Formula 1 | Notícia

F1 TL1 GP de Singapura ao vivo: horário e onde assistir

Sessão abre o fim de semana às 6h30 (Brasília), com transmissão de BandSports e F1TV Pro; veja programação, clima e cenário do campeonato

Por Thiago Wagner Publicado em 02/10/2025 às 16:23 | Atualizado em 02/10/2025 às 16:26
George Russel, piloto de Fórmula 1 da Mercedes
George Russel, piloto de Fórmula 1 da Mercedes - F1 / Reprodução

Depois da vitória de Max Verstappen no GP do Azerbaijão — com George Russell em segundo e Carlos Sainz em terceiro —, a Fórmula 1 desembarca em Marina Bay para o GP de Singapura.

O fim de semana começa com o Treino Livre 1 (TL1) nesta sexta-feira (3), às 6h30 (horário de Brasília). A sessão abre a coleta de dados de pneus e acertos para um dos traçados mais exigentes do calendário.

F1: Onde assistir ao vivo TL1

  • Horário: 6h30 (de Brasília), sexta-feira (3)
  • Transmissão ao vivo: BandSports e F1TV Pro

No Brasil, BandSports transmite os treinos livres e a classificação. A Band exibe classificação e corrida. O F1TV Pro mostra treinos, classificação e corrida.

Classificação - Mundial de Pilotos

A tabela atualizada aponta Oscar Piastri na liderança, com 324 pontos, seguido por Lando Norris (299) e Max Verstappen (255).

Na sequência aparecem George Russell (212), Charles Leclerc (165) e Lewis Hamilton (121). O top-10 é completado por Kimi Antonelli (78), Alexander Albon (70), Isack Hadjar (39) e Nico Hülkenberg (37). O brasileiro Gabriel Bortoleto é o 18º com 18 pontos.

Mesmo com a vitória de Piastri na Holanda e pódio na Itália, Verstappen reduziu 28 pontos da diferença nas três últimas corridas. A distância hoje é de 69 pontos com sete etapas restantes. 

Oscar Piastri (McLaren) 324 pts
Lando Norris (McLaren) 299 pts
Max Verstappen (Red Bull) 255 pts
George Russell (Mercedes) 212 pts
Charles Leclerc (Ferrari) 165 pts
Lewis Hamilton (Ferrari) 121 pts
Kimi Antonelli (Mercedes) 78 pts
Alexander Albon (Williams) 70 pts
Isack Hadjar (Racing Bulls) 39 pts
Nico Hülkenberg (Sauber) 37 pts
Lance Stroll (Aston Martin) 32 pts
Carlos Sainz (Williams) 31 pts
Liam Lawson (Racing Bulls) 30 pts
Fernando Alonso (Aston Martin) 30 pts
Esteban Ocon (Haas) 28 pts
Pierre Gasly (Alpine) 20 pts
Yuki Tsunoda (Red Bull) 20 pts
Gabriel Bortoleto (Sauber) 18 pts
Oliver Bearman (Haas) 16 pts
Franco Colapinto (Alpine) 0 pt
Jack Doohan (Alpine) 0 pt

Mundial de Construtores

No Mundial de Construtores, a McLaren lidera com folga e pode ser campeã já em Singapura: precisa deixar Marina Bay com 303 pontos ou mais de vantagem sobre a Mercedes; a diferença atual é de 333. Na prática, um 3º lugar de um dos pilotos da equipe garante matematicamente o título, independentemente do que fizerem Mercedes e Ferrari.

Programação completa do GP de Singapura (horários de Brasília)

Sexta-feira (3)

  • TL1: 6h30 — BandSports e F1TV Pro
  • TL2: 10h — BandSports e F1TV Pro

Sábado (4)

  • TL3: 6h40 — BandSports e F1TV Pro
  • Classificação: 10h — Band, BandSports e F1TV Pro

Domingo (5)

  • Corrida: 9h — Band e F1TV Pro

