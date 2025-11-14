Cabo do Corpo de Bombeiros de Pernambuco morre após mal súbito durante curso de mergulho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ele foi socorrido rapidamente pelas equipes de prevenção e instrutores do local, sendo levado à UPA do Curado. Confira detalhes

Um cabo do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) faleceu na tarde d a última quinta-feira (13), após passar mal durante a 15ª edição do Curso de Mergulho Autônomo, no Curado.

A vítima, Danilo Firmino da Silva, de 38 anos, integrava o 2º Grupamento de Bombeiros de Caruaru. Ele sofreu de um mal súbito súbito e foi socorrido rapidamente pelas equipes de prevenção e instrutores do local, sendo levado à UPA do Curado.

Apesar da agilidade no socorro, devido à gravidade, ele precisou ser transferido para o Hospital da Restauração, onde foi submetido a um procedimento cirúrgico, mas não resistiu e faleceu.

Condolências e despedidas

Na manhã seguinte ao ocorrido, a bandeira da corporação foi posicionada a meio mastro em frente ao comando-geral do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, refletindo o luto pela perda do companheiro.

Em nota, o CBMPE afirma que todos os participantes do curso realizaram, preliminarmente, exames físico e médicos rigorosos, como solicita o protocolo padrão. A corporação também esclarece que deve ser instaurada uma investigação para analisar as circunstâncias exatas do mal súbito.

O Corpo de Bombeiros reforça seu compromisso de total apoio à família do Cabo Firmino, garantindo acompanhamento, suporte e o cuidado neste momento de luto.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais