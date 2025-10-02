F1 TL1 GP de Singapura ao vivo: horário e onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sessão abre o fim de semana às 6h30 (Brasília), com transmissão de BandSports e F1TV Pro; veja programação, clima e cenário do campeonato

Depois da vitória de Max Verstappen no GP do Azerbaijão — com George Russell em segundo e Carlos Sainz em terceiro —, a Fórmula 1 desembarca em Marina Bay para o GP de Singapura.

O fim de semana começa com o Treino Livre 1 (TL1) nesta sexta-feira (3), às 6h30 (horário de Brasília). A sessão abre a coleta de dados de pneus e acertos para um dos traçados mais exigentes do calendário.

F1: Onde assistir ao vivo TL1

Horário: 6h30 (de Brasília), sexta-feira (3)

Transmissão ao vivo: BandSports e F1TV Pro

No Brasil, BandSports transmite os treinos livres e a classificação. A Band exibe classificação e corrida. O F1TV Pro mostra treinos, classificação e corrida.

Classificação - Mundial de Pilotos

A tabela atualizada aponta Oscar Piastri na liderança, com 324 pontos, seguido por Lando Norris (299) e Max Verstappen (255).

Na sequência aparecem George Russell (212), Charles Leclerc (165) e Lewis Hamilton (121). O top-10 é completado por Kimi Antonelli (78), Alexander Albon (70), Isack Hadjar (39) e Nico Hülkenberg (37). O brasileiro Gabriel Bortoleto é o 18º com 18 pontos.

Mesmo com a vitória de Piastri na Holanda e pódio na Itália, Verstappen reduziu 28 pontos da diferença nas três últimas corridas. A distância hoje é de 69 pontos com sete etapas restantes.

Oscar Piastri (McLaren) 324 pts Lando Norris (McLaren) 299 pts Max Verstappen (Red Bull) 255 pts George Russell (Mercedes) 212 pts Charles Leclerc (Ferrari) 165 pts Lewis Hamilton (Ferrari) 121 pts Kimi Antonelli (Mercedes) 78 pts Alexander Albon (Williams) 70 pts Isack Hadjar (Racing Bulls) 39 pts Nico Hülkenberg (Sauber) 37 pts Lance Stroll (Aston Martin) 32 pts Carlos Sainz (Williams) 31 pts Liam Lawson (Racing Bulls) 30 pts Fernando Alonso (Aston Martin) 30 pts Esteban Ocon (Haas) 28 pts Pierre Gasly (Alpine) 20 pts Yuki Tsunoda (Red Bull) 20 pts Gabriel Bortoleto (Sauber) 18 pts Oliver Bearman (Haas) 16 pts Franco Colapinto (Alpine) 0 pt Jack Doohan (Alpine) 0 pt

Mundial de Construtores



No Mundial de Construtores, a McLaren lidera com folga e pode ser campeã já em Singapura: precisa deixar Marina Bay com 303 pontos ou mais de vantagem sobre a Mercedes; a diferença atual é de 333. Na prática, um 3º lugar de um dos pilotos da equipe garante matematicamente o título, independentemente do que fizerem Mercedes e Ferrari.

Programação completa do GP de Singapura (horários de Brasília)



Sexta-feira (3)

TL1: 6h30 — BandSports e F1TV Pro

TL2: 10h — BandSports e F1TV Pro

Sábado (4)

TL3: 6h40 — BandSports e F1TV Pro

Classificação: 10h — Band, BandSports e F1TV Pro

Domingo (5)