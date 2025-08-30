fechar
Formula 1 |

Qual o horário da corrida da Fórmula 1 hoje (31/08)? Grid de Largada e programação do GP da Holanda

Após três semanas sem corridas, categoria está de volta com corrida em Zandvoort; veja programação completa, classificação atualizada e onde assistir

Por Victor Peixoto Publicado em 30/08/2025 às 20:00
Após três semanas de "hiato" desde o GP da Hungria, vencido por Lando Norris, a Fórmula 1 está de volta! O GP da Holanda acontece neste domingo (31), no Circuito de Zandvoort.

A largada está marcada para às 10h da manhã, horário de Brasília. A corrida terá transmissão ao vivo da Band, na tv aberta e através de seus serviços online, seja pelo seu site oficial, seja pelo Bandplay, no streaming.

Programação completa do GP da Holanda 2025

Previsão do Tempo


  • A corrida deverá exigir bastante dos estrategistas. A previsão é de que a largada seja feita sem precipitações, mas a tendência é de chuva pela manhã, o que deve fazer a largada ser feita com pista molhada. Existe 40% de chances de nova chuva durante a corrida, o que pode gerar a necessidade de dois stints com pneus intermediários e um com pneu seco com no mínimo duas paradas para cada piloto.

Horário e Transmissão

Domingo (31/08)

Links oficiais para assistir o GP da Holanda online e grátis com imagens

Classificação da Temporada 2025 da Fórmula 1

Pilotos

  1. Oscar Piastri (McLaren) - 284 pontos
  2. Lando Norris (McLaren) - 275 pontos
  3. Max Verstappen (Red Bull) - 187 pontos
  4. George Russell (Mercedes) - 172 pontos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 151 pontos
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) - 109 pontos
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) - 64 pontos
  8. Alexander Albon (Williams) - 54 pontos
  9. Nico Hülkenberg (Sauber) - 37 pontos
  10. Esteban Ocon (Haas) - 27 pontos
  11. Fernando Alonso (Aston Martin) - 26 pontos
  12. Lance Stroll (Aston Martin) - 26 pontos
  13. Isack Hadjar (Racing Bulls) - 22 pontos
  14. Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
  15. Liam Lawson (Racing Bulls) - 16 pontos
  16. Carlos Sainz (Williams) - 16 pontos
  17. Gabriel Bortoleto (Sauber) - 14 pontos
  18. Yuki Tsunoda (Red Bull) - 10 pontos
  19. Oliver Bearman (Haas) - 8 pontos
  20. Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
  21. Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto

Construtores

  1. McLaren - 559 pontos
  2. Ferrari - 260 pontos
  3. Mercedes - 236 pontos
  4. Red Bull - 194 pontos
  5. Williams - 70 pontos
  6. Aston Martin - 52 pontos
  7. Sauber - 51 pontos
  8. Racing Bulls - 45 pontos
  9. Haas - 35 pontos
  10. Alpine - 20 pontos

