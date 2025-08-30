Classificação da Fórmula 1: Veja como está a disputa pelo título antes do GP da Holanda
Lando Norris e Oscar Piastri brigam ponto a ponto pelo título inédito; Max Verstappen tenta "milagre" para superar McLaren e conquistar o Penta
Após três semanas de "hiato", a temporada 2025 da Fórmula 1 está de volta! Neste final de semana acontece o GP da Holanda.
A corrida em Zandvoort será a 15ª das 24 etapas previstas no calendário da Fórmula 1 em 2025. Até aqui, a McLaren vem nadando de braçada e lidera o Campeonato de Construtores com mais que o dobro da pontuação da Ferrari, 2ª colocada, 24 pontos à frente da Mercedes, que fecha o TOP 3.
Entre os pilotos, a disputa também é monopolizada pela equipe Papaya. Oscar Piastri lidera com 284 pontos, 9 a mais que seu companheiro e vice-líder Lando Norris, com 275.
Em 3° lugar com 187 pontos, atual tetracampeão Max Verstappen tem tido muita dificuldades com sua Red Bull e precisa de uma arrancada história para diminuir os quase 100 pontos que o separam de Piastri e conquistar o Penta.
Veja classificação completa:
Classificação da Temporada 2025 da Fórmula 1
Pilotos
- Oscar Piastri (McLaren) - 284 pontos
- Lando Norris (McLaren) - 275 pontos
- Max Verstappen (Red Bull) - 187 pontos
- George Russell (Mercedes) - 172 pontos
- Charles Leclerc (Ferrari) - 151 pontos
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 109 pontos
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 64 pontos
- Alexander Albon (Williams) - 54 pontos
- Nico Hülkenberg (Sauber) - 37 pontos
- Esteban Ocon (Haas) - 27 pontos
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 26 pontos
- Lance Stroll (Aston Martin) - 26 pontos
- Isack Hadjar (Racing Bulls) - 22 pontos
- Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 16 pontos
- Carlos Sainz (Williams) - 16 pontos
- Gabriel Bortoleto (Sauber) - 14 pontos
- Yuki Tsunoda (Red Bull) - 10 pontos
- Oliver Bearman (Haas) - 8 pontos
- Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
- Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto
Construtores
- McLaren - 559 pontos
- Ferrari - 260 pontos
- Mercedes - 236 pontos
- Red Bull - 194 pontos
- Williams - 70 pontos
- Aston Martin - 52 pontos
- Sauber - 51 pontos
- Racing Bulls - 45 pontos
- Haas - 35 pontos
- Alpine - 20 pontos