F1: Russell crava Pole e Verstappen larga à frente das McLaren; veja grid de largada completo do GP de Singapura
Piloto da Mercedes coloca quase 0.2s à frente de Verstappen e largará na frente em Marina Bay; atual tetracampeão sai na frente de dupla da McLaren
George Russell será o Pole Position no GP de Singapura deste domingo (5)!
O piloto da Mercedes sobrou no Q3 e cravou 1:29.158, +0.182s à frente de Max Verstappen, P2, e que se não garantiu o P1, ao menos largará à frente das duas McLaren, prometendo brigar forte pela vitória visando se fortalecer ainda mais na briga pelo título da Fórmula 1 em 2025.
Oscar Piastri largará em P3, enquanto Lando Norris largará em P5. Entre eles, o jovem italiano Kimi Antonelli, em P4. O brasileiro Gabriel Bortoleto largará em P16.
Grid de largada completo do GP de Singapura
- George Russell (Mercedes) – 1:29.158
- Max Verstappen (Red Bull) – +0.182
- Oscar Piastri (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Oliver Bearman (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
- Alexander Albon (Williams)
- Carlos Sainz (Ferrari)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Williams)
- Esteban Ocon (Alpine)
- Pierre Gasly (Alpine)
Horário e transmissão ao vivo do GP de Singapura
A largada do GP de Singapura 2025 acontece às 9h da manhã, horário de Brasília e terá transmissão ao vivo dos seguintes canais de tv e streaming:
- Band, na tv aberta
- Bandplay, no streaming (ONLINE GRÁTIS)
- Band.com.br,(ONLINE GRÁTIS)
- Bandsports, na tv fechada
- Newco Play, no streaming
- F1TV, no streaming
Classificação da Fórmula 1
Pilotos
- Oscar Piastri (McLaren) – 324 pts
- Lando Norris (McLaren) – 299 pts
- Max Verstappen (Red Bull) – 255 pts
- George Russell (Mercedes) – 212 pts
- Charles Leclerc (Ferrari) – 165 pts
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 121 pts
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 78 pts
- Alexander Albon (Williams) – 70 pts
- Isack Hadjar (RB) – 39 pts
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 pts
- Lance Stroll (Aston Martin) – 32 pts
- Carlos Sainz (Ferrari) – 31 pts
- Liam Lawson (RB) – 30 pts
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 pts
- Esteban Ocon (Alpine) – 28 pts
- Pierre Gasly (Alpine) – 20 pts
- Yuki Tsunoda (RB) – 20 pts
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 pts
- Oliver Bearman (Haas) – 16 pts
- Franco Colapinto (Williams) – 0 pts
- Jack Doohan (Alpine) – 0 pts
Construtores
- McLaren – 623 pts
- Mercedes – 290 pts
- Ferrari – 286 pts
- Red Bull – 272 pts
- Williams – 101 pts
- RB – 72 pts
- Aston Martin – 62 pts
- Kick Sauber – 55 pts
- Haas – 44 pts
- Alpine – 20 pts