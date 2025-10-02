F1 TL1 GP de Singapura ao vivo: horário e onde assistir
Sessão abre o fim de semana às 6h30 (Brasília), com transmissão de BandSports e F1TV Pro; veja programação, clima e cenário do campeonato
Depois da vitória de Max Verstappen no GP do Azerbaijão — com George Russell em segundo e Carlos Sainz em terceiro —, a Fórmula 1 desembarca em Marina Bay para o GP de Singapura.
O fim de semana começa com o Treino Livre 1 (TL1) nesta sexta-feira (3), às 6h30 (horário de Brasília). A sessão abre a coleta de dados de pneus e acertos para um dos traçados mais exigentes do calendário.
F1: Onde assistir ao vivo TL1
- Horário: 6h30 (de Brasília), sexta-feira (3)
- Transmissão ao vivo: BandSports e F1TV Pro
No Brasil, BandSports transmite os treinos livres e a classificação. A Band exibe classificação e corrida. O F1TV Pro mostra treinos, classificação e corrida.
Classificação - Mundial de Pilotos
A tabela atualizada aponta Oscar Piastri na liderança, com 324 pontos, seguido por Lando Norris (299) e Max Verstappen (255).
Na sequência aparecem George Russell (212), Charles Leclerc (165) e Lewis Hamilton (121). O top-10 é completado por Kimi Antonelli (78), Alexander Albon (70), Isack Hadjar (39) e Nico Hülkenberg (37). O brasileiro Gabriel Bortoleto é o 18º com 18 pontos.
Mesmo com a vitória de Piastri na Holanda e pódio na Itália, Verstappen reduziu 28 pontos da diferença nas três últimas corridas. A distância hoje é de 69 pontos com sete etapas restantes.
|Oscar Piastri (McLaren)
|324 pts
|Lando Norris (McLaren)
|299 pts
|Max Verstappen (Red Bull)
|255 pts
|George Russell (Mercedes)
|212 pts
|Charles Leclerc (Ferrari)
|165 pts
|Lewis Hamilton (Ferrari)
|121 pts
|Kimi Antonelli (Mercedes)
|78 pts
|Alexander Albon (Williams)
|70 pts
|Isack Hadjar (Racing Bulls)
|39 pts
|Nico Hülkenberg (Sauber)
|37 pts
|Lance Stroll (Aston Martin)
|32 pts
|Carlos Sainz (Williams)
|31 pts
|Liam Lawson (Racing Bulls)
|30 pts
|Fernando Alonso (Aston Martin)
|30 pts
|Esteban Ocon (Haas)
|28 pts
|Pierre Gasly (Alpine)
|20 pts
|Yuki Tsunoda (Red Bull)
|20 pts
|Gabriel Bortoleto (Sauber)
|18 pts
|Oliver Bearman (Haas)
|16 pts
|Franco Colapinto (Alpine)
|0 pt
|Jack Doohan (Alpine)
|0 pt
Mundial de Construtores
No Mundial de Construtores, a McLaren lidera com folga e pode ser campeã já em Singapura: precisa deixar Marina Bay com 303 pontos ou mais de vantagem sobre a Mercedes; a diferença atual é de 333. Na prática, um 3º lugar de um dos pilotos da equipe garante matematicamente o título, independentemente do que fizerem Mercedes e Ferrari.
Programação completa do GP de Singapura (horários de Brasília)
Sexta-feira (3)
- TL1: 6h30 — BandSports e F1TV Pro
- TL2: 10h — BandSports e F1TV Pro
Sábado (4)
- TL3: 6h40 — BandSports e F1TV Pro
- Classificação: 10h — Band, BandSports e F1TV Pro
Domingo (5)
- Corrida: 9h — Band e F1TV Pro