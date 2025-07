Braskem é alvo de nova ação de R$ 4 bilhões por desvalorização de imóveis em Maceió

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A DPU busca indenizar moradores de bairros no entorno da área de afundamento do solo que não foram incluídos em acordos anteriores

A tragédia socioambiental causada pela mineração da Braskem em Maceió ganhou um novo capítulo judicial. A Defensoria Pública da União (DPU) ajuizou uma Ação Civil Pública pedindo que a petroquímica pague uma indenização de R$ 4 bilhões por danos morais coletivos a moradores de bairros que, embora não tenham sido removidos, sofreram com a desvalorização drástica de seus imóveis.

A ação foca no que os técnicos chamam de "efeito de borda". Ela busca amparar milhares de famílias que não tiveram suas casas diretamente condenadas, mas que hoje vivem ao lado de bairros fantasmas, com comércios fechados, ruas desertas e a constante insegurança causada pela instabilidade do solo.

Segundo a DPU, essa degradação do entorno fez com que os imóveis dessas áreas perdessem quase todo o seu valor de mercado, gerando um prejuízo financeiro e um abalo psicológico imenso para os proprietários que não foram incluídos nos acordos de realocação e indenização anteriores.

Na petição, a Defensoria argumenta que a desvalorização dos imóveis e a desestruturação da vida comunitária nesses bairros representam um dano claro, que deve ser reparado pela empresa.

A ação busca beneficiar moradores de áreas como Trapiche da Barra, nos arredores do Centro de Convenções, e outras que margeiam os bairros de Mutange, Pinheiro, Bebedouro, Bom Parto e Farol.

O valor de R$ 4 bilhões, caso a Justiça acate o pedido, seria destinado a um fundo para indenizar individualmente os proprietários afetados pela desvalorização.

A iniciativa da DPU amplia o escopo da responsabilização da Braskem, incluindo agora as vítimas indiretas do afundamento do solo causado pela extração de sal-gema ao longo de décadas.

(Com informações da Agência Brasil).



