F1 Grid de Largada ao vivo GP de Singapura: horário e onde assistir
Classificação começa às 10h (Brasília), com transmissão ao vivo de Band, BandSports e F1TV Pro; veja a programação do fim de semana
A Fórmula 1 define neste sábado (4) o grid de largada do GP de Singapura, no circuito urbano de Marina Bay. A sessão de classificação começa às 10h (horário de Brasília) e orienta as estratégias para a corrida noturna de domingo.
O fim de semana chega após a vitória de Max Verstappen no Azerbaijão, com George Russell em segundo e Carlos Sainz em terceiro. Na disputa pelo título, Verstappen reduziu 28 pontos da diferença para Oscar Piastri nas três últimas etapas; com sete corridas restantes, precisa fazer 10 pontos a mais por prova para seguir vivo na briga.
No Mundial de Construtores, a McLaren pode ser campeã já em Singapura caso encerre a etapa com 303 pontos ou mais de vantagem sobre a Mercedes (atual: 333).
Onde assistir à classificação — GP de Singapura
- Horário: 10h (sábado, 4)
- Transmissão ao vivo: Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura) e F1TV Pro (streaming)
Programação do fim de semana — horários de Brasília
Sábado (4)
- TL3: 6h40 — BandSports / F1TV Pro
- Classificação: 10h — Band / BandSports / F1TV Pro
Domingo (5)
- Corrida: 9h — Band / F1TV Pro