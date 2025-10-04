fechar
F1 Grid de Largada ao vivo GP de Singapura: horário e onde assistir

Classificação começa às 10h (Brasília), com transmissão ao vivo de Band, BandSports e F1TV Pro; veja a programação do fim de semana

Por Thiago Wagner Publicado em 04/10/2025 às 7:01
George Russel, piloto de Fórmula 1 da Mercedes
George Russel, piloto de Fórmula 1 da Mercedes - F1 / Reprodução

A Fórmula 1 define neste sábado (4) o grid de largada do GP de Singapura, no circuito urbano de Marina Bay. A sessão de classificação começa às 10h (horário de Brasília) e orienta as estratégias para a corrida noturna de domingo.

O fim de semana chega após a vitória de Max Verstappen no Azerbaijão, com George Russell em segundo e Carlos Sainz em terceiro. Na disputa pelo título, Verstappen reduziu 28 pontos da diferença para Oscar Piastri nas três últimas etapas; com sete corridas restantes, precisa fazer 10 pontos a mais por prova para seguir vivo na briga.

No Mundial de Construtores, a McLaren pode ser campeã já em Singapura caso encerre a etapa com 303 pontos ou mais de vantagem sobre a Mercedes (atual: 333).

Onde assistir à classificação — GP de Singapura

  • Horário: 10h (sábado, 4)
  • Transmissão ao vivo: Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura) e F1TV Pro (streaming)

Programação do fim de semana — horários de Brasília

Sábado (4)

  • TL3: 6h40 — BandSports / F1TV Pro
  • Classificação: 10h — Band / BandSports / F1TV Pro

Domingo (5)

  • Corrida: 9h — Band / F1TV Pro

