Max Verstappen campeão? Veja o que o piloto da Red Bull precisa para conquistar o Penta

Atual tetracampeão mundial, Max Verstappen vem em busca de arrancada histórica para desbancar Piastri e Norris e conquistar o Penta

Restam apenas 7 corridas para o fim da temporada 2025 da Fórmula 1 e a disputa pelo título segue em aberto e neste domingo (4) teremos o GP de Singapura.

Apesar da boa margem de Oscar Piastri, que lidera com 324 pontos, 25 de vantagem para Lando Norris, vice-líder com 299 pontos.

Atual tetracampeão mundial e vencedor das duas últimas corridas, Max Verstappen aparece em 3° com 255 pontos.



Sua distância para o líder Piastri é de 69 pontos, que, no melhor dos cenários no GP de Singapura deste domingo (5), cairá para 44 pontos, caso Verstappen vença e Piastri ou abandone ou termine no máximo em 11°.

O que Verstappen precisa para ser campeão da Fórmula 1 em 2025?

Restando 7 corridas e 3 sprints para o fim da temporada da Fórmula 1 2025.

Apesar do cenário desfavorável, a matemática mostra que Verstappen pode, sim, alcançar o título mundial em uma das disputas mais apertadas da história da categoria.

O holandês poderia conquistar o campeonato por apenas 1 ponto de vantagem, que seria a hipótese mais improvável e difícil para o piloto da Red Bull.

Portanto, a "fórmula matemática" para o Pentacampeonato de Verstappen é:

255 + Pontuação de Verstappen nas últimas corridas > 324 + Pontuação de Piastri nas últimas corridas