F1 AO VIVO (05/10): Assista o GP de Singapura online e grátis com imagens
Largada está marcada para às 9h da manhã, horário de Brasília; saiba como assisitr de graça pelos serviços online da Band, que transmite a corrida
Neste domingo (5), às 9h da manhã, horário de Brasília acontece o GP de Singapura de Fórmula 1 pelo circuito de rua de Marina Bay.
George Russell será o Pole Position, tendo cravado +0.182s à frente de Max Verstappen, P2, e que se não garantiu o P1, ao menos largará à frente das duas McLaren, prometendo brigar forte pela vitória uma vez que só terminar à frente da dupla rival não é o melhor cenário para encaminhar uma virada histórica.
Oscar Piastri largará em P3, enquanto Lando Norris largará em P5. Entre eles, o jovem italiano Kimi Antonelli, em P4.
A corrida terá transmissão ao vivo da Band, na tv aberta (GRÁTIS), Bandplay, no streaming (GRÁTIS), do Band.com.br, pelo navegador de internet (GRÁTIS), da Bandsports, na tv fechada, do Newco Play, no streaming e da F1TV, no streaming
Links oficiais para assistir o GP de Singapura ao vivo e online e grátis
- Band.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)
- Bandplay (CLIQUE AQUI para assistir)
Grid de largada completo do GP de Singapura
- George Russell (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Oliver Bearman (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
- Alexander Albon (Williams)
- Carlos Sainz (Ferrari)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Williams)
- Esteban Ocon (Alpine)
- Pierre Gasly (Alpine)
Classificação da Fórmula 1
Pilotos
- Oscar Piastri (McLaren) – 324 pts
- Lando Norris (McLaren) – 299 pts
- Max Verstappen (Red Bull) – 255 pts
- George Russell (Mercedes) – 212 pts
- Charles Leclerc (Ferrari) – 165 pts
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 121 pts
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 78 pts
- Alexander Albon (Williams) – 70 pts
- Isack Hadjar (RB) – 39 pts
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 pts
- Lance Stroll (Aston Martin) – 32 pts
- Carlos Sainz (Ferrari) – 31 pts
- Liam Lawson (RB) – 30 pts
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 pts
- Esteban Ocon (Alpine) – 28 pts
- Pierre Gasly (Alpine) – 20 pts
- Yuki Tsunoda (RB) – 20 pts
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 pts
- Oliver Bearman (Haas) – 16 pts
- Franco Colapinto (Williams) – 0 pts
- Jack Doohan (Alpine) – 0 pts
Construtores
- McLaren – 623 pts
- Mercedes – 290 pts
- Ferrari – 286 pts
- Red Bull – 272 pts
- Williams – 101 pts
- RB – 72 pts
- Aston Martin – 62 pts
- Kick Sauber – 55 pts
- Haas – 44 pts
- Alpine – 20 pts