Formula 1 | Notícia

F1 TL3 GP de Singapura ao vivo: horário e onde assistir

Último treino começa às 6h40 (Brasília) e antecede a classificação das 10h; BandSports e F1TV Pro transmitem ao vivo os eventos em Singapura

Por Thiago Wagner Publicado em 03/10/2025 às 12:04
Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 da Ferrari
Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 da Ferrari - Scuderia Ferrari / Reprodução

O fim de semana da Fórmula 1 em Marina Bay segue neste sábado (4) com o Treino Livre 3 (TL3), marcado para 6h40 (de Brasília). A sessão fecha a preparação para a tomada de tempos e costuma ser usada para correções finais de acerto e simulações curtas de ritmo antes da classificação.

A etapa vem após a vitória de Max Verstappen no Azerbaijão. Na disputa pelo título, o holandês reduziu a diferença para Oscar Piastri nas últimas corridas, enquanto a McLaren lidera com margem confortável no Mundial de Construtores.

Onde assistir ao vivo ao TL3 — GP de Singapura

  • Horário: 6h40 (sábado, 4)
  • Transmissão ao vivo: BandSports e F1TV Pro

No Brasil: BandSports transmite treinos e classificação; a Band exibe classificação e corrida; o F1TV Pro mostra treinos, classificação e corrida.

Programação do fim de semana — horários de Brasília

Sexta (3)

  • TL1: 6h30 — BandSports / F1TV Pro
  • TL2: 10h — BandSports / F1TV Pro

Sábado (4)

  • TL3: 6h40 — BandSports / F1TV Pro
  • Classificação: 10h — Band / BandSports / F1TV Pro

Domingo (5)

  • Corrida: 9h — Band / F1TV Pro

Classificação — Mundial de Pilotos

  1. Oscar Piastri (McLaren) — 324 pts
  2. Lando Norris (McLaren) — 299 pts
  3. Max Verstappen (Red Bull) — 255 pts
  4. George Russell (Mercedes) — 212 pts
  5. Charles Leclerc (Ferrari) — 165 pts
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) — 121 pts
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) — 78 pts
  8. Alexander Albon (Williams) — 70 pts
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) — 39 pts
  10. Nico Hülkenberg (Sauber) — 37 pts
  11. Lance Stroll (Aston Martin) — 32 pts
  12. Carlos Sainz (Williams) — 31 pts
  13. Liam Lawson (Racing Bulls) — 30 pts
  14. Fernando Alonso (Aston Martin) — 30 pts
  15. Esteban Ocon (Haas) — 28 pts
  16. Pierre Gasly (Alpine) — 20 pts
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull) — 20 pts
  18. Gabriel Bortoleto (Sauber) — 18 pts
  19. Oliver Bearman (Haas) — 16 pts
  20. Franco Colapinto (Alpine) — 0 pt
  21. Jack Doohan (Alpine) — 0 pt

