F1: Vai chover no GP de Singapura? Confira previsão do tempo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Previsão do tempo aponta fim de semana quente e úmido em Marina Bay: 30–33 °C, chuva moderada na sexta, mas risco baixo no sábado e no domingo

A Fórmula 1 desembarca no circuito de rua de Marina Bay para o GP de Singapura com um cenário climático conhecido do paddock: calor, umidade elevada e possibilidade de pancadas isoladas.

Em 2024, a etapa terminou com vitória de Lando Norris, à frente de Max Verstappen, com Oscar Piastri completando o pódio — e as condições previstas para 2025 seguem uma linha semelhante.

A tendência geral aponta temperaturas do ar próximas de 30 °C em todas as sessões, com máximas entre 32 °C e 33 °C e mínimas entre 26 °C e 27 °C. A sexta-feira concentra o maior risco de chuva; no sábado e no domingo, o cenário é mais estável, mas sem descartar garoa ou pancadas rápidas.

Por conta do calor, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou que o GP de Singapura será disputa em alerta pela primeira vez na categoria. Por conta disso, as equipes vão ter que instalar sistema de resfriamento nos carros e os pilotos ganham a opção de usar ou não coletes.

Abaixo, a previsão do tempo para cada dia do GP de Singapura.

Sexta-feira (3/10) — TL1 às 6h30 e TL2 às 10h

Condições: céu predominantemente nublado, com chance moderada de pancadas (inclusive trovoadas) principalmente entre a madrugada e o meio da tarde.

Vento: brisa sul, fraca.

Temperaturas: TL1 ~31 °C, TL2 ~30 °C (máxima do dia 32 °C, mínima 27 °C).

Chance de chuva: 40%.

Sábado (4/10) — TL3 às 6h40 e Classificação às 10h

Condições: nublado, com baixo risco de chuva interferindo diretamente nas atividades.

Vento: sul a sudeste, fraco a moderado.

Temperaturas: TL3 ~31 °C, Classificação ~30 °C (máxima 32 °C, mínima 26 °C).

Chance de chuva: 20%.

Domingo (5/10) — Corrida às 9h