Operação policial captura organização criminosa especializada em assaltos a bancos

Operação policial prende 5 pessoas de organização especializada em assaltos bancários em três estados, mas dois suspeitos ainda estão foragidos

Os mandados de prisão foram cumpridos em Pernambuco e mais dois estados. Um homem de 28 anos foi localizado no Alto do Mandu, no Recife. Outro já estava cumprindo pena no presídio de Igarassu, por outro crime.

Uma mulher foi presa em João Pessoa, na Paraíba, e mais dois alvos capturados em Várzea Grande, no Mato Grosso.

Segundo as investigações, os cinco eram integrantes de uma organização criminosa especializada em assaltos a instituições bancárias. Um desses crimes foi em 2022, numa agência do Banco do Brasil de Prazeres, em Jaboatão dos Guaranapes.

Bastante perigosa, chegaram realmente com muita violência, armados de pistolas e tiveram acesso ao interior da agência, porém não conseguiram o acesso ao cofre, motivo pelo qual eles não conseguiram subtrair a maior parte dos numerários contidos na agência.

De outro lado, eles conseguiram roubar o armamento de todos os vigilantes, foram quatro revólveres roubados com suas munições e uma determinada quantidade de dinheiro.

Busca por foragidos continua

A polícia segue em busca de outros dois alvos que continuam foragidos. A informação é que um deles seria do estado de Rondônia e outro é do Ceará, mas estaria se escondendo no Rio de Janeiro.

Resta saber se esse pode estar naquela lista dos que foram mortos ou presos na mega-operação do BOP em parceria com outras forças policiais na semana passada.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais