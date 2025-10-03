F1: Vai chover no GP de Singapura? Confira previsão do tempo
Previsão do tempo aponta fim de semana quente e úmido em Marina Bay: 30–33 °C, chuva moderada na sexta, mas risco baixo no sábado e no domingo
A Fórmula 1 desembarca no circuito de rua de Marina Bay para o GP de Singapura com um cenário climático conhecido do paddock: calor, umidade elevada e possibilidade de pancadas isoladas.
Em 2024, a etapa terminou com vitória de Lando Norris, à frente de Max Verstappen, com Oscar Piastri completando o pódio — e as condições previstas para 2025 seguem uma linha semelhante.
A tendência geral aponta temperaturas do ar próximas de 30 °C em todas as sessões, com máximas entre 32 °C e 33 °C e mínimas entre 26 °C e 27 °C. A sexta-feira concentra o maior risco de chuva; no sábado e no domingo, o cenário é mais estável, mas sem descartar garoa ou pancadas rápidas.
Por conta do calor, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou que o GP de Singapura será disputa em alerta pela primeira vez na categoria. Por conta disso, as equipes vão ter que instalar sistema de resfriamento nos carros e os pilotos ganham a opção de usar ou não coletes.
Abaixo, a previsão do tempo para cada dia do GP de Singapura.
Sexta-feira (3/10) — TL1 às 6h30 e TL2 às 10h
- Condições: céu predominantemente nublado, com chance moderada de pancadas (inclusive trovoadas) principalmente entre a madrugada e o meio da tarde.
- Vento: brisa sul, fraca.
- Temperaturas: TL1 ~31 °C, TL2 ~30 °C (máxima do dia 32 °C, mínima 27 °C).
- Chance de chuva: 40%.
Sábado (4/10) — TL3 às 6h40 e Classificação às 10h
- Condições: nublado, com baixo risco de chuva interferindo diretamente nas atividades.
- Vento: sul a sudeste, fraco a moderado.
- Temperaturas: TL3 ~31 °C, Classificação ~30 °C (máxima 32 °C, mínima 26 °C).
- Chance de chuva: 20%.
Domingo (5/10) — Corrida às 9h
- Condições: parcialmente nublado, com pequena chance de pancadas rápidas durante a prova.
- Vento: brisa sul, fraca.
- Temperaturas: largada ~30 °C (máxima do dia 33 °C, mínima 27 °C).
- Chance de chuva: 20%.