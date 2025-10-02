F1 TL2 GP de Singapura ao vivo: horário e onde assistir
Sessão começa às 10h (Brasília), com transmissão de BandSports e F1TV Pro; veja programação do fim de semana e a situação do campeonato
Marina Bay volta a receber a Fórmula 1 neste fim de semana. Trata-se do GP de Singapura. Nesta sexta-feira (3), o circuito recebe os treinos livres, sendo o TL2 às 10h (de Brasília).
A sessão normalmente é usada pelas equipes para simular stints longos sob luz artificial e ajustar estratégia para a classificação de sábado. O fim de semana chega após a vitória de Max Verstappen no Azerbaijão, com George Russell em segundo e Carlos Sainz em terceiro.
Verstappen reduziu 28 pontos da diferença para Piastri nas últimas três corridas. Com sete etapas restantes, precisa fazer 10 pontos a mais por prova para brigar pelo título.
No Mundial de Construtores, a McLaren pode ser campeã já em Singapura se encerrar o fim de semana com 303+ pontos de vantagem sobre a Mercedes (atual: 333).
Onde assistir ao vivo o TL2 — F1 em Singapura
- Horário: 10h (sexta, 3)
- Transmissão ao vivo: BandSports (TV por assinatura) e F1TV Pro (streaming)
BandSports transmite treinos livres e classificação; a Band exibe classificação e corrida; o F1TV Pro mostra treinos, classificação e corrida.
Programação do fim de semana — horários de Brasília
Sexta (3)
- TL1: 6h30 — BandSports / F1TV Pro (realizado)
- TL2: 10h — BandSports / F1TV Pro
Sábado (4)
- TL3: 6h40 — BandSports / F1TV Pro
- Classificação: 10h — Band / BandSports / F1TV Pro
Domingo (5)
- Corrida: 9h — Band / F1TV Pro
Classificação — Mundial de Pilotos
- Oscar Piastri (McLaren) — 324 pts
- Lando Norris (McLaren) — 299 pts
- Max Verstappen (Red Bull) — 255 pts
- George Russell (Mercedes) — 212 pts
- Charles Leclerc (Ferrari) — 165 pts
- Lewis Hamilton (Ferrari) — 121 pts
- Kimi Antonelli (Mercedes) — 78 pts
- Alexander Albon (Williams) — 70 pts
- Isack Hadjar (Racing Bulls) — 39 pts
- Nico Hülkenberg (Sauber) — 37 pts
- Lance Stroll (Aston Martin) — 32 pts
- Carlos Sainz (Williams) — 31 pts
- Liam Lawson (Racing Bulls) — 30 pts
- Fernando Alonso (Aston Martin) — 30 pts
- Esteban Ocon (Haas) — 28 pts
- Pierre Gasly (Alpine) — 20 pts
- Yuki Tsunoda (Red Bull) — 20 pts
- Gabriel Bortoleto (Sauber) — 18 pts
- Oliver Bearman (Haas) — 16 pts
- Franco Colapinto (Alpine) — 0 pt
- Jack Doohan (Alpine) — 0 pt