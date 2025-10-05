F1 GP de Singapura corrida ao vivo: horário da largada e onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Largada às 9h (Brasília), com transmissão ao vivo na Band e no F1TV Pro; veja o contexto do campeonato e a programação do fim de semana

A Fórmula 1 encerra o fim de semana em Marina Bay neste domingo (5) com a corrida do GP de Singapura, marcada para 9h (horário de Brasília). A etapa vem na sequência da vitória de Max Verstappen no Azerbaijão, com George Russell em segundo e Carlos Sainz em terceiro.

Na disputa pelo título, Verstappen reduziu 28 pontos da diferença para Oscar Piastri nas últimas três corridas. Restando sete etapas, o holandês precisa somar, em média, 10 pontos a mais por prova do que o australiano para entrar na briga direta.

No Mundial de Construtores, a McLaren pode confirmar o título já em Singapura se concluir o fim de semana com 303 pontos ou mais de vantagem sobre a Mercedes — hoje, a diferença é de 333.

Onde assistir ao vivo — corrida do GP de Singapura

Data e horário: domingo (5), 9h (de Brasília)

Transmissão ao vivo: Band (TV aberta) e F1TV Pro (streaming)

Programação do fim de semana — horários de Brasília

Domingo (5): Corrida 9h — Band/F1TV Pro

Classificação - Mundial de Pilotos - top10

