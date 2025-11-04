Casal é espancado e tem casa incendiada na Região Metropolitana do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cabeleireira e marido foram agredidos e tiveram a casa incendiada por traficantes em Charneca, no Cabo de Santo Agostinho. Polícia investiga

Um casal foi espancado e teve a casa incendiada por traficantes da comunidade de Charneca, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.

O ataque aconteceu após a irmã da vítima supostamente informar ao grupo criminoso que a mulher estaria denunciando atividades ilegais da região à polícia.

O crime

Quatro invasores entraram na residência e agrediram violentamente a cabeleireira de 56 anos. O marido dela, um idoso de 67, presenciou tudo, mas não conseguiu reagir. Em seguida, os criminosos atearam fogo na casa, obrigando a intervenção dos bombeiros, que chegaram ao local escoltados por policiais militares.

Investigações e desdobramentos

De acordo com a polícia, o líder do tráfico local, apontado como o principal agressor, segue foragido. O irmão dele, um adolescente de 17 anos, foi apreendido com uma arma que seria entregue ao chefe da quadrilha.

O casal, que sobreviveu ao ataque, recebeu apoio para deixar a cidade. As autoridades investigam a participação de outros envolvidos e reforçam o policiamento na área.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais