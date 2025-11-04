Homem é autuado por estupro de vulnerável, a vítima era sua sobrinha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Homem de 60 anos é autuado em flagrante por estupro de vulnerável em Ipojuca. A vítima, sua sobrinha de 28 anos, estava alcoolizada e desacordada

De acordo com informações da polícia, o suspeito seria tio da vítima – uma mulher de 28 anos – e foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

Eles teriam ido juntos a uma festa junto com um amigo do tio e, após passarem a noite bebendo, aguardavam a chegada de um veículo para irem para casa em Ipojuca. Nesse momento, com a mulher em condição de vulnerabilidade, o tio cometeu o crime.

"Ele baixou as calças e cometeu o estupro contra a mulher que estava desacordada e não esboçou nenhuma reação", informou a polícia.

Detalhes

O amigo do tio, identificado como Boiveio, também estava presente e foi localizado pela polícia. Inicialmente, ele negou o crime, porém, diante das imagens de câmeras de segurança, não pôde contestar.

A vítima alega não recordar do ocorrido. Apesar disso, devido à existência do flagrante e das imagens registradas, a polícia conseguiu autuar o agressor, que foi levado à delegacia.

Combate a crimes sexuais

A delegada titular da delegacia de Ipojuca, Letícia Gomes Moreira, ressaltou o combate rigoroso aos crimes sexuais, especialmente aqueles que têm mulheres como vítimas.

Ela mencionou que a prisão do agressor, sob o contexto de cometer um crime diante da vulnerabilidade da vítima, serve de exemplo. O caso, agora, está com a justiça.

Ao final, informa-se que, apesar da violência sofrida, a vítima está bem fisicamente e as imagens do crime foram obtidas por Silvano Priston.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais