fechar
Artigo | Notícia

Corrupção causa tragédias e país não prospera

A história mostra que, à medida que corruptos se mantêm no poder, a desordem e o atraso de uma nação se perpetuam........................

Por EDUARDO CARVALHO Publicado em 05/09/2025 às 0:00 | Atualizado em 05/09/2025 às 10:43
Deusa da corrupção
Deusa da corrupção - Thiago Lucas/ Design SJCC

Clique aqui e escute a matéria

O termo "corrupção" vem do latim corruptus ("corrompido"), derivado de corrumpere: quebrar, deteriorar, apodrecer. No uso contemporâneo, compreende o emprego do poder para obter vantagens indevidas e a apropriação de dinheiro e/ou bens de organizações públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, em benefício pessoal. As formas são numerosas: contratos de serviços e compras com sobrepreço; execução fora das especificações de qualidade; licitações simuladas; aprovação de leis para favorecer empresas em detrimento do meio ambiente; liberação de verbas públicas para projetos que, em troca, financiam campanhas eleitorais; remunerações diretas, indiretas e "comissões" pagas a conselheiros de entidades sem fins lucrativos; desvio de recursos por acionistas além do aprovado em assembleia, entre outras práticas. Os mecanismos incluem suborno, tráfico de influência, conluio/cartel, superfaturamento, lavagem de dinheiro, golpes e demais fraudes.

A corrupção pode ocorrer nas relações com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como no meio empresarial, profissional e social. Não raro, surgem casos complexos que envolvem múltiplos participantes e formam conluios em instituições de qualquer natureza jurídica. O processo costuma incluir também o conivente, aquele que, sabendo do ato ilícito, nada faz para impedi-lo. Um traço recorrente do corrupto é o cinismo: a atitude de quem desrespeita valores, age com hipocrisia, mente e revela má-fé e falta de caráter.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a corrupção endêmica perpetua a pobreza, a ignorância e a má qualidade dos serviços públicos, causando tragédias e mortes. Compromete a integridade das instituições e mina a confiança da sociedade no governo, no Legislativo e no Judiciário. Agrava desigualdades, estimula o tráfico de drogas e armas e afeta serviços essenciais: saúde, educação, transporte, abastecimento de água, geração e distribuição de energia, entre outros. Corrompe a democracia, provoca instabilidade e viola direitos humanos. Do ponto de vista dos negócios, eleva os custos de abertura e operação de empresas.

No combate a esse mal, destaca-se o movimento global liderado pela Transparência Internacional, cuja visão é um mundo em que governos, empresas, sociedade e a vida cotidiana estejam livres da corrupção. Com mais de 100 capítulos no mundo, a entidade publica anualmente o Índice de Percepção da Corrupção (IPC), que classifica 180 países segundo a percepção de especialistas e empresariado. A escala vai de 0 a 100: 0 significa "altamente corrupto", e 100, "muito íntegro". O IPC evidencia o contraste entre países com instituições fortes e eleições livres e justas e aqueles submetidos a regimes autoritários e repressores.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Em 2024, as democracias plenas alcançaram média de 73 pontos no IPC; as democracias deficitárias, 47; e os regimes não democráticos, apenas 33. Pelo sétimo ano consecutivo, a Dinamarca liderou o ranking, com 90 pontos. Finlândia e Singapura ocuparam o segundo e o terceiro lugares, com 88 e 84 pontos, respectivamente.

O Brasil registrou 34 pontos e ficou na 107ª posição entre 180 países, a pior nota e colocação do país na série histórica iniciada em 2012. A Transparência Internacional destaca que o Poder Executivo tem sido ambíguo na promoção da integridade e no combate à corrupção. A Presidência não sinalizou que a agenda anticorrupção esteja entre as prioridades da administração federal. O governo atuou, inclusive, ao lado do Congresso Nacional para contornar a proibição, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de destinar recursos bilionários a iniciativas indicadas por parlamentares em estados e municípios por meio de emendas sem fundamentos técnicos, com baixa transparência e frágil controle, uma moeda de troca-chave na relação entre Executivo e Legislativo.

O Poder Judiciário foi marcado por desafios e controvérsias que evidenciam tanto sua relevância quanto os limites de sua legitimidade. Persistem questionamentos sobre falta de transparência, voluntarismo, conflitos de interesse e graves falhas de integridade no próprio sistema judicial, ainda não enfrentados de modo adequado. Além disso, decisões envolvendo reversões de casos de corrupção, arquivamentos e revisões de acordos de leniência moldaram um ambiente de incerteza jurídica, alimentando a percepção de impunidade para réus poderosos.

O Poder Legislativo esteve no centro de controvérsias e negociações que moldaram a agenda anticorrupção. Destacou-se pela insistência em controlar parcela crescente do orçamento federal sem transparência e controles adequados, por confrontar decisões do STF e por violações sistemáticas ao devido processo legislativo.

A história mostra que, à medida que corruptos se mantêm no poder, a desordem e o atraso de uma nação se perpetuam. A corrupção destrói a dignidade dos povos. Causa tragédias e país não prospera. Basta de corrupção.

Eduardo Carvalho, autor do Livro "Nurture Global Citizenship Awareness"

 

Leia também

Ex-primeira-dama da Coreia do Sul é presa sob suspeita de corrupção
SUBORNO

Ex-primeira-dama da Coreia do Sul é presa sob suspeita de corrupção
Promotoria prende fiscal da Fazenda e dono da Ultrafarma por esquema de corrupção
CORRUPÇÃO

Promotoria prende fiscal da Fazenda e dono da Ultrafarma por esquema de corrupção

Compartilhe

Tags