Formula 1 | Notícia

F1: Russell crava Pole e Verstappen larga à frente das McLaren; veja grid de largada completo do GP de Singapura

Piloto da Mercedes coloca quase 0.2s à frente de Verstappen e largará na frente em Marina Bay; atual tetracampeão sai na frente de dupla da McLaren

Por Victor Peixoto Publicado em 04/10/2025 às 11:49
George Russell, da Mercedes, será o Pole Position do GP de Singapura de Fórmula 1 2025
George Russell, da Mercedes, será o Pole Position do GP de Singapura de Fórmula 1 2025 - F1 / Reprodução

George Russell será o Pole Position no GP de Singapura deste domingo (5)!

O piloto da Mercedes sobrou no Q3 e cravou 1:29.158, +0.182s à frente de Max Verstappen, P2, e que se não garantiu o P1, ao menos largará à frente das duas McLaren, prometendo brigar forte pela vitória visando se fortalecer ainda mais na briga pelo título da Fórmula 1 em 2025.

Oscar Piastri largará em P3, enquanto Lando Norris largará em P5. Entre eles, o jovem italiano Kimi Antonelli, em P4. O brasileiro Gabriel Bortoleto largará em P16.

Grid de largada completo do GP de Singapura

  1. George Russell (Mercedes) – 1:29.158
  2. Max Verstappen (Red Bull) – +0.182
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. Kimi Antonelli (Mercedes)
  5. Lando Norris (McLaren)
  6. Lewis Hamilton (Ferrari)
  7. Charles Leclerc (Ferrari)
  8. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  9. Oliver Bearman (Haas)
  10. Fernando Alonso (Aston Martin)
  11. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  12. Alexander Albon (Williams)
  13. Carlos Sainz (Ferrari) 
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) 
  15. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
  16. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 
  17. Lance Stroll (Aston Martin)
  18. Franco Colapinto (Williams)
  19. Esteban Ocon (Alpine) 
  20. Pierre Gasly (Alpine)

Horário e transmissão ao vivo do GP de Singapura

A largada do GP de Singapura 2025 acontece às 9h da manhã, horário de Brasília e terá transmissão ao vivo dos seguintes canais de tv e streaming:

  • Band, na tv aberta
  • Bandplay, no streaming (ONLINE GRÁTIS)
  • Band.com.br,(ONLINE GRÁTIS)
  • Bandsports, na tv fechada
  • Newco Play, no streaming
  • F1TV, no streaming

Classificação da Fórmula 1

Pilotos

  1. Oscar Piastri (McLaren) – 324 pts
  2. Lando Norris (McLaren) – 299 pts
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 255 pts
  4. George Russell (Mercedes) – 212 pts
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 165 pts
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 121 pts
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 78 pts
  8. Alexander Albon (Williams) – 70 pts
  9. Isack Hadjar (RB) – 39 pts
  10. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 pts
  11. Lance Stroll (Aston Martin) – 32 pts
  12. Carlos Sainz (Ferrari) – 31 pts
  13. Liam Lawson (RB) – 30 pts
  14. Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 pts
  15. Esteban Ocon (Alpine) – 28 pts
  16. Pierre Gasly (Alpine) – 20 pts
  17. Yuki Tsunoda (RB) – 20 pts
  18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 pts
  19. Oliver Bearman (Haas) – 16 pts
  20. Franco Colapinto (Williams) – 0 pts
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0 pts

Construtores

  1. McLaren – 623 pts
  2. Mercedes – 290 pts
  3. Ferrari – 286 pts
  4. Red Bull – 272 pts
  5. Williams – 101 pts
  6. RB – 72 pts
  7. Aston Martin – 62 pts
  8. Kick Sauber – 55 pts
  9. Haas – 44 pts
  10. Alpine – 20 pts

