação de Verstappen nas últimas corridas > 324 + Pontuação de Piastri nas últimas corridas
O holandês soma atualmente 255 pontos, enquanto o líder Piastri aparece com 324. Se Verstappen vencer todas as provas restantes (7 GPs e 3 sprints), alcançaria o máximo possível de 454 pontos. Já Piastri, caso também somasse quase o teto de pontos disponíveis, terminaria com 453.
Como isso aconteceria?
Verstappen cravaria uma sequência impecável de vitórias até Abu Dhabi.
Piastri, por sua vez, ficaria logo atrás em todas as corridas e sprints, acumulando pontos de vice-líder e tendo ao menos um abandono ou terminando sem somar pontos em ao menos uma corrida.
O detalhe matemático
Para que Piastri termine com 453 é necessário que ele perca pontos em determinadas provas, seja por abandono, punição ou resultado fora do pódio. Ajustando os cenários, a conta fecha exatamente no limite: Verstappen 454 x Piastri 453.
Trata-se do cenário mais dramático possível com os dois pilotos chegando à última bandeirada da temporada separados por apenas 1 ponto.
Distribuição possível:
Max Verstappen:
- 7 vitórias em GPs (7 × 25) = 175 pts
- 3 vitórias em sprints (3 × 8) = 24 pts
- Total adicional: 199 pts
- Somando ao atual: 255 + 199 = 454 pts
Oscar Piastri:
- 6 segundos lugares em GPs (6 × 18) = 108 pts
- 3 segundos lugares em sprints (3 × 7) = 21 pts
- 1 abandono / terminar em 11° para baixo
- Total adicional: 129 pts
- Somando ao atual: 324 + 147 = 453 pts