F1 TL2 GP de Singapura ao vivo: horário e onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sessão começa às 10h (Brasília), com transmissão de BandSports e F1TV Pro; veja programação do fim de semana e a situação do campeonato

Marina Bay volta a receber a Fórmula 1 neste fim de semana. Trata-se do GP de Singapura. Nesta sexta-feira (3), o circuito recebe os treinos livres, sendo o TL2 às 10h (de Brasília).

A sessão normalmente é usada pelas equipes para simular stints longos sob luz artificial e ajustar estratégia para a classificação de sábado. O fim de semana chega após a vitória de Max Verstappen no Azerbaijão, com George Russell em segundo e Carlos Sainz em terceiro.

Verstappen reduziu 28 pontos da diferença para Piastri nas últimas três corridas. Com sete etapas restantes, precisa fazer 10 pontos a mais por prova para brigar pelo título.

No Mundial de Construtores, a McLaren pode ser campeã já em Singapura se encerrar o fim de semana com 303+ pontos de vantagem sobre a Mercedes (atual: 333).

Onde assistir ao vivo o TL2 — F1 em Singapura

Horário: 10h (sexta, 3)

Transmissão ao vivo: BandSports (TV por assinatura) e F1TV Pro (streaming)

BandSports transmite treinos livres e classificação; a Band exibe classificação e corrida; o F1TV Pro mostra treinos, classificação e corrida.

Programação do fim de semana — horários de Brasília

Sexta (3)

TL1: 6h30 — BandSports / F1TV Pro (realizado)

TL2: 10h — BandSports / F1TV Pro

Sábado (4)

TL3: 6h40 — BandSports / F1TV Pro

Classificação: 10h — Band / BandSports / F1TV Pro

Domingo (5)

Corrida: 9h — Band / F1TV Pro

Classificação — Mundial de Pilotos