Qual horário da corrida da Fórmula 1 hoje (05/10)? Veja programação do GP de Singapura
Corrida em Marina Bay é a 18ª de 24 corridas na temporada e pode marcar ponto de virada na briga pelo título ente Verstappen, Piastri e Norris
Hoje é dia de Fórmula 1! Neste domingo (5), acontece o GP de Singapura, o 18ª da temporada, que percorre o belo circuito de rua de Marina Bay no Sudeste Asiático.
A largada está marcada para às 9h, horário de Brasília.
George Russell será o Pole Position, seguido por Max Verstappen, em P2, e que frente das duas McLaren, prometendo brigar forte pela vitória uma vez que só terminar à frente da dupla rival não é o melhor cenário para encaminhar uma virada histórica.
Lembrando que ultrapassagens não são tão fáceis em Singapura, o que faz da largada e das paradas nos boxes fundamentais para definir o vencedor.
Oscar Piastri largará em P3, enquanto Lando Norris largará em P5. Entre eles, o jovem italiano Kimi Antonelli, em P4.
Transmissão ao vivo do GP de Singapura
A corrida terá transmissão ao vivo da Band, na tv aberta (GRÁTIS), Bandplay, no streaming (GRÁTIS), do Band.com.br, pelo navegador de internet (GRÁTIS), da Bandsports, na tv fechada, do Newco Play, no streaming e da F1TV, no streaming.
Links oficiais para assistir o GP de Singapura ao vivo e online e grátis
- Band.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)
- Bandplay (CLIQUE AQUI para assistir)
Grid de largada completo do GP de Singapura
- George Russell (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Oliver Bearman (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
- Alexander Albon (Williams)
- Carlos Sainz (Ferrari)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Williams)
- Esteban Ocon (Alpine)
- Pierre Gasly (Alpine)
Classificação da Fórmula 1
Pilotos
- Oscar Piastri (McLaren) – 324 pts
- Lando Norris (McLaren) – 299 pts
- Max Verstappen (Red Bull) – 255 pts
- George Russell (Mercedes) – 212 pts
- Charles Leclerc (Ferrari) – 165 pts
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 121 pts
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 78 pts
- Alexander Albon (Williams) – 70 pts
- Isack Hadjar (RB) – 39 pts
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 pts
- Lance Stroll (Aston Martin) – 32 pts
- Carlos Sainz (Ferrari) – 31 pts
- Liam Lawson (RB) – 30 pts
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 pts
- Esteban Ocon (Alpine) – 28 pts
- Pierre Gasly (Alpine) – 20 pts
- Yuki Tsunoda (RB) – 20 pts
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 pts
- Oliver Bearman (Haas) – 16 pts
- Franco Colapinto (Williams) – 0 pts
- Jack Doohan (Alpine) – 0 pts
Construtores
- McLaren – 623 pts
- Mercedes – 290 pts
- Ferrari – 286 pts
- Red Bull – 272 pts
- Williams – 101 pts
- RB – 72 pts
- Aston Martin – 62 pts
- Kick Sauber – 55 pts
- Haas – 44 pts
- Alpine – 20 pts