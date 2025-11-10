fechar
Operação policial apreende 115 quilos de maconha em Jaboatão dos Guararapes

Por TV Jornal Publicado em 10/11/2025 às 18:11
Imagem de maconha apreendida em Jaboat&atilde;o dos Guararapes
Imagem de maconha apreendida em Jaboatão dos Guararapes - TV Jornal

Apreensão de drogas 

A Polícia realizou uma operação na comunidade do Buracão, localizada no bairro UR6 em Jaboatão dos Guararapes, apreendendo mais de 100kg de maconha, além de uma balança de precisão.

A operação foi realizada após várias denúncias anônimas recebidas pelo 25º Batalhão, indicando um local de possível ponto de tráfico de drogas.

Desenrolar da operação

Ao chegar no local, os agentes foram recebidos por dezenas de disparos de arma de fogo. Em meio aos tiros, os suspeitos empreenderam fuga, mas a polícia apreendeu 115kg de maconha, já pesadas e separadas para a comercialização.

A subcomandante do 25º Batalhão, que conduziu a operação junto ao Gati, deu detalhes sobre a operação, relatando um intenso tráfico de drogas na região de UR6.

Consequências e investigações futuras

De acordo com a Polícia Civil, que conduz as investigações, os suspeitos que fugiram são os supostos gerente do tráfico na região. As drogas e o equipamento apreendidos foram levados para Delegacia em Prazeres.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

