Formula 1 |

F1 AO VIVO (05/10): Assista o GP de Singapura online e grátis com imagens

Largada está marcada para às 9h da manhã, horário de Brasília; saiba como assisitr de graça pelos serviços online da Band, que transmite a corrida

Por Victor Peixoto Publicado em 05/10/2025 às 7:00
Neste domingo (5), às 9h da manhã, horário de Brasília acontece o GP de Singapura de Fórmula 1 pelo circuito de rua de Marina Bay.

George Russell será o Pole Position, tendo cravado +0.182s à frente de Max Verstappen, P2, e que se não garantiu o P1, ao menos largará à frente das duas McLaren, prometendo brigar forte pela vitória uma vez que só terminar à frente da dupla rival não é o melhor cenário para encaminhar uma virada histórica.

Oscar Piastri largará em P3, enquanto Lando Norris largará em P5. Entre eles, o jovem italiano Kimi Antonelli, em P4.

A corrida terá transmissão ao vivo da Band, na tv aberta (GRÁTIS), Bandplay, no streaming (GRÁTIS), do Band.com.br, pelo navegador de internet (GRÁTIS), da Bandsports, na tv fechada, do Newco Play, no streaming e da F1TV, no streaming

Links oficiais para assistir o GP de Singapura ao vivo e online e grátis

Grid de largada completo do GP de Singapura

  1. George Russell (Mercedes)
  2. Max Verstappen (Red Bull) 
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. Kimi Antonelli (Mercedes)
  5. Lando Norris (McLaren)
  6. Lewis Hamilton (Ferrari)
  7. Charles Leclerc (Ferrari)
  8. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  9. Oliver Bearman (Haas)
  10. Fernando Alonso (Aston Martin)
  11. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  12. Alexander Albon (Williams)
  13. Carlos Sainz (Ferrari) 
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) 
  15. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
  16. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 
  17. Lance Stroll (Aston Martin)
  18. Franco Colapinto (Williams)
  19. Esteban Ocon (Alpine) 
  20. Pierre Gasly (Alpine)

Classificação da Fórmula 1

Pilotos

  1. Oscar Piastri (McLaren) – 324 pts
  2. Lando Norris (McLaren) – 299 pts
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 255 pts
  4. George Russell (Mercedes) – 212 pts
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 165 pts
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 121 pts
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 78 pts
  8. Alexander Albon (Williams) – 70 pts
  9. Isack Hadjar (RB) – 39 pts
  10. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 pts
  11. Lance Stroll (Aston Martin) – 32 pts
  12. Carlos Sainz (Ferrari) – 31 pts
  13. Liam Lawson (RB) – 30 pts
  14. Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 pts
  15. Esteban Ocon (Alpine) – 28 pts
  16. Pierre Gasly (Alpine) – 20 pts
  17. Yuki Tsunoda (RB) – 20 pts
  18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 pts
  19. Oliver Bearman (Haas) – 16 pts
  20. Franco Colapinto (Williams) – 0 pts
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0 pts

Construtores

  1. McLaren – 623 pts
  2. Mercedes – 290 pts
  3. Ferrari – 286 pts
  4. Red Bull – 272 pts
  5. Williams – 101 pts
  6. RB – 72 pts
  7. Aston Martin – 62 pts
  8. Kick Sauber – 55 pts
  9. Haas – 44 pts
  10. Alpine – 20 pts

