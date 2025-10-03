F1 TL3 GP de Singapura ao vivo: horário e onde assistir
Último treino começa às 6h40 (Brasília) e antecede a classificação das 10h; BandSports e F1TV Pro transmitem ao vivo os eventos em Singapura
O fim de semana da Fórmula 1 em Marina Bay segue neste sábado (4) com o Treino Livre 3 (TL3), marcado para 6h40 (de Brasília). A sessão fecha a preparação para a tomada de tempos e costuma ser usada para correções finais de acerto e simulações curtas de ritmo antes da classificação.
A etapa vem após a vitória de Max Verstappen no Azerbaijão. Na disputa pelo título, o holandês reduziu a diferença para Oscar Piastri nas últimas corridas, enquanto a McLaren lidera com margem confortável no Mundial de Construtores.
Onde assistir ao vivo ao TL3 — GP de Singapura
- Horário: 6h40 (sábado, 4)
- Transmissão ao vivo: BandSports e F1TV Pro
No Brasil: BandSports transmite treinos e classificação; a Band exibe classificação e corrida; o F1TV Pro mostra treinos, classificação e corrida.
Programação do fim de semana — horários de Brasília
Sexta (3)
- TL1: 6h30 — BandSports / F1TV Pro
- TL2: 10h — BandSports / F1TV Pro
Sábado (4)
- TL3: 6h40 — BandSports / F1TV Pro
- Classificação: 10h — Band / BandSports / F1TV Pro
Domingo (5)
- Corrida: 9h — Band / F1TV Pro
Classificação — Mundial de Pilotos
- Oscar Piastri (McLaren) — 324 pts
- Lando Norris (McLaren) — 299 pts
- Max Verstappen (Red Bull) — 255 pts
- George Russell (Mercedes) — 212 pts
- Charles Leclerc (Ferrari) — 165 pts
- Lewis Hamilton (Ferrari) — 121 pts
- Kimi Antonelli (Mercedes) — 78 pts
- Alexander Albon (Williams) — 70 pts
- Isack Hadjar (Racing Bulls) — 39 pts
- Nico Hülkenberg (Sauber) — 37 pts
- Lance Stroll (Aston Martin) — 32 pts
- Carlos Sainz (Williams) — 31 pts
- Liam Lawson (Racing Bulls) — 30 pts
- Fernando Alonso (Aston Martin) — 30 pts
- Esteban Ocon (Haas) — 28 pts
- Pierre Gasly (Alpine) — 20 pts
- Yuki Tsunoda (Red Bull) — 20 pts
- Gabriel Bortoleto (Sauber) — 18 pts
- Oliver Bearman (Haas) — 16 pts
- Franco Colapinto (Alpine) — 0 pt
- Jack Doohan (Alpine) — 0 pt