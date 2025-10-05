fechar
F1 GP de Singapura corrida ao vivo: horário da largada e onde assistir

Largada às 9h (Brasília), com transmissão ao vivo na Band e no F1TV Pro; veja o contexto do campeonato e a programação do fim de semana

Por Thiago Wagner Publicado em 05/10/2025 às 6:35
Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 da Ferrari
Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 da Ferrari - Scuderia Ferrari / Reprodução

A Fórmula 1 encerra o fim de semana em Marina Bay neste domingo (5) com a corrida do GP de Singapura, marcada para 9h (horário de Brasília). A etapa vem na sequência da vitória de Max Verstappen no Azerbaijão, com George Russell em segundo e Carlos Sainz em terceiro.

Na disputa pelo título, Verstappen reduziu 28 pontos da diferença para Oscar Piastri nas últimas três corridas. Restando sete etapas, o holandês precisa somar, em média, 10 pontos a mais por prova do que o australiano para entrar na briga direta.

No Mundial de Construtores, a McLaren pode confirmar o título já em Singapura se concluir o fim de semana com 303 pontos ou mais de vantagem sobre a Mercedes — hoje, a diferença é de 333.

Onde assistir ao vivo — corrida do GP de Singapura

  • Data e horário: domingo (5), 9h (de Brasília)
  • Transmissão ao vivo: Band (TV aberta) e F1TV Pro (streaming)

Programação do fim de semana — horários de Brasília

  • Domingo (5): Corrida 9h — Band/F1TV Pro

Classificação - Mundial de Pilotos - top10

  1. Oscar Piastri (McLaren) — 324 pts
  2. Lando Norris (McLaren) — 299 pts
  3. Max Verstappen (Red Bull) — 255 pts
  4. George Russell (Mercedes) — 212 pts
  5. Charles Leclerc (Ferrari) — 165 pts
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) — 121 pts
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) — 78 pts
  8. Alexander Albon (Williams) — 70 pts
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) — 39 pts
  10. Nico Hülkenberg (Sauber) — 37 pts

