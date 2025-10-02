fechar
Formula 1 | Notícia

F1 TL2 GP de Singapura ao vivo: horário e onde assistir

Sessão começa às 10h (Brasília), com transmissão de BandSports e F1TV Pro; veja programação do fim de semana e a situação do campeonato

Por Thiago Wagner Publicado em 02/10/2025 às 16:42
Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 da Ferrari
Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 da Ferrari - Scuderia Ferrari / Reprodução

Marina Bay volta a receber a Fórmula 1 neste fim de semana. Trata-se do GP de Singapura. Nesta sexta-feira (3), o circuito recebe os treinos livres, sendo  o TL2 às 10h (de Brasília).

A sessão normalmente é usada pelas equipes para simular stints longos sob luz artificial e ajustar estratégia para a classificação de sábado. O fim de semana chega após a vitória de Max Verstappen no Azerbaijão, com George Russell em segundo e Carlos Sainz em terceiro.

Verstappen reduziu 28 pontos da diferença para Piastri nas últimas três corridas. Com sete etapas restantes, precisa fazer 10 pontos a mais por prova para brigar pelo título.

No Mundial de Construtores, a McLaren pode ser campeã já em Singapura se encerrar o fim de semana com 303+ pontos de vantagem sobre a Mercedes (atual: 333).

Onde assistir ao vivo o TL2 — F1 em Singapura

  • Horário: 10h (sexta, 3)
  • Transmissão ao vivo: BandSports (TV por assinatura) e F1TV Pro (streaming)

BandSports transmite treinos livres e classificação; a Band exibe classificação e corrida; o F1TV Pro mostra treinos, classificação e corrida.

Programação do fim de semana — horários de Brasília

Sexta (3)

  • TL1: 6h30 — BandSports / F1TV Pro (realizado)
  • TL2: 10h — BandSports / F1TV Pro

Sábado (4)

  • TL3: 6h40 — BandSports / F1TV Pro
  • Classificação: 10h — Band / BandSports / F1TV Pro

Domingo (5)

  • Corrida: 9h — Band / F1TV Pro

Classificação — Mundial de Pilotos

  1. Oscar Piastri (McLaren) — 324 pts
  2. Lando Norris (McLaren) — 299 pts
  3. Max Verstappen (Red Bull) — 255 pts
  4. George Russell (Mercedes) — 212 pts
  5. Charles Leclerc (Ferrari) — 165 pts
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) — 121 pts
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) — 78 pts
  8. Alexander Albon (Williams) — 70 pts
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) — 39 pts
  10. Nico Hülkenberg (Sauber) — 37 pts
  11. Lance Stroll (Aston Martin) — 32 pts
  12. Carlos Sainz (Williams) — 31 pts
  13. Liam Lawson (Racing Bulls) — 30 pts
  14. Fernando Alonso (Aston Martin) — 30 pts
  15. Esteban Ocon (Haas) — 28 pts
  16. Pierre Gasly (Alpine) — 20 pts
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull) — 20 pts
  18. Gabriel Bortoleto (Sauber) — 18 pts
  19. Oliver Bearman (Haas) — 16 pts
  20. Franco Colapinto (Alpine) — 0 pt
  21. Jack Doohan (Alpine) — 0 pt

